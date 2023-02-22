https://sputniknews.com.tr/20230222/rosatom-baskani-lihacev-akkuyu-ngsyi-ziyaret-etmeyi-ve-turkiye-yonetimi-ile-gorusmeyi-planliyor-1067374735.html

Rosatom Başkanı Lihaçev Akkuyu NGS’yi ziyaret etmeyi ve Türkiye yönetimi ile görüşmeyi planlıyor

Rosatom Başkanı Lihaçev Akkuyu NGS’yi ziyaret etmeyi ve Türkiye yönetimi ile görüşmeyi planlıyor

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom) Başkanı Aleksey Lihaçev bu yakınlarda Türkiye'ye seyahat planladığını, bu çerçevede ülke yönetimi ile görüşme ve... 22.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-22T15:27+0300

2023-02-22T15:27+0300

2023-02-22T15:27+0300

dünya

akkuyu

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aleksey lihaçev

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Basın mensuplarına konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Rosatom Başkanı Lihaçev, “(Türkiye’ye) en yakın zamanda seyahat ve Türkiye Cumhuriyeti liderliği ile görüşme planlıyorum, elbette (Akkuyu NGS) şantiyesine ziyaret te var” diye konuştu.Türkiye’de kısa süre önce meydana gelen yıkıcı deprem sırasında Akkuyu NGS şantiyesinin bulunduğu bölgenin de ‘sallandığı, depremin yaklaşık 3-4 büyüklüğünde dalgalar halinde olduğu’ bilgisini veren Lihaçev, “Herhangi bir hasar olmamanın ötesinde, tekrar söylemek istiyorum, sadece iş makinelerinin farklı yerlere yönelmesi ile ilgili ayrıntılar dışında çalışma hızında dahi herhangi bir kesinti olmadı” ifadelerini kullandı.Rosatom Başkanı, projeyi hayata geçirme süresine bakılmaksızın en büyük önceliğin insanlara yardım etmek olduğunu vurgulayarak “Şimdi iş makineleri yavaş yavaş tekrar hizmet vermeye başlıyor iş hızının etkilenmemesi için elimizden geleni yapıyoruz" diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230221/rosatom-akkuyu-santrali-son-depremde-hasar-gormedi-1067311924.html

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