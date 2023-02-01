https://sputniknews.com.tr/20230201/metroda-sigara-icti-kendisini-uyaranlara-hakaret-etti-1066433230.html
Metroda sigara içti, kendisini uyaranlara hakaret etti
Metroda sigara içti, kendisini uyaranlara hakaret etti
İstanbul M4 metro hattında bir yolcu sigara içti. Diğer yolcuların kendisini uyarması üzerine sigara içen kişi, yolculara küfür ve hakaret etti. 01.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-01T09:26+0300
2023-02-01T09:26+0300
2023-02-01T09:26+0300
yaşam
türkiye
metro
sigara
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/12/1043048875_0:29:2546:1461_1920x0_80_0_0_76a97c40049f9f4275170d4ab5a5a245.jpg
İstanbul Duysun isimli sosyal medya hesabında yayınlanan videoda bir kişinin İstanbul M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen metro hattında sigara içtiği görüldü. Diğer yolcuların kendisini uyarmasına sinirlenen kişi, yolculara hakaret ve küfürle karşılık verdi.O anlar metroda yolculuk yapan başka bir kişi tarafından kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230118/bursada-etkili-olan-lodos-nedeniyle-ucan-cati-metro-guzergahina-dustu-1065860123.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/12/1043048875_114:0:2529:1811_1920x0_80_0_0_60344293262fde86623ddd133d53246f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, metro, sigara
Metroda sigara içti, kendisini uyaranlara hakaret etti
Abone ol
İstanbul M4 metro hattında bir yolcu sigara içti. Diğer yolcuların kendisini uyarması üzerine sigara içen kişi, yolculara küfür ve hakaret etti.
İstanbul Duysun isimli sosyal medya hesabında
yayınlanan videoda bir kişinin İstanbul M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen metro hattında sigara içtiği görüldü.
Diğer yolcuların kendisini uyarmasına sinirlenen kişi, yolculara hakaret ve küfürle karşılık verdi.
O anlar metroda yolculuk yapan başka bir kişi tarafından kaydedildi.