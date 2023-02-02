https://sputniknews.com.tr/20230202/rusyada-meteor-geceyi-aydinlatti-1066487777.html
Rusya’da meteor geceyi aydınlattı
Rusya’da meteor geceyi aydınlattı
Rusya’nın Krasnoyarsk kentinde gökyüzünü aydınlatan meteorun düşüşü kameralara yansıdı. 02.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-02T14:06+0300
2023-02-02T14:06+0300
2023-02-02T14:09+0300
dünya
rusya
meteor
krasnoyarsk
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Rusya’nın Sibirya bölgesine bağlı Krasnoyarsk kentinde akşam saatlerinde görülen meteor geceyi aydınlattı.Yoğun parlaklığa sahip meteor, kent sakinlerinin çoğu tarafından görülebildi.Meteorun düştüğü anlar güvenlik ve araç kameralarına yansıdı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, meteor, krasnoyarsk
rusya, meteor, krasnoyarsk
Rusya’da meteor geceyi aydınlattı
14:06 02.02.2023 (güncellendi: 14:09 02.02.2023) Abone ol
Rusya’nın Krasnoyarsk kentinde gökyüzünü aydınlatan meteorun düşüşü kameralara yansıdı.
Rusya’nın Sibirya bölgesine bağlı Krasnoyarsk kentinde akşam saatlerinde görülen meteor geceyi aydınlattı.
Yoğun parlaklığa sahip meteor, kent sakinlerinin çoğu tarafından görülebildi.
Meteorun düştüğü anlar güvenlik ve araç kameralarına yansıdı.