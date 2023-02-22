https://sputniknews.com.tr/20230222/havada-patlayan-meteor-abdnin-7-eyaletinden-goruldu-1067365595.html

Havada patlayan meteor ABD'nin 7 eyaletinden görüldü

Havada patlayan meteor ABD'nin 7 eyaletinden görüldü

ABD'nin kuzeyi ve Kanada'da yüzlerce insan, pazar gecesi atmosfere girerek patlayan meteora şahit oldu. 22.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-22T12:26+0300

2023-02-22T12:26+0300

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Amerikan Meteor Cemiyeti, ABD'nin 7 eyaleti ve Kanada üzerinde pazar gecesi atmosfere girerek patlayan meteorun görüldüğünü duyurdu.Açıklama göre ilgili haberler, 19 Şubat Pazar günü yerel saatle 21.51 civarında Illinois, Indiana, Michigan, New York, Ohio, Pensilvanya, Wisconsin ve Ontario'da yaşayan 197 kişiden geldi.Bölgede çekilen videolarda gökyüzünde bir ateş topunun patlayarak parladığı görülüyor.Indiana'daki bir görgü tanığı Amerikan Meteor Cemiyeti'nin internet sitesinde "8 yaşındaki oğlum da (gördü) ve o kadar tuhaftı ki korktu" diye yazdı.'Kesinlikle alçaktan uçan bir uçak değildi'Tanık, "İkimiz de hızla hareket eden yeşil bir ışık topu gördük, çok canlıydı, sonra soluklaştı, sonra tekrar parlaklaştı ve aynı yörünge boyunca ilerledi, önce daha büyüktü, sonra bizden uzaklaştıkça boyutu küçüldü. Kesinlikle alçaktan uçan bir uçak değildi" dedi.Kanada'nın Ontario eyaletinden yazan başka bir tanık ise "Harikaydı ve şimdi aklımda bir sürü soru var. Kocam gördükten birkaç dakika sonra ozon kokusu aldığını düşündü ama ben hiçbir koku almadım" ifadelerini kullandı.Söz konusu ateş topları, meteoroidlerin Dünya atmosferine girerken yanmalarından kaynaklanıyor. Meteoroidler uzaydan gelen kaya ve buz parçaları ve boyutları küçük bir toz tanesinden metrelerce genişliğe kadar değişiyor.Saatte 40 bin ila 260 bin arasında değişen hızla atmosfere giriyorlarBir meteoroid atmosfere saatte 40 bin ila 260 bin kilometre arasında değişebilen yüksek hızlarda girerek sürtünme nedeniyle yanmaya başlıyor.Greenwich Kraliyet Gözlemevi'nde astronom ve bilim eğitmeni olan Mark Gallaway, Newsweek'e verdiği demeçte, "Atmosferi de ısıtıyorlar, öyle ki izledikleri yolun parlamasına neden oluyorlar. İşte meteor parçalanırken gördüğünüz bu parıltı 30 ila 59 mil kadar yukarıda. Daha büyük cisimler, örneğin bir çakıl taşı büyüklüğünde, ateş topu olarak bilinen parlak bir meteor meydana getirir" dedi.NASA, her gün Dünya'ya tahminen yaklaşık 48.5 ton meteor girdiğini tahmin ediyor, ancak insanlar sadece büyük meteorları ya da atmosfere gece saatlerinde girenleri görebiliyor.

https://sputniknews.com.tr/20230202/rusyada-meteor-geceyi-aydinlatti-1066487777.html

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