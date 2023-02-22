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Fitch: Çin'de beklenenden daha güçlü toparlanma küresel büyümeyi destekleyecek
Fitch: Çin'de beklenenden daha güçlü toparlanma küresel büyümeyi destekleyecek
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Çin'de beklenenden daha güçlü toparlanmanın küresel büyümeye de fayda sağlayacağını bildirdi. 22.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-22T01:49+0300
2023-02-22T01:49+0300
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Fitch'ten yapılan açıklamada, yetkililerin 'sıfır Kovid' politikasını bırakmasının ardından, Çin ekonomisine ilişkin 2023 büyüme tahmininin yüzde 4.1'den yüzde 5'e çıkarıldığı anımsatıldı.Açıklamada, küresel sıkı para politikasının Çin ihracatına yönelik talebi baskılaması ve ülkede makro politika gevşemesinin beklenmemesi nedeniyle, 2021'de kaydedilen yüzde 8.4'lük büyüme gibi güçlü bir toparlanmanın öngörülmediği vurgulandı.Çin'de beklenenden daha güçlü toparlanmanın küresel büyümeye de fayda sağlayacağı ifade edilen açıklamada, Çin'in büyüme tahminindeki yaklaşık 1 puanlık artışın, küresel ekonomik görünüme ilişkin yüzde 1.4'lük büyüme tahminini de otomatik olarak 0.2 puan artıracağı bildirildi.Dünyanın geri kalanında büyümenin Çin'in son dönemdeki güçlü büyümesine göre daha sınırlı olacağına dikkati çekilen açıklamada, Çin'in bu yılki toparlanmasının öncelikle özel tüketim harcamaları tarafından yönlendirileceği belirtildi.Açıklamada, Çin'in yeniden açılmasından en fazla faydayı, mal ticareti ve turizm yoluyla Çin'in tüketici pazarlarıyla entegre olan ekonomilerin sağlayacağının düşünüldüğü vurgulandı.Ülkenin enerji talebinin ekonomik büyümesiyle ilişkisine işaret edilen açıklamada, Çinli kullanıcıların LNG talebindeki güçlü artışın, gaz stoklarının LNG ithalatı yoluyla yeniden oluşturulduğu Avrupa'da bu yıl öngörülen enerji kaynaklı enflasyon düşüşünü kesintiye uğratabileceği ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230221/goldman-sachsdan-tcmbnin-faiz-kararina-iki-secenekli-rapor-1067341251.html
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çin, çin halk cumhuriyeti, fitch, fitch ratings, rapor, büyüme, ekonomik büyüme
çin, çin halk cumhuriyeti, fitch, fitch ratings, rapor, büyüme, ekonomik büyüme

Fitch: Çin'de beklenenden daha güçlü toparlanma küresel büyümeyi destekleyecek

01:49 22.02.2023
© AAFitch Ratings
Fitch Ratings - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2023
© AA
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Çin'de beklenenden daha güçlü toparlanmanın küresel büyümeye de fayda sağlayacağını bildirdi.
Fitch'ten yapılan açıklamada, yetkililerin 'sıfır Kovid' politikasını bırakmasının ardından, Çin ekonomisine ilişkin 2023 büyüme tahmininin yüzde 4.1'den yüzde 5'e çıkarıldığı anımsatıldı.
Açıklamada, küresel sıkı para politikasının Çin ihracatına yönelik talebi baskılaması ve ülkede makro politika gevşemesinin beklenmemesi nedeniyle, 2021'de kaydedilen yüzde 8.4'lük büyüme gibi güçlü bir toparlanmanın öngörülmediği vurgulandı.
Çin'de beklenenden daha güçlü toparlanmanın küresel büyümeye de fayda sağlayacağı ifade edilen açıklamada, Çin'in büyüme tahminindeki yaklaşık 1 puanlık artışın, küresel ekonomik görünüme ilişkin yüzde 1.4'lük büyüme tahminini de otomatik olarak 0.2 puan artıracağı bildirildi.
Dünyanın geri kalanında büyümenin Çin'in son dönemdeki güçlü büyümesine göre daha sınırlı olacağına dikkati çekilen açıklamada, Çin'in bu yılki toparlanmasının öncelikle özel tüketim harcamaları tarafından yönlendirileceği belirtildi.
Açıklamada, Çin'in yeniden açılmasından en fazla faydayı, mal ticareti ve turizm yoluyla Çin'in tüketici pazarlarıyla entegre olan ekonomilerin sağlayacağının düşünüldüğü vurgulandı.
Ülkenin enerji talebinin ekonomik büyümesiyle ilişkisine işaret edilen açıklamada, Çinli kullanıcıların LNG talebindeki güçlü artışın, gaz stoklarının LNG ithalatı yoluyla yeniden oluşturulduğu Avrupa'da bu yıl öngörülen enerji kaynaklı enflasyon düşüşünü kesintiye uğratabileceği ifade edildi.
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