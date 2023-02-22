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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230222/rusya-nukleer-anlasmanin-askiya-alindigi-surece-nukleer-baslik-tasiyici-sayi-limitine-uyacagiz-1067376490.html
Rusya: Nükleer anlaşmanın askıya alındığı sürece nükleer başlık taşıyıcı sayı limitine uyacağız
Rusya: Nükleer anlaşmanın askıya alındığı sürece nükleer başlık taşıyıcı sayı limitine uyacağız
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nda (START) nükleer başlık taşıyıcı sayısı için öngörülen limitlere... 22.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-22T15:50+0300
2023-02-22T15:50+0300
ukrayna krizi
start
rusya
rusya savunma bakanlığı
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Rusya Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Ana İdaresi Başkan Yardımcısı Yevgeniy İlyin, parlamentonun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin uluslararası ilişkiler ve savunma komitelerinin ortak toplantısında yaptığı konuşmada Rus askeri yetkililerinin Yeni START anlaşmasında nükleer başlık taşıyıcı sayısı için öngörülen limitlere uyacağını belirtti.İlyin, “Nükleer başlık taşıyıcı sayısı bakımından beyan edilen seviyelere de anlaşmanın uygulanmasına ara verildiği süre boyunca uyulacak, buna bağlı olarak SSCB ile ABD arasında 1988 anlaşmaları kapsamında sağlanan karşılıklı bilgi paylaşımı da mevcut, o da eksiksiz olarak hayata geçirilecek” dedi.İlyin, “Savunma Bakanlığı, ABD’nin hem taahhütlerini yerine getirmesi, hem de ihlaller ile ilgili faaliyetlerini aktif olarak izliyor" diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230222/rusya-nukleer-anlasmayi-askiya-aldi-batili-ulkeler-saldirirsa-moskova-bunu-karsiliksiz-birakmaz-1067374303.html
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start, rusya, rusya savunma bakanlığı
start, rusya, rusya savunma bakanlığı

Rusya: Nükleer anlaşmanın askıya alındığı sürece nükleer başlık taşıyıcı sayı limitine uyacağız

15:50 22.02.2023
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Sarmat - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2023
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nda (START) nükleer başlık taşıyıcı sayısı için öngörülen limitlere uyacağını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Ana İdaresi Başkan Yardımcısı Yevgeniy İlyin, parlamentonun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin uluslararası ilişkiler ve savunma komitelerinin ortak toplantısında yaptığı konuşmada Rus askeri yetkililerinin Yeni START anlaşmasında nükleer başlık taşıyıcı sayısı için öngörülen limitlere uyacağını belirtti.
İlyin, “Nükleer başlık taşıyıcı sayısı bakımından beyan edilen seviyelere de anlaşmanın uygulanmasına ara verildiği süre boyunca uyulacak, buna bağlı olarak SSCB ile ABD arasında 1988 anlaşmaları kapsamında sağlanan karşılıklı bilgi paylaşımı da mevcut, o da eksiksiz olarak hayata geçirilecek” dedi.
İlyin, “Savunma Bakanlığı, ABD’nin hem taahhütlerini yerine getirmesi, hem de ihlaller ile ilgili faaliyetlerini aktif olarak izliyor" diye ekledi.
Atom Bombası - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2023
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Rusya nükleer anlaşmayı askıya aldı: ‘Batılı ülkeler saldırırsa Moskova bunu karşılıksız bırakmaz’
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