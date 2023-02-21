https://sputniknews.com.tr/20230221/rosatom-akkuyu-santrali-son-depremde-hasar-gormedi-1067311924.html

Rosatom: Akkuyu santrali son depremde hasar görmedi

Rosatom: Akkuyu santrali son depremde hasar görmedi

Rusya devlet nükleer enerji şirketi Rosatom, Hatay merkez üslü olarak meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki son depremde Akkuyu Nükleer Güç Santrali sahasının hasar... 21.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-21T11:51+0300

2023-02-21T11:51+0300

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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

akkuyu nükleer güç santrali (ngs)

deprem

rosatom

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Rusya devlet nükleer enerji şirketi Rosatom, Türkiye'de meydana gelen yeni depremlerin ardından Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) herhangi bir hasar meydana gelmediğini belirtti.Şirketten yapılan açıklamada, "Akkuyu Nükleer uzmanları tarafından yapılan incelemenin sonuçlarına göre, herhangi bir sapma veya hasara rastlanmamıştır. Sahadaki inşaat ve kurulum çalışmaları devam etmektedir" denildi.AFAD, dün akşam saatlerinde Hatay'da 3 dakika arayla 6.4 ve 5.8 büyüklüklerinde iki deprem meydana geldiğini açıklamıştı.Son bilgilere göre depremde 6 kişi hayatını kaybetmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230221/turkiye-sigorta-birligi-baskani-belli-deprem-bolgesinde-hasar-odemeleri-basladi-1067309722.html

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akkuyu nükleer güç santrali (ngs), deprem, rosatom