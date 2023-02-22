https://sputniknews.com.tr/20230222/rusya-nukleer-anlasmanin-askiya-alindigi-surece-nukleer-baslik-tasiyici-sayi-limitine-uyacagiz-1067376490.html
Rusya: Nükleer anlaşmanın askıya alındığı sürece nükleer başlık taşıyıcı sayı limitine uyacağız
Rusya: Nükleer anlaşmanın askıya alındığı sürece nükleer başlık taşıyıcı sayı limitine uyacağız
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nda (START) nükleer başlık taşıyıcı sayısı için öngörülen limitlere... 22.02.2023, Sputnik Türkiye
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Rusya Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Ana İdaresi Başkan Yardımcısı Yevgeniy İlyin, parlamentonun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin uluslararası ilişkiler ve savunma komitelerinin ortak toplantısında yaptığı konuşmada Rus askeri yetkililerinin Yeni START anlaşmasında nükleer başlık taşıyıcı sayısı için öngörülen limitlere uyacağını belirtti.İlyin, “Nükleer başlık taşıyıcı sayısı bakımından beyan edilen seviyelere de anlaşmanın uygulanmasına ara verildiği süre boyunca uyulacak, buna bağlı olarak SSCB ile ABD arasında 1988 anlaşmaları kapsamında sağlanan karşılıklı bilgi paylaşımı da mevcut, o da eksiksiz olarak hayata geçirilecek” dedi.İlyin, “Savunma Bakanlığı, ABD’nin hem taahhütlerini yerine getirmesi, hem de ihlaller ile ilgili faaliyetlerini aktif olarak izliyor" diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230222/rusya-nukleer-anlasmayi-askiya-aldi-batili-ulkeler-saldirirsa-moskova-bunu-karsiliksiz-birakmaz-1067374303.html
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Rusya: Nükleer anlaşmanın askıya alındığı sürece nükleer başlık taşıyıcı sayı limitine uyacağız
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nda (START) nükleer başlık taşıyıcı sayısı için öngörülen limitlere uyacağını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Ana İdaresi Başkan Yardımcısı Yevgeniy İlyin, parlamentonun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin uluslararası ilişkiler ve savunma komitelerinin ortak toplantısında yaptığı konuşmada Rus askeri yetkililerinin Yeni START anlaşmasında nükleer başlık taşıyıcı sayısı için öngörülen limitlere uyacağını belirtti.
İlyin, “Nükleer başlık taşıyıcı sayısı bakımından beyan edilen seviyelere de anlaşmanın uygulanmasına ara verildiği süre boyunca uyulacak, buna bağlı olarak SSCB ile ABD arasında 1988 anlaşmaları kapsamında sağlanan karşılıklı bilgi paylaşımı da mevcut, o da eksiksiz olarak hayata geçirilecek” dedi.
İlyin, “Savunma Bakanlığı, ABD’nin hem taahhütlerini yerine getirmesi, hem de ihlaller ile ilgili faaliyetlerini aktif olarak izliyor" diye ekledi.