Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230222/yargitay-ahlaksiz-kelimesini-hakaret-saydi-1067369479.html
Yargıtay 'ahlaksız' kelimesini hakaret saydı
Yargıtay 'ahlaksız' kelimesini hakaret saydı
Borcundan dolayı evine haciz memuruyla gelen alacaklıya, 'ahlaksız' diyen adama Asliye Ceza Mahkemesi'nce verilen beraat kararı Yargıtay'dan döndü. 22.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-22T13:28+0300
2023-02-22T13:28+0300
yaşam
türkiye
yargıtay
ahlak
hakaret
eşek
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/1a/1056720119_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_71ade9d0b1d08a38edb0aed3f35e4c9b.jpg
Günlük hayatta yaşanılan gerginliklerde sarf edilen bazı sözler, umulmadık sonuçlara yol açabiliyor. Borcundan dolayı evine haciz memuru gelen borçlu vatandaş, alacaklı için 'ahlaksız' kelimesini kullandı. Niyetinin haciz işlemiyle alacağını tahsil etmek olduğunu belirten mağdur, Asliye Ceza Mahkemesi'ne başvurdu.Mahkeme, 'ahlaksız' kelimesinin hakaret unsuru içermediğine hükmederek, davalının beraatine hükmetti. Hakarete uğradığını öne süren davacı ise kararı temyiz etti. Yargıtay 4. Ceza Dairesi,. mahkeme kararını bozdu. Kararda şöyle denildi: Öte yandan Yargıtay'ın içtihat metni olarak kamuoyuna duyurduğu kararlarda hakaret sayılan bazı kelimeler şöyle sıralandı:
https://sputniknews.com.tr/20230201/metroda-sigara-icti-kendisini-uyaranlara-hakaret-etti-1066433230.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/1a/1056720119_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_dbfd570ce31f5ed53eb6937245ab5f8e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, yargıtay, ahlak, hakaret, eşek
türkiye, yargıtay, ahlak, hakaret, eşek

Yargıtay 'ahlaksız' kelimesini hakaret saydı

13:28 22.02.2023
© AAYargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2023
© AA
Abone olTelegram
Borcundan dolayı evine haciz memuruyla gelen alacaklıya, 'ahlaksız' diyen adama Asliye Ceza Mahkemesi'nce verilen beraat kararı Yargıtay'dan döndü.
Günlük hayatta yaşanılan gerginliklerde sarf edilen bazı sözler, umulmadık sonuçlara yol açabiliyor. Borcundan dolayı evine haciz memuru gelen borçlu vatandaş, alacaklı için 'ahlaksız' kelimesini kullandı. Niyetinin haciz işlemiyle alacağını tahsil etmek olduğunu belirten mağdur, Asliye Ceza Mahkemesi'ne başvurdu.
Mahkeme, 'ahlaksız' kelimesinin hakaret unsuru içermediğine hükmederek, davalının beraatine hükmetti. Hakarete uğradığını öne süren davacı ise kararı temyiz etti. Yargıtay 4. Ceza Dairesi,. mahkeme kararını bozdu. Kararda şöyle denildi:
"Dosya çerçevesinde, olay tarihinde haciz işlemi için sanığın evine gidildiğinde sanığın katılana 'şerefsiz, ahlaksız, sen benim evime nasıl memur getirirsin?' şeklinde sözler söylediği ortadadır. Katılan ile tanığın aşamalarda birbirleri ile uyumlu beyanları ve dosya içerisindeki tarihli haciz tutanağı karşısında, katılana yönelik hakaret suçunun sübut bulduğu gözetilmeden, bu suçtan sanığın mahkumiyeti yerine beraat kararı verilmesi kanuna aykırıdır. Hükmün bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir."
Öte yandan Yargıtay'ın içtihat metni olarak kamuoyuna duyurduğu kararlarda hakaret sayılan bazı kelimeler şöyle sıralandı:

"Şerefsiz, ahlaksız, aptal, müsvedde, geri zekalı, eşek, öküz."

Koronavirüs, maske, metro, Moskova, Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2023
YAŞAM
Metroda sigara içti, kendisini uyaranlara hakaret etti
1 Şubat, 09:26
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала