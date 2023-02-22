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Slovakya’da uçak kazası: 4 ölü
Slovakya’da uçak kazası: 4 ölü
Slovakya’da, çift motorlu dört koltuklu Diamond DA42 Twin Star uçağının düşmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. 22.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-22T22:47+0300
2023-02-22T22:47+0300
dünya
slovakya
uçak
uçak kazası
ölü
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Slovakya’nın batısındaki Trenčín şehri yakınında Diamond DA42 Twin Star uçağı düştü.Ambulans temsilcisi Martin Balko, “Kaza mahalline ilk ulaşan sağlık ekibi, uçakta bulunan 4 kişinin dördünün de yaşam belirtisi göstermediğini tespit etti. Ölenlerin tümü Slovakya vatandaşı. Uçak, komşu Çekya’da kayıtlı, ancak yerel uçak kulübüne bağlı. Uçak bugün yeni bir eğitim uçuşunu yapıyordu” açıklamasında bulundu.Ölenler arasında, uçağın bağlı olduğu uçak kulübünün direktörünün de bulunduğu kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230222/abd-cevresel-felakete-yol-acan-demir-yolu-firmasina-tum-zarari-karsilatacak-1067353518.html
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slovakya, uçak, uçak kazası, ölü
slovakya, uçak, uçak kazası, ölü

Slovakya’da uçak kazası: 4 ölü

22:47 22.02.2023
© WikipediaÇift motorlu dört koltuklu Diamond DA42 Twin Star
Çift motorlu dört koltuklu Diamond DA42 Twin Star - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2023
© Wikipedia
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Slovakya’da, çift motorlu dört koltuklu Diamond DA42 Twin Star uçağının düşmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Slovakya’nın batısındaki Trenčín şehri yakınında Diamond DA42 Twin Star uçağı düştü.
Ambulans temsilcisi Martin Balko, “Kaza mahalline ilk ulaşan sağlık ekibi, uçakta bulunan 4 kişinin dördünün de yaşam belirtisi göstermediğini tespit etti. Ölenlerin tümü Slovakya vatandaşı. Uçak, komşu Çekya’da kayıtlı, ancak yerel uçak kulübüne bağlı. Uçak bugün yeni bir eğitim uçuşunu yapıyordu” açıklamasında bulundu.
Ölenler arasında, uçağın bağlı olduğu uçak kulübünün direktörünün de bulunduğu kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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