https://sputniknews.com.tr/20230201/metroda-sigara-icti-kendisini-uyaranlara-hakaret-etti-1066433230.html

Metroda sigara içti, kendisini uyaranlara hakaret etti

Metroda sigara içti, kendisini uyaranlara hakaret etti

İstanbul M4 metro hattında bir yolcu sigara içti. Diğer yolcuların kendisini uyarması üzerine sigara içen kişi, yolculara küfür ve hakaret etti. 01.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-01T09:26+0300

2023-02-01T09:26+0300

2023-02-01T09:26+0300

yaşam

türkiye

metro

sigara

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İstanbul Duysun isimli sosyal medya hesabında yayınlanan videoda bir kişinin İstanbul M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen metro hattında sigara içtiği görüldü. Diğer yolcuların kendisini uyarmasına sinirlenen kişi, yolculara hakaret ve küfürle karşılık verdi.O anlar metroda yolculuk yapan başka bir kişi tarafından kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20230118/bursada-etkili-olan-lodos-nedeniyle-ucan-cati-metro-guzergahina-dustu-1065860123.html

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türkiye, metro, sigara