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https://sputniknews.com.tr/20230216/akkuyu-nukleer-as-mersindeki-santralin-insasi-takvime-gore-ilerliyor-1067135349.html
Akkuyu Nükleer A.Ş: Mersin'deki santralin inşası takvime göre ilerliyor
Akkuyu Nükleer A.Ş: Mersin'deki santralin inşası takvime göre ilerliyor
Mersin'de yapımına devam edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) inşaat çalışmalarının takvime uygun ilerlediği belirtildi. 16.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-16T18:57+0300
2023-02-16T19:08+0300
türkiye
akkuyu
akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
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Kommersant gazetesi, Akkuyu NGS'nin Alman Siemens şirketinden elektronik ekipman tedarikinde sorunlar yaşayabileceğini, Alman düzenleyici kurumun tüm ihracat izinlerini henüz vermediğini öne sürmüştü.Kommersant gazetesindeki iddiaya ilişkin bir açıklama yapan proje şirketi Akkuyu Nükleer A.Ş., "Akkuyu NGS'nin ihtiyaçlarına yönelik malzeme ve ekipmanların tedarik süreçleri de dahil projedeki çalışmalar takvime uygun ilerliyor" ifadelerini kullandı.
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akkuyu, akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
akkuyu, akkuyu nükleer güç santrali (ngs)

Akkuyu Nükleer A.Ş: Mersin'deki santralin inşası takvime göre ilerliyor

18:57 16.02.2023 (güncellendi: 19:08 16.02.2023)
© İHAAkkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS)
Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2023
© İHA
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Mersin'de yapımına devam edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) inşaat çalışmalarının takvime uygun ilerlediği belirtildi.
Kommersant gazetesi, Akkuyu NGS'nin Alman Siemens şirketinden elektronik ekipman tedarikinde sorunlar yaşayabileceğini, Alman düzenleyici kurumun tüm ihracat izinlerini henüz vermediğini öne sürmüştü.

Kommersant gazetesindeki iddiaya ilişkin bir açıklama yapan proje şirketi Akkuyu Nükleer A.Ş., "Akkuyu NGS'nin ihtiyaçlarına yönelik malzeme ve ekipmanların tedarik süreçleri de dahil projedeki çalışmalar takvime uygun ilerliyor" ifadelerini kullandı.
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