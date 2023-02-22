https://sputniknews.com.tr/20230222/macaristan-isvec-ve-finlandiyanin-nato-uyeligini-martta-oylayacak-1067395498.html
Macaristan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini martta oylayacak
Macaristan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini martta oylayacak
Macaristan Parlamentosu'nun gelecek ay için yayınladığı takvime göre, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği 6-9 Mart tarihlerinde oylanacak. 22.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-22T22:56+0300
2023-02-22T22:56+0300
2023-02-22T22:56+0300
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Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya üyelik süreci devam ederken, bugüne kadar sadece Türkiye ve Macaristan iki ülkenin ittifaka üyeliğini onaylamadı. Macaristan Parlamentosu'nun gelecek ay için yayınladığı takvimde, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için 6-9 Mart tarihlerinde oylama yapılacağı belirtildi. Üyelik teklifleri ile ilgili görüşmenin önümüzdeki hafta yapılması planlanırken, Macar milletvekilleri, iki ülkenin NATO üyeliğini ayrı ayrı oylayacak.Macaristan herhangi bir itirazı olmadığını beyan etmiş, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylamayı beklediğinin sinyalini vermişti.
https://sputniknews.com.tr/20230222/belarus-savunma-bakanligi-polonya-ve-baltik-ulkeleri-ordularinin-saldiri-yeteneklerini-artiriyor-1067394234.html
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macaristan, nato, üyelik, tam üyelik, nato üyeliği, finlandiya, isveç
macaristan, nato, üyelik, tam üyelik, nato üyeliği, finlandiya, isveç
Macaristan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini martta oylayacak
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Macaristan Parlamentosu'nun gelecek ay için yayınladığı takvime göre, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği 6-9 Mart tarihlerinde oylanacak.
Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya üyelik süreci devam ederken, bugüne kadar sadece Türkiye ve Macaristan iki ülkenin ittifaka üyeliğini onaylamadı.
Macaristan Parlamentosu'nun gelecek ay için yayınladığı takvimde, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için 6-9 Mart tarihlerinde oylama yapılacağı belirtildi.
Üyelik teklifleri ile ilgili görüşmenin önümüzdeki hafta yapılması planlanırken, Macar milletvekilleri, iki ülkenin NATO üyeliğini ayrı ayrı oylayacak.
Macaristan herhangi bir itirazı olmadığını beyan etmiş, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylamayı beklediğinin sinyalini vermişti.