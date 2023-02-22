https://sputniknews.com.tr/20230222/belarus-savunma-bakanligi-polonya-ve-baltik-ulkeleri-ordularinin-saldiri-yeteneklerini-artiriyor-1067394234.html

Belarus Savunma Bakanlığı: Polonya ve Baltık ülkeleri, ordularının saldırı yeteneklerini artırıyor

Belarus Savunma Bakanlığı: Polonya ve Baltık ülkeleri, ordularının saldırı yeteneklerini artırıyor

Belarus Savunma Bakanı Hrenin, Polonya ve Baltık ülkelerinin silahlı kuvvetlerinin saldırı yeteneklerini hızla artırdıklarını belirtti. 22.02.2023, Sputnik Türkiye

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Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin, yaptığı açıklamada, Polonya ve Baltık ülkelerinin silahlı kuvvetlerinin saldırı yeteneklerini hızla geliştirdiklerini ve bunların gelecekte ABD tarafından doğu yönündeki askeri senaryoların uygulanması için bir dayanak noktası olarak kullanılacağını söyledi.Hrenin, ABD ve diğer NATO ülkelerinin aktif katılımıyla Doğu Avrupa'nın askerileştirilmesinin tehlikeli bir eğilim olduğuna vurgu yaparak "Batı komşularımız Polonya ve Baltık ülkeleri, silahlı kuvvetlerinin saldırı yeteneklerini hızla geliştiriyor. ABD’nin bunları gelecekte doğu yönündeki askeri senaryolarını uygulamak için bir dayanak noktası olarak kullanacağı açıktır” dedi.Avrupa Birliği'nde inisiyatifi ele geçiren savaş yanlılarının, yalnızca savaş dilinden anladığını belirten Hrenin, "Bu nedenle stratejik caydırıcılık, ülkemizin askeri güvenliğini sağlamanın en önemli şartıdır. Mevcut koşullarda Belarus, barutu kuru tutmak ve ortaya çıkan tehditlere uygun yanıtı vermek zorundadır” ifadelerini kullandı.Hrenin ayrıca, kolektif Batı'nın aynı zamanda Ukrayna'daki çatışmalarda savaş deneyimi kazanan Belarus milliyetçilerinin silahlı provokasyonlarını kullanarak mevcut hükümeti devirme ve ülkeyi yok etmeye yönelik senaryoyu uygulama planlarının devam ettiğini kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20230221/belarus-savunma-bakanligi-ukrayna-sinirindaki-provokasyonlara-uygun-yanit-verilecek-1067347072.html

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