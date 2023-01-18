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Bursa'da etkili olan lodos nedeniyle uçan çatı metro güzergahına düştü
Bursa'da etkili olan lodos nedeniyle uçan çatı metro güzergahına düştü
Bursa'da kuvvetli lodos nedeniyle 3 katlı binanın uçan çatısı, metro güzergahına düştü. 18.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-18T06:41+0300
2023-01-18T06:41+0300
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bursa
bursa büyükşehir belediyesi
hava durumu
lodos
çatı
metro
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Kentte dün sabah saatlerinde başlayan ve ara ara etkisini artıran lodos nedeniyle Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'ndeki bir binanın çatısı uçtu.Uçan çatı metro hattındaki enerji tellerine zarar verirken, çatıdan kopan parçalar nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.İhbar üzerine bölgeye itfaiye, belediye ve polis ekipleri sevk edildi. Çatı, itfaiye ekiplerince kesilerek kaldırıldı.Belediye ekipleri, çatı ve tuğla parçalarını kamyonete yükledikten sonra bölgede temizlik çalışması yaptı.
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bursa, bursa büyükşehir belediyesi, hava durumu, lodos, çatı, metro

Bursa'da etkili olan lodos nedeniyle uçan çatı metro güzergahına düştü

06:41 18.01.2023
© AA / Mustafa BikeçBursa'da kuvvetli lodos nedeniyle 3 katlı binanın uçan çatısı, metro güzergahına düştü.
Bursa'da kuvvetli lodos nedeniyle 3 katlı binanın uçan çatısı, metro güzergahına düştü. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2023
© AA / Mustafa Bikeç
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Bursa'da kuvvetli lodos nedeniyle 3 katlı binanın uçan çatısı, metro güzergahına düştü.
Kentte dün sabah saatlerinde başlayan ve ara ara etkisini artıran lodos nedeniyle Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'ndeki bir binanın çatısı uçtu.
Uçan çatı metro hattındaki enerji tellerine zarar verirken, çatıdan kopan parçalar nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, belediye ve polis ekipleri sevk edildi. Çatı, itfaiye ekiplerince kesilerek kaldırıldı.
Belediye ekipleri, çatı ve tuğla parçalarını kamyonete yükledikten sonra bölgede temizlik çalışması yaptı.
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