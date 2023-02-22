https://sputniknews.com.tr/20230222/rosatom-baskani-lihacev-akkuyu-ngsyi-ziyaret-etmeyi-ve-turkiye-yonetimi-ile-gorusmeyi-planliyor-1067374735.html
Rosatom Başkanı Lihaçev Akkuyu NGS’yi ziyaret etmeyi ve Türkiye yönetimi ile görüşmeyi planlıyor
Rosatom Başkanı Lihaçev Akkuyu NGS’yi ziyaret etmeyi ve Türkiye yönetimi ile görüşmeyi planlıyor
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom) Başkanı Aleksey Lihaçev bu yakınlarda Türkiye'ye seyahat planladığını, bu çerçevede ülke yönetimi ile görüşme ve... 22.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-22T15:27+0300
2023-02-22T15:27+0300
2023-02-22T15:27+0300
dünya
akkuyu
rosatom
aleksey lihaçev
rusya
türkiye
resmi ziyaret
ziyaret
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/1d/1062837720_0:130:2500:1536_1920x0_80_0_0_3f44e1f5afd15d2c93cc9eb0d7cd2925.jpg
Basın mensuplarına konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Rosatom Başkanı Lihaçev, “(Türkiye’ye) en yakın zamanda seyahat ve Türkiye Cumhuriyeti liderliği ile görüşme planlıyorum, elbette (Akkuyu NGS) şantiyesine ziyaret te var” diye konuştu.Türkiye’de kısa süre önce meydana gelen yıkıcı deprem sırasında Akkuyu NGS şantiyesinin bulunduğu bölgenin de ‘sallandığı, depremin yaklaşık 3-4 büyüklüğünde dalgalar halinde olduğu’ bilgisini veren Lihaçev, “Herhangi bir hasar olmamanın ötesinde, tekrar söylemek istiyorum, sadece iş makinelerinin farklı yerlere yönelmesi ile ilgili ayrıntılar dışında çalışma hızında dahi herhangi bir kesinti olmadı” ifadelerini kullandı.Rosatom Başkanı, projeyi hayata geçirme süresine bakılmaksızın en büyük önceliğin insanlara yardım etmek olduğunu vurgulayarak “Şimdi iş makineleri yavaş yavaş tekrar hizmet vermeye başlıyor iş hızının etkilenmemesi için elimizden geleni yapıyoruz" diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230221/rosatom-akkuyu-santrali-son-depremde-hasar-gormedi-1067311924.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/1d/1062837720_140:0:2360:1665_1920x0_80_0_0_c3477e631ad3d2f74097e2babbbd8eb9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
akkuyu, rosatom, aleksey lihaçev, rusya, türkiye, resmi ziyaret, ziyaret
akkuyu, rosatom, aleksey lihaçev, rusya, türkiye, resmi ziyaret, ziyaret
Rosatom Başkanı Lihaçev Akkuyu NGS’yi ziyaret etmeyi ve Türkiye yönetimi ile görüşmeyi planlıyor
Abone ol
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom) Başkanı Aleksey Lihaçev bu yakınlarda Türkiye'ye seyahat planladığını, bu çerçevede ülke yönetimi ile görüşme ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) şantiyesine ziyaret planlandığını belirtti.
Basın mensuplarına konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Rosatom Başkanı Lihaçev, “(Türkiye’ye) en yakın zamanda seyahat ve Türkiye Cumhuriyeti liderliği ile görüşme planlıyorum, elbette (Akkuyu NGS) şantiyesine ziyaret te var” diye konuştu.
Türkiye’de kısa süre önce meydana gelen yıkıcı deprem sırasında Akkuyu NGS şantiyesinin bulunduğu bölgenin de ‘sallandığı, depremin yaklaşık 3-4 büyüklüğünde dalgalar halinde olduğu’ bilgisini veren Lihaçev, “Herhangi bir hasar olmamanın ötesinde, tekrar söylemek istiyorum, sadece iş makinelerinin farklı yerlere yönelmesi ile ilgili ayrıntılar dışında çalışma hızında dahi herhangi bir kesinti olmadı” ifadelerini kullandı.
Rosatom Başkanı, projeyi hayata geçirme süresine bakılmaksızın en büyük önceliğin insanlara yardım etmek olduğunu vurgulayarak “Şimdi iş makineleri yavaş yavaş tekrar hizmet vermeye başlıyor iş hızının etkilenmemesi için elimizden geleni yapıyoruz" diye ekledi.