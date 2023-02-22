https://sputniknews.com.tr/20230222/yargitay-ahlaksiz-kelimesini-hakaret-saydi-1067369479.html

Yargıtay 'ahlaksız' kelimesini hakaret saydı

Yargıtay 'ahlaksız' kelimesini hakaret saydı

Borcundan dolayı evine haciz memuruyla gelen alacaklıya, 'ahlaksız' diyen adama Asliye Ceza Mahkemesi'nce verilen beraat kararı Yargıtay'dan döndü. 22.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-22T13:28+0300

2023-02-22T13:28+0300

2023-02-22T13:28+0300

yaşam

türkiye

yargıtay

ahlak

hakaret

eşek

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/1a/1056720119_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_71ade9d0b1d08a38edb0aed3f35e4c9b.jpg

Günlük hayatta yaşanılan gerginliklerde sarf edilen bazı sözler, umulmadık sonuçlara yol açabiliyor. Borcundan dolayı evine haciz memuru gelen borçlu vatandaş, alacaklı için 'ahlaksız' kelimesini kullandı. Niyetinin haciz işlemiyle alacağını tahsil etmek olduğunu belirten mağdur, Asliye Ceza Mahkemesi'ne başvurdu.Mahkeme, 'ahlaksız' kelimesinin hakaret unsuru içermediğine hükmederek, davalının beraatine hükmetti. Hakarete uğradığını öne süren davacı ise kararı temyiz etti. Yargıtay 4. Ceza Dairesi,. mahkeme kararını bozdu. Kararda şöyle denildi: Öte yandan Yargıtay'ın içtihat metni olarak kamuoyuna duyurduğu kararlarda hakaret sayılan bazı kelimeler şöyle sıralandı:

https://sputniknews.com.tr/20230201/metroda-sigara-icti-kendisini-uyaranlara-hakaret-etti-1066433230.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, yargıtay, ahlak, hakaret, eşek