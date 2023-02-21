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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230221/rosatom-akkuyu-santrali-son-depremde-hasar-gormedi-1067311924.html
Rosatom: Akkuyu santrali son depremde hasar görmedi
Rosatom: Akkuyu santrali son depremde hasar görmedi
Rusya devlet nükleer enerji şirketi Rosatom, Hatay merkez üslü olarak meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki son depremde Akkuyu Nükleer Güç Santrali sahasının hasar... 21.02.2023, Sputnik Türkiye
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
deprem
rosatom
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Rusya devlet nükleer enerji şirketi Rosatom, Türkiye'de meydana gelen yeni depremlerin ardından Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) herhangi bir hasar meydana gelmediğini belirtti.Şirketten yapılan açıklamada, "Akkuyu Nükleer uzmanları tarafından yapılan incelemenin sonuçlarına göre, herhangi bir sapma veya hasara rastlanmamıştır. Sahadaki inşaat ve kurulum çalışmaları devam etmektedir" denildi.AFAD, dün akşam saatlerinde Hatay'da 3 dakika arayla 6.4 ve 5.8 büyüklüklerinde iki deprem meydana geldiğini açıklamıştı.Son bilgilere göre depremde 6 kişi hayatını kaybetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230221/turkiye-sigorta-birligi-baskani-belli-deprem-bolgesinde-hasar-odemeleri-basladi-1067309722.html
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akkuyu nükleer güç santrali (ngs), deprem, rosatom
akkuyu nükleer güç santrali (ngs), deprem, rosatom

Rosatom: Akkuyu santrali son depremde hasar görmedi

11:51 21.02.2023 (güncellendi: 11:52 21.02.2023)
© AAİç koruma kabuğunun kubbesi 3,5 ay süren çalışmanın ardından montaja uygun hale getirildi. Yarım küre şeklinde ve 215 ton ağırlığındaki kubbeyi yaklaşık 62 metre yüksekliğe kaldırmak için özel olarak 75 ton ağırlığında bir travers tasarlandı ve üretildi.
İç koruma kabuğunun kubbesi 3,5 ay süren çalışmanın ardından montaja uygun hale getirildi. Yarım küre şeklinde ve 215 ton ağırlığındaki kubbeyi yaklaşık 62 metre yüksekliğe kaldırmak için özel olarak 75 ton ağırlığında bir travers tasarlandı ve üretildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2023
© AA
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Rusya devlet nükleer enerji şirketi Rosatom, Hatay merkez üslü olarak meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki son depremde Akkuyu Nükleer Güç Santrali sahasının hasar almadığını duyurdu.
Rusya devlet nükleer enerji şirketi Rosatom, Türkiye'de meydana gelen yeni depremlerin ardından Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) herhangi bir hasar meydana gelmediğini belirtti.
Şirketten yapılan açıklamada, "Akkuyu Nükleer uzmanları tarafından yapılan incelemenin sonuçlarına göre, herhangi bir sapma veya hasara rastlanmamıştır. Sahadaki inşaat ve kurulum çalışmaları devam etmektedir" denildi.
AFAD, dün akşam saatlerinde Hatay'da 3 dakika arayla 6.4 ve 5.8 büyüklüklerinde iki deprem meydana geldiğini açıklamıştı.
Son bilgilere göre depremde 6 kişi hayatını kaybetmişti.
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