Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230222/rusyada-parlamentosunun-ust-kanadi-da-nukleer-silah-anlasmasinin-askiya-alinmasini-onayladi---1067376592.html
Rusya’da parlamentonun üst kanadı da nükleer silah anlaşmasının askıya alınmasını onayladı
Rusya’da parlamentonun üst kanadı da nükleer silah anlaşmasının askıya alınmasını onayladı
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın ardından üst kanadı Federasyon Konseyi de Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması’nın askıya alınmasını onayladı. 22.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-22T15:50+0300
2023-02-22T16:12+0300
ukrayna krizi
rusya
federasyon konseyi
duma
start
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/02/1062989427_0:87:2999:1773_1920x0_80_0_0_69cc8fb1eb7a8cdc21c248357d1875c5.jpg
Rusya Federasyon Konseyi, gerçekleştirdiği olağanüstü toplantıda, Rusya ile ABD arasındaki Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması’nın askıya alınması kararını onayladı. Devlet Başkanı Vladimir Putin dünkü Federal Meclis konuşmasında anlaşmayı askıya alacaklarını duyurmuştu. Anlaşmaya geri dönülüp dönülmeyeceği kararını da yine Putin verecek. Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması, Rusya ile ABD’nin cephanelerinde bulundurabilecekleri uzun menzilli nükleer başlıkların sayısını sınırlıyordu ve olası bir nükleer savaşın önünü alabilecek kilit anlaşmalardan biri olarak görülüyordu.
https://sputniknews.com.tr/20230222/rusya-nukleer-anlasmanin-askiya-alindigi-surece-nukleer-baslik-tasiyici-sayi-limitine-uyacagiz-1067376490.html
https://sputniknews.com.tr/20230222/rusya-nukleer-anlasmayi-askiya-aldi-batili-ulkeler-saldirirsa-moskova-bunu-karsiliksiz-birakmaz-1067374303.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/02/1062989427_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f15ba5aa33a3f2c4d4e95cdcfd0ada1d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, federasyon konseyi, duma, start
rusya, federasyon konseyi, duma, start

Rusya’da parlamentonun üst kanadı da nükleer silah anlaşmasının askıya alınmasını onayladı

15:50 22.02.2023 (güncellendi: 16:12 22.02.2023)
© SputnikRusya bayrağı
Rusya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2023
© Sputnik
Abone olTelegram
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın ardından üst kanadı Federasyon Konseyi de Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması’nın askıya alınmasını onayladı.
Rusya Federasyon Konseyi, gerçekleştirdiği olağanüstü toplantıda, Rusya ile ABD arasındaki Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması’nın askıya alınması kararını onayladı.
Devlet Başkanı Vladimir Putin dünkü Federal Meclis konuşmasında anlaşmayı askıya alacaklarını duyurmuştu. Anlaşmaya geri dönülüp dönülmeyeceği kararını da yine Putin verecek.
Sarmat - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2023
Ukrayna krizi
Rusya: Nükleer anlaşmanın askıya alındığı sürece nükleer başlık taşıyıcı sayı limitine uyacağız
15:50
Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması, Rusya ile ABD’nin cephanelerinde bulundurabilecekleri uzun menzilli nükleer başlıkların sayısını sınırlıyordu ve olası bir nükleer savaşın önünü alabilecek kilit anlaşmalardan biri olarak görülüyordu.
Atom Bombası - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2023
GÖRÜŞ
Rusya nükleer anlaşmayı askıya aldı: ‘Batılı ülkeler saldırırsa Moskova bunu karşılıksız bırakmaz’
15:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала