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https://sputniknews.com.tr/20230201/metroda-sigara-icti-kendisini-uyaranlara-hakaret-etti-1066433230.html
Metroda sigara içti, kendisini uyaranlara hakaret etti
Metroda sigara içti, kendisini uyaranlara hakaret etti
İstanbul M4 metro hattında bir yolcu sigara içti. Diğer yolcuların kendisini uyarması üzerine sigara içen kişi, yolculara küfür ve hakaret etti. 01.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-01T09:26+0300
2023-02-01T09:26+0300
yaşam
türkiye
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İstanbul Duysun isimli sosyal medya hesabında yayınlanan videoda bir kişinin İstanbul M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen metro hattında sigara içtiği görüldü. Diğer yolcuların kendisini uyarmasına sinirlenen kişi, yolculara hakaret ve küfürle karşılık verdi.O anlar metroda yolculuk yapan başka bir kişi tarafından kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230118/bursada-etkili-olan-lodos-nedeniyle-ucan-cati-metro-guzergahina-dustu-1065860123.html
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türkiye, metro, sigara
türkiye, metro, sigara

Metroda sigara içti, kendisini uyaranlara hakaret etti

09:26 01.02.2023
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinKoronavirüs, maske, metro, Moskova, Rusya
Koronavirüs, maske, metro, Moskova, Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2023
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İstanbul M4 metro hattında bir yolcu sigara içti. Diğer yolcuların kendisini uyarması üzerine sigara içen kişi, yolculara küfür ve hakaret etti.
İstanbul Duysun isimli sosyal medya hesabında yayınlanan videoda bir kişinin İstanbul M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen metro hattında sigara içtiği görüldü.
Diğer yolcuların kendisini uyarmasına sinirlenen kişi, yolculara hakaret ve küfürle karşılık verdi.
O anlar metroda yolculuk yapan başka bir kişi tarafından kaydedildi.
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