https://sputniknews.com.tr/20230222/kahramanmarasta-anneanne-ve-dede-depremde-kaybolan-torunlari-elayi-ariyor-1067387270.html

Kahramanmaraş’ta anneanne ve dede depremde kaybolan torunları Ela’yı arıyor

Kahramanmaraş’ta anneanne ve dede depremde kaybolan torunları Ela’yı arıyor

Kahramanmaraş’ta Havva Kamçı ve eşi depremde kaybolan 11 yaşındaki torunlarını arıyor. Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası yayınına katılan Kamçı... 22.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-22T20:01+0300

2023-02-22T20:01+0300

2023-02-22T20:01+0300

radyo

akşam postasi

deprem

kahramanmaraş

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Deprem felaketinde anne ve babasını kaybeden 84 çocuğun kimliği belirlenemedi. 1314 çocuk ise yakınlarına teslim edildi. Kahramanmaraş’ta kızlarını ve damatlarını depreme kurban veren Havva Kamçı ve eşi 11 yaşındaki torunları Hidayet Ela Göksu’yu arıyor. Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuşan Kamçı, “Diğer torunumuzu da bir aile enkazdan alıp Ankara’ya götürmüş, sosyal medyadan ulaştık, polisle beraber gidip aldık” dedi.Torunlarını arayan acılı ailenin açıklamaları şöyle:"Kızım, damadımız öldü. Hidayet Ela Göksu isimli 11 yaşındaki torunumuzu hala bulamıyoruz. Kahramanmaraş 12 Şubat Mahallesi Üçgözler Apartmanı’nda yaşıyorlardı. Biz de aynı mahallede ama farklı apartmanlarda yaşıyorduk. Torunumun yaşadığı bina tamamen çöktü. Bina sağlam değildi, demirden çalmışlar. 1993-1995 arası yapılan bir binaydı. Enkaz olan binadaki beton elle bile kırılıyordu.Çöken Üçgözler Apartmanı’ndan bir başka torunum sağ çıktı, o da İzmir’de halasının yanında. Maraşlı bir aile torunumu ilk olarak Ankara’ya götürmüş. Sosyal medyadan paylaşım yapmıştık, o paylaşım üzerine aileye ulaştık. Akrabalarımız o aileden torunumuzu polis eşliğinde aldılar. Acaba kayıp torunumuz Hidayet Ela Göksu da böyle bir ailenin yanında mı diye düşünüyoruz.Karşılaştırılması için DNA testi verdik. Adliyeye başvurduk ama daha bize geri dönüş olmadı. 184’ü arayıp kayıp ilanımızı oraya kaydettirdik, resmini paylaştık. Sosyal medyadan da resmini paylaştık, elimizden başka bir şey gelmiyor. Duyan gören varsa lütfen bizlere ulaşın."Ailenin telefonu: Havva Kamçı 0 541 566 28 14Oy ve Ötesi de kayıpları arıyorKayıp ilanları için Oy ve Ötesi platformu da bir özel hat açtı. 0850 242 07 85 telefonuna Whatsapp Uygulaması üzerinden "Kayıp" yazarak ilgili kişiler kayıplarıyla ilgili bildirimde bulunabiliyorlar.Sol Parti’den suç duyurusuAyrıca Sol Parti, deprem bölgesindeki sahipsiz 20 çocuğun Aile Bakanlığı gözetiminde olmalarına rağmen İHH üyesi bir kişinin Beykoz’daki evinde tutulduğuna dair iddialar üzerine suç duyurusunda bulundu.

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2023

Atilla Güner https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

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radyo, deprem, kahramanmaraş