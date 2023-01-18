https://sputniknews.com.tr/20230118/bursada-etkili-olan-lodos-nedeniyle-ucan-cati-metro-guzergahina-dustu-1065860123.html

Bursa'da etkili olan lodos nedeniyle uçan çatı metro güzergahına düştü

Bursa'da etkili olan lodos nedeniyle uçan çatı metro güzergahına düştü

Bursa'da kuvvetli lodos nedeniyle 3 katlı binanın uçan çatısı, metro güzergahına düştü. 18.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-18T06:41+0300

2023-01-18T06:41+0300

2023-01-18T06:41+0300

türkiye

bursa

bursa büyükşehir belediyesi

hava durumu

lodos

çatı

metro

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Kentte dün sabah saatlerinde başlayan ve ara ara etkisini artıran lodos nedeniyle Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'ndeki bir binanın çatısı uçtu.Uçan çatı metro hattındaki enerji tellerine zarar verirken, çatıdan kopan parçalar nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.İhbar üzerine bölgeye itfaiye, belediye ve polis ekipleri sevk edildi. Çatı, itfaiye ekiplerince kesilerek kaldırıldı.Belediye ekipleri, çatı ve tuğla parçalarını kamyonete yükledikten sonra bölgede temizlik çalışması yaptı.

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bursa, bursa büyükşehir belediyesi, hava durumu, lodos, çatı, metro