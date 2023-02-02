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https://sputniknews.com.tr/20230202/rusyada-meteor-geceyi-aydinlatti-1066487777.html
Rusya’da meteor geceyi aydınlattı
Rusya’da meteor geceyi aydınlattı
Rusya’nın Krasnoyarsk kentinde gökyüzünü aydınlatan meteorun düşüşü kameralara yansıdı. 02.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-02T14:06+0300
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dünya
rusya
meteor
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Rusya’nın Sibirya bölgesine bağlı Krasnoyarsk kentinde akşam saatlerinde görülen meteor geceyi aydınlattı.Yoğun parlaklığa sahip meteor, kent sakinlerinin çoğu tarafından görülebildi.Meteorun düştüğü anlar güvenlik ve araç kameralarına yansıdı.
rusya
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rusya, meteor, krasnoyarsk
rusya, meteor, krasnoyarsk

Rusya’da meteor geceyi aydınlattı

14:06 02.02.2023 (güncellendi: 14:09 02.02.2023)
© İHARusya’nın Krasnoyarsk kentinde gökyüzünü aydınlatan meteorun düşüşü kameralara yansıdı.
Rusya’nın Krasnoyarsk kentinde gökyüzünü aydınlatan meteorun düşüşü kameralara yansıdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2023
© İHA
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Rusya’nın Krasnoyarsk kentinde gökyüzünü aydınlatan meteorun düşüşü kameralara yansıdı.
Rusya’nın Sibirya bölgesine bağlı Krasnoyarsk kentinde akşam saatlerinde görülen meteor geceyi aydınlattı.
Yoğun parlaklığa sahip meteor, kent sakinlerinin çoğu tarafından görülebildi.
Meteorun düştüğü anlar güvenlik ve araç kameralarına yansıdı.
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