https://sputniknews.com.tr/20230221/rosatom-akkuyu-santrali-son-depremde-hasar-gormedi-1067311924.html
Rosatom: Akkuyu santrali son depremde hasar görmedi
Rosatom: Akkuyu santrali son depremde hasar görmedi
Rusya devlet nükleer enerji şirketi Rosatom, Hatay merkez üslü olarak meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki son depremde Akkuyu Nükleer Güç Santrali sahasının hasar... 21.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-21T11:51+0300
2023-02-21T11:51+0300
2023-02-21T11:52+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
deprem
rosatom
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/02/1065295256_0:45:864:531_1920x0_80_0_0_dbe0609af64c041d82029d41951c4858.jpg
Rusya devlet nükleer enerji şirketi Rosatom, Türkiye'de meydana gelen yeni depremlerin ardından Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) herhangi bir hasar meydana gelmediğini belirtti.Şirketten yapılan açıklamada, "Akkuyu Nükleer uzmanları tarafından yapılan incelemenin sonuçlarına göre, herhangi bir sapma veya hasara rastlanmamıştır. Sahadaki inşaat ve kurulum çalışmaları devam etmektedir" denildi.AFAD, dün akşam saatlerinde Hatay'da 3 dakika arayla 6.4 ve 5.8 büyüklüklerinde iki deprem meydana geldiğini açıklamıştı.Son bilgilere göre depremde 6 kişi hayatını kaybetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230221/turkiye-sigorta-birligi-baskani-belli-deprem-bolgesinde-hasar-odemeleri-basladi-1067309722.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/02/1065295256_48:0:816:576_1920x0_80_0_0_db2e817decb0bfc02dee08e92afa6154.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
akkuyu nükleer güç santrali (ngs), deprem, rosatom
akkuyu nükleer güç santrali (ngs), deprem, rosatom
Rosatom: Akkuyu santrali son depremde hasar görmedi
11:51 21.02.2023 (güncellendi: 11:52 21.02.2023) Abone ol
Rusya devlet nükleer enerji şirketi Rosatom, Hatay merkez üslü olarak meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki son depremde Akkuyu Nükleer Güç Santrali sahasının hasar almadığını duyurdu.
Rusya devlet nükleer enerji şirketi Rosatom, Türkiye'de meydana gelen yeni depremlerin ardından Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) herhangi bir hasar meydana gelmediğini belirtti.
Şirketten yapılan açıklamada, "Akkuyu Nükleer uzmanları tarafından yapılan incelemenin sonuçlarına göre, herhangi bir sapma veya hasara rastlanmamıştır. Sahadaki inşaat ve kurulum çalışmaları devam etmektedir" denildi.
AFAD, dün akşam saatlerinde Hatay'da 3 dakika arayla 6.4 ve 5.8 büyüklüklerinde iki deprem meydana geldiğini açıklamıştı.
Son bilgilere göre depremde 6 kişi hayatını kaybetmişti.