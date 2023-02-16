https://sputniknews.com.tr/20230216/akkuyu-nukleer-as-mersindeki-santralin-insasi-takvime-gore-ilerliyor-1067135349.html

Akkuyu Nükleer A.Ş: Mersin'deki santralin inşası takvime göre ilerliyor

Akkuyu Nükleer A.Ş: Mersin'deki santralin inşası takvime göre ilerliyor

Mersin'de yapımına devam edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) inşaat çalışmalarının takvime uygun ilerlediği belirtildi. 16.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-16T18:57+0300

2023-02-16T18:57+0300

2023-02-16T19:08+0300

türkiye

akkuyu

akkuyu nükleer güç santrali (ngs)

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Kommersant gazetesi, Akkuyu NGS'nin Alman Siemens şirketinden elektronik ekipman tedarikinde sorunlar yaşayabileceğini, Alman düzenleyici kurumun tüm ihracat izinlerini henüz vermediğini öne sürmüştü.Kommersant gazetesindeki iddiaya ilişkin bir açıklama yapan proje şirketi Akkuyu Nükleer A.Ş., "Akkuyu NGS'nin ihtiyaçlarına yönelik malzeme ve ekipmanların tedarik süreçleri de dahil projedeki çalışmalar takvime uygun ilerliyor" ifadelerini kullandı.

türkiye

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Sputnik Türkiye

akkuyu, akkuyu nükleer güç santrali (ngs)