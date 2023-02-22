https://sputniknews.com.tr/20230222/putin-rusya-cin-isbirligi-uluslararasi-durumun-istikrara-kavusmasi-acisindan-cok-buyuk-oneme-sahip-1067372622.html
Putin: Rusya-Çin işbirliği, uluslararası durumun istikrara kavuşması açısından çok büyük öneme sahip
Putin: Rusya-Çin işbirliği, uluslararası durumun istikrara kavuşması açısından çok büyük öneme sahip
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Çin işbirliğinin uluslararası durumun istikrara kavuşması açısından çok büyük önem taşıdığını söyledi. 22.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-22T14:32+0300
2023-02-22T14:32+0300
2023-02-22T14:39+0300
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Putin, Moskova'yı ziyaret eden Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Vang Yi ile bir araya geldi.Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, "Rusya-Çin ilişkileri, önceki yıllarda planladığımız gibi gelişiyor. Her şey kademe kademe ilerliyor, gelişiyor. Yeni seviyelere ulaşıyoruz. Uluslararası arenadaki Rusya-Çin işbirliği, uluslararası durumun istikrara kavuşması açısından çok büyük öneme sahip" dedi.Günümüzde uluslararası ilişkilerin zor bir süreçten geçtiğini belirten Putin, "İki kutuplu dünyanın çöküşünden sonra daha iyi hale gelmediler, aksine daha da keskin hale geldiler" diye konuştu.Vang Yi'den Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e selamlarını iletmesini isteyen Putin, Çin liderin Rusya'yı ziyaret etmesini beklediklerini, daha önce bu konuda anlaşma sağladıklarını kaydetti.Çin lideri Şi'yle 2024 yılında ikili ticaret hacminde 200 milyar dolar seviyesine ulaşma hedefi belirlediklerini anımsatan Putin, geçen yıl 185 milyar dolar düzeyine ulaşıldıktan sonra söz konusu hedefin planlanandan daha erken gerçekleşebileceğini söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230222/rusya-disisleri-bakani-lavrov-ile-cinli-diplomat-vang-arasindaki-gorusme-basladi--1067363104.html
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vladimir putin, rusya, çin, vang yi
vladimir putin, rusya, çin, vang yi
Putin: Rusya-Çin işbirliği, uluslararası durumun istikrara kavuşması açısından çok büyük öneme sahip
14:32 22.02.2023 (güncellendi: 14:39 22.02.2023) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Çin işbirliğinin uluslararası durumun istikrara kavuşması açısından çok büyük önem taşıdığını söyledi.
Putin, Moskova'yı ziyaret eden Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Vang Yi ile bir araya geldi.
Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, "Rusya-Çin ilişkileri, önceki yıllarda planladığımız gibi gelişiyor. Her şey kademe kademe ilerliyor, gelişiyor. Yeni seviyelere ulaşıyoruz. Uluslararası arenadaki Rusya-Çin işbirliği, uluslararası durumun istikrara kavuşması açısından çok büyük öneme sahip" dedi.
Günümüzde uluslararası ilişkilerin zor bir süreçten geçtiğini belirten Putin, "İki kutuplu dünyanın çöküşünden sonra daha iyi hale gelmediler, aksine daha da keskin hale geldiler" diye konuştu.
Vang Yi'den Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e selamlarını iletmesini isteyen Putin, Çin liderin Rusya'yı ziyaret etmesini beklediklerini, daha önce bu konuda anlaşma sağladıklarını kaydetti.
Çin lideri Şi'yle 2024 yılında ikili ticaret hacminde 200 milyar dolar seviyesine ulaşma hedefi belirlediklerini anımsatan Putin, geçen yıl 185 milyar dolar düzeyine ulaşıldıktan sonra söz konusu hedefin planlanandan daha erken gerçekleşebileceğini söyledi.