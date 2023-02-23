Akkuyu Nükleer: Deprem bölgesine giden gönüllülerin işten çıkarıldığı iddiaları gerçeği yansıtmıyor

"Akkuyu Nükleer AŞ olarak yaşadığımız büyük afette hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz. Akkuyu Nükleer AŞ, Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşadığı bu büyük acıyı birlikte göğüslemek için elinden gelen yardımı ve gayreti sergileyerek Akkuyu NGS sahasında yürütülen inşaat ve montaj çalışmalarının proje takvimine uygun olarak sürdürülmesi ve böylelikle Türkiye'nin kısa bir sürede dünya nükleer topluluğuna üye olması için gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Bugün sosyal medyada ve bazı basın kuruluşlarında yer alan, deprem bölgesine giden gönüllülerin işten çıkarıldığına dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."