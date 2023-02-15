https://sputniknews.com.tr/20230215/beyaz-saray-ohiodaki-kimyasal-felaketin-yakindan-takip-edildigini-bildirdi-1067048574.html

Beyaz Saray Ohio'daki 'kimyasal felaketin' yakından takip edildiğini bildirdi

Beyaz Saray Ohio'daki 'kimyasal felaketin' yakından takip edildiğini bildirdi

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD'nin Ohio eyaletinde zehirli kimyasal taşıyan trenin raydan çıkmasının ardından, bölge halkının içme suyu ve hava... 15.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-15T01:32+0300

2023-02-15T01:32+0300

2023-02-15T01:32+0300

dünya

ohio

tren

kimyasal

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Günlük basın toplantısında konuşan Jean-Pierre, ABD'nin Ohio eyaletinde zehirli kimyasallar taşıyan trenin raydan çıkmasının ardından meydana gelen patlamalar sonucu bölgede yaşanan çevre felaketiyle ilgili soruları yanıtladı.Jean-Pierre, ABD Çevre Koruma Ajansı'nın (EPA) bölgede eyalet yetkilileriyle çalışmalar yürüttüğünü, Joe Biden yönetiminin yerel idarecilerle ihtiyaçlarını gidermek için temasta olduğunu aktardı.EPA'nın 4 Şubat'tan bugüne sahada olduğunu belirten Jean-Pierre, Doğu Filistin kasabasında yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini bildirdi. Jean-Pierre, bölge sakinlerinin sağlık ve güvenliğinin öncelikleri olduğunun altını çizerek EPA'nın bölgedeki hava kalitesi ile yüzey ve yer altı sularının test edilmesine katkı sunduklarını söyledi.Sözcü Jean-Pierre, Ulusal Taşımacılık Güvenlik Kurulunun da trenin raydan çıkmasına ilişkin soruşturmaya öncülük etmesi için bir haftadan uzun bir süredir bölgede olduğunu aktardı. Ayrıca, EPA'nın Doğu Filistin genelinde 7 gün 24 saat hava kalitesi testi yapmaya devam edeceğinin altını çizen Jean-Pierre, kurumun internet sitesinden ilgili bilgileri güncelleyerek duyurduğunu kaydetti.Jean-Pierre, içme suyunun yeniden güvenilir hale gelmesi için de EPA'nın bölge ofisinin çalışmalarının desteklendiğini, bölge halkının endişeleri giderilene kadar yerel yöneticilerle sıkı bir işbirliği yöneteceklerini vurguladı.Bir gazetecinin Biden'ın, bölgedeki insan sağlığı güvenliği ve zehirli gazlar nedeniyle ölen hayvanlarla ilgili tutumuyla ilgili sorusu üzerine Jean-Pierre, ABD Başkanı'nın konuyla ilgili bilgilendirildiğini söyledi ve federal hükûmet olarak bölge halkının sağlık ve güvenliğinin kendileri için birincil öncelikte olduğunun altını çizdi.Ohio'da 'kimyasal felaket' muammasıABD'nin Ohio eyaletinde meydana gelen çevre felaketinde, kimyasal madde taşıyan 150 vagonlu trenin 50 vagonunun raydan çıkmasının ardından patlamalar meydana gelmişti. Patlamalar sonrası çevreye yüksek miktarda zehirli kimyasalın yayılmasıyla bölge sakinlerinin tahliyesine karar verilmişti.Hadisenin ardından bölge sakinlerinde baş ağrısı, göz yanması, öksürük, halsizlik gibi şikayetler ve hayvan ölümlerine rastlanıldığı haberleri medyada yer almıştı. New York Post gazetesi de trenin taşıdığı zehirli kimyasalların miktarının, açıklananın çok üzerinde olduğunu yazmıştı.Ohio Valisi Mike DeWine'ın olaya ilişkin basın açıklamasını takip eden bir muhabirin polis tarafından gözaltına alınması, "kimyasal felaket" muammasına ilişkin tartışmaları daha da alevlendirmişti.

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