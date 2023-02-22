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https://sputniknews.com.tr/20230222/abd-cevresel-felakete-yol-acan-demir-yolu-firmasina-tum-zarari-karsilatacak-1067353518.html
ABD, çevresel felakete yol açan demir yolu firmasına tüm zararı karşılatacak
ABD, çevresel felakete yol açan demir yolu firmasına tüm zararı karşılatacak
ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), Ohio eyaletinde 3 Şubat'ta raydan çıkarak çevre felaketine yol açan zehirli kimyasal yüklü trenin sahibi firmaya, bölgeyi... 22.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-22T02:00+0300
2023-02-22T02:00+0300
dünya
abd
abd çevre koruma ajansı (epa)
tren
kaza
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EPA yöneticisi Michael Regan basın toplantısında, Ohio'nun East Palestine bölgesinde gerçekleşen tren kazası sonucu kimyasal maddelerden zarar gören çevrenin temizlenmesi için demir yolu firması Norfolk Southern yetkililerinin derhal harekete geçmesi ve zehirli atıklardan kaynaklı tüm zararın sorumlu firma tarafından ödenmesi gerektiğini belirtti.Regan basın açıklamasında, "Norfolk Southern treninin raydan çıkması, East Palestine sakinlerinin hayatlarını alt üst etti ve EPA'nın emri, şirketin bu topluluğun sağlık ve güvenliğini tehlikeye atmaktan sorumlu tutulmasını sağlayacak" ifadesini kullandı.Regan, "Açık konuşayım: Norfolk Southern, sebep olduğu pisliğin temizlenmesinin ve bu topluluk üzerinde yarattıkları travmanın bedelini ödeyecek" dedi.EPA yöneticisi, Norfolk Southern şirketinin sorumluluklarından herhangi birini yerine getirmemesi durumunda, gerekli işin "hemen" kendileri tarafından yapılacağı ve firmanın söz konusu işin maliyetinin 3 katı ceza kesileceğini vurguladı.Ohio Valisi Mike Dewine basın açıklamasında, mevcut yasalara göre böyle bir trenin eyalet sınırından geçerken bildirimde bulunmak zorunda olmadığı bilgisini paylaşarak, bunun tamamen yanlış, değiştirilmesi gereken bir yasa olduğunu kaydetti.Öte yandan, Ohio Sağlık Departmanı, kazanın yaşandığı East Palestine bölgesinde yaşayan sakinlerin artan sağlık endişelerini gidermek için açtığı klinikte isteyen vatandaşlar için sağlık taramasına başladı. Ohio'da zehirli kimyasal taşıyan trenin raydan çıktığı kazaABD'nin Ohio eyaletinin East Palestine kasabası yakınlarındaki demir yolunda kimyasal madde taşıyan 150 vagonlu trenin 50 vagonu 3 Şubat'ta raydan çıkarak patladı.Patlama sonucu vagonlardaki kimyasal madde çevreye yayılarak büyük bir felakete neden oldu.Çevreye yüksek miktarda zehirli kimyasalın yayılmasıyla nedeniyle bölge sakinlerinin tahliyesine karar verildi.Hadisenin ardından bölge sakinlerinde baş ağrısı, göz yanması, öksürük ve halsizlik gibi şikayetler ve hayvan ölümlerine rastlanıldığı haberleri medyada yer almıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230215/beyaz-saray-ohiodaki-kimyasal-felaketin-yakindan-takip-edildigini-bildirdi-1067048574.html
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abd, abd çevre koruma ajansı (epa), tren, kaza
abd, abd çevre koruma ajansı (epa), tren, kaza

ABD, çevresel felakete yol açan demir yolu firmasına tüm zararı karşılatacak

02:00 22.02.2023
© AFP 2023 / DUSTIN FRANZABD'nin Ohio eyaletinde zehirli kimyasal taşıyan treni raydan çıktı
ABD'nin Ohio eyaletinde zehirli kimyasal taşıyan treni raydan çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2023
© AFP 2023 / DUSTIN FRANZ
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ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), Ohio eyaletinde 3 Şubat'ta raydan çıkarak çevre felaketine yol açan zehirli kimyasal yüklü trenin sahibi firmaya, bölgeyi temizlemesini ve sebep olduğu zararın tazminini üstlenmesini emretti.
EPA yöneticisi Michael Regan basın toplantısında, Ohio'nun East Palestine bölgesinde gerçekleşen tren kazası sonucu kimyasal maddelerden zarar gören çevrenin temizlenmesi için demir yolu firması Norfolk Southern yetkililerinin derhal harekete geçmesi ve zehirli atıklardan kaynaklı tüm zararın sorumlu firma tarafından ödenmesi gerektiğini belirtti.
Regan basın açıklamasında, "Norfolk Southern treninin raydan çıkması, East Palestine sakinlerinin hayatlarını alt üst etti ve EPA'nın emri, şirketin bu topluluğun sağlık ve güvenliğini tehlikeye atmaktan sorumlu tutulmasını sağlayacak" ifadesini kullandı.
Regan, "Açık konuşayım: Norfolk Southern, sebep olduğu pisliğin temizlenmesinin ve bu topluluk üzerinde yarattıkları travmanın bedelini ödeyecek" dedi.
EPA yöneticisi, Norfolk Southern şirketinin sorumluluklarından herhangi birini yerine getirmemesi durumunda, gerekli işin "hemen" kendileri tarafından yapılacağı ve firmanın söz konusu işin maliyetinin 3 katı ceza kesileceğini vurguladı.
Ohio Valisi Mike Dewine basın açıklamasında, mevcut yasalara göre böyle bir trenin eyalet sınırından geçerken bildirimde bulunmak zorunda olmadığı bilgisini paylaşarak, bunun tamamen yanlış, değiştirilmesi gereken bir yasa olduğunu kaydetti.
Öte yandan, Ohio Sağlık Departmanı, kazanın yaşandığı East Palestine bölgesinde yaşayan sakinlerin artan sağlık endişelerini gidermek için açtığı klinikte isteyen vatandaşlar için sağlık taramasına başladı.

Ohio'da zehirli kimyasal taşıyan trenin raydan çıktığı kaza

ABD'nin Ohio eyaletinin East Palestine kasabası yakınlarındaki demir yolunda kimyasal madde taşıyan 150 vagonlu trenin 50 vagonu 3 Şubat'ta raydan çıkarak patladı.
Patlama sonucu vagonlardaki kimyasal madde çevreye yayılarak büyük bir felakete neden oldu.
Çevreye yüksek miktarda zehirli kimyasalın yayılmasıyla nedeniyle bölge sakinlerinin tahliyesine karar verildi.
Hadisenin ardından bölge sakinlerinde baş ağrısı, göz yanması, öksürük ve halsizlik gibi şikayetler ve hayvan ölümlerine rastlanıldığı haberleri medyada yer almıştı.
ABD'nin Ohio eyaletinde zehirli kimyasal taşıyan treni raydan çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2023
DÜNYA
Beyaz Saray Ohio'daki 'kimyasal felaketin' yakından takip edildiğini bildirdi
15 Şubat, 01:32
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