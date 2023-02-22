https://sputniknews.com.tr/20230222/rusyada-parlamentosunun-ust-kanadi-da-nukleer-silah-anlasmasinin-askiya-alinmasini-onayladi---1067376592.html
Rusya’da parlamentonun üst kanadı da nükleer silah anlaşmasının askıya alınmasını onayladı
Rusya’da parlamentonun üst kanadı da nükleer silah anlaşmasının askıya alınmasını onayladı
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın ardından üst kanadı Federasyon Konseyi de Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması’nın askıya alınmasını onayladı. 22.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-22T15:50+0300
2023-02-22T15:50+0300
2023-02-22T16:12+0300
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rusya
federasyon konseyi
duma
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Rusya Federasyon Konseyi, gerçekleştirdiği olağanüstü toplantıda, Rusya ile ABD arasındaki Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması’nın askıya alınması kararını onayladı. Devlet Başkanı Vladimir Putin dünkü Federal Meclis konuşmasında anlaşmayı askıya alacaklarını duyurmuştu. Anlaşmaya geri dönülüp dönülmeyeceği kararını da yine Putin verecek. Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması, Rusya ile ABD’nin cephanelerinde bulundurabilecekleri uzun menzilli nükleer başlıkların sayısını sınırlıyordu ve olası bir nükleer savaşın önünü alabilecek kilit anlaşmalardan biri olarak görülüyordu.
https://sputniknews.com.tr/20230222/rusya-nukleer-anlasmanin-askiya-alindigi-surece-nukleer-baslik-tasiyici-sayi-limitine-uyacagiz-1067376490.html
https://sputniknews.com.tr/20230222/rusya-nukleer-anlasmayi-askiya-aldi-batili-ulkeler-saldirirsa-moskova-bunu-karsiliksiz-birakmaz-1067374303.html
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rusya, federasyon konseyi, duma, start
rusya, federasyon konseyi, duma, start
Rusya’da parlamentonun üst kanadı da nükleer silah anlaşmasının askıya alınmasını onayladı
15:50 22.02.2023 (güncellendi: 16:12 22.02.2023) Abone ol
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın ardından üst kanadı Federasyon Konseyi de Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması’nın askıya alınmasını onayladı.
Rusya Federasyon Konseyi, gerçekleştirdiği olağanüstü toplantıda, Rusya ile ABD arasındaki Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması’nın askıya alınması kararını onayladı.
Devlet Başkanı Vladimir Putin dünkü Federal Meclis konuşmasında anlaşmayı askıya alacaklarını duyurmuştu. Anlaşmaya geri dönülüp dönülmeyeceği kararını da yine Putin verecek.
Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması, Rusya ile ABD’nin cephanelerinde bulundurabilecekleri uzun menzilli nükleer başlıkların sayısını sınırlıyordu ve olası bir nükleer savaşın önünü alabilecek kilit anlaşmalardan biri olarak görülüyordu.