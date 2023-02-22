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Rosatom Başkanı Lihaçev Akkuyu NGS’yi ziyaret etmeyi ve Türkiye yönetimi ile görüşmeyi planlıyor
Rosatom Başkanı Lihaçev Akkuyu NGS’yi ziyaret etmeyi ve Türkiye yönetimi ile görüşmeyi planlıyor
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom) Başkanı Aleksey Lihaçev bu yakınlarda Türkiye'ye seyahat planladığını, bu çerçevede ülke yönetimi ile görüşme ve... 22.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-22T15:27+0300
2023-02-22T15:27+0300
dünya
akkuyu
rosatom
aleksey lihaçev
rusya
türkiye
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ziyaret
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Basın mensuplarına konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Rosatom Başkanı Lihaçev, “(Türkiye’ye) en yakın zamanda seyahat ve Türkiye Cumhuriyeti liderliği ile görüşme planlıyorum, elbette (Akkuyu NGS) şantiyesine ziyaret te var” diye konuştu.Türkiye’de kısa süre önce meydana gelen yıkıcı deprem sırasında Akkuyu NGS şantiyesinin bulunduğu bölgenin de ‘sallandığı, depremin yaklaşık 3-4 büyüklüğünde dalgalar halinde olduğu’ bilgisini veren Lihaçev, “Herhangi bir hasar olmamanın ötesinde, tekrar söylemek istiyorum, sadece iş makinelerinin farklı yerlere yönelmesi ile ilgili ayrıntılar dışında çalışma hızında dahi herhangi bir kesinti olmadı” ifadelerini kullandı.Rosatom Başkanı, projeyi hayata geçirme süresine bakılmaksızın en büyük önceliğin insanlara yardım etmek olduğunu vurgulayarak “Şimdi iş makineleri yavaş yavaş tekrar hizmet vermeye başlıyor iş hızının etkilenmemesi için elimizden geleni yapıyoruz" diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230221/rosatom-akkuyu-santrali-son-depremde-hasar-gormedi-1067311924.html
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akkuyu, rosatom, aleksey lihaçev, rusya, türkiye, resmi ziyaret, ziyaret
akkuyu, rosatom, aleksey lihaçev, rusya, türkiye, resmi ziyaret, ziyaret

Rosatom Başkanı Lihaçev Akkuyu NGS’yi ziyaret etmeyi ve Türkiye yönetimi ile görüşmeyi planlıyor

15:27 22.02.2023
© İHAAkkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS)
Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2023
© İHA
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Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom) Başkanı Aleksey Lihaçev bu yakınlarda Türkiye'ye seyahat planladığını, bu çerçevede ülke yönetimi ile görüşme ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) şantiyesine ziyaret planlandığını belirtti.
Basın mensuplarına konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Rosatom Başkanı Lihaçev, “(Türkiye’ye) en yakın zamanda seyahat ve Türkiye Cumhuriyeti liderliği ile görüşme planlıyorum, elbette (Akkuyu NGS) şantiyesine ziyaret te var” diye konuştu.
Türkiye’de kısa süre önce meydana gelen yıkıcı deprem sırasında Akkuyu NGS şantiyesinin bulunduğu bölgenin de ‘sallandığı, depremin yaklaşık 3-4 büyüklüğünde dalgalar halinde olduğu’ bilgisini veren Lihaçev, “Herhangi bir hasar olmamanın ötesinde, tekrar söylemek istiyorum, sadece iş makinelerinin farklı yerlere yönelmesi ile ilgili ayrıntılar dışında çalışma hızında dahi herhangi bir kesinti olmadı” ifadelerini kullandı.
Rosatom Başkanı, projeyi hayata geçirme süresine bakılmaksızın en büyük önceliğin insanlara yardım etmek olduğunu vurgulayarak “Şimdi iş makineleri yavaş yavaş tekrar hizmet vermeye başlıyor iş hızının etkilenmemesi için elimizden geleni yapıyoruz" diye ekledi.
İç koruma kabuğunun kubbesi 3,5 ay süren çalışmanın ardından montaja uygun hale getirildi. Yarım küre şeklinde ve 215 ton ağırlığındaki kubbeyi yaklaşık 62 metre yüksekliğe kaldırmak için özel olarak 75 ton ağırlığında bir travers tasarlandı ve üretildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2023
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