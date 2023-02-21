https://sputniknews.com.tr/20230221/goldman-sachsdan-tcmbnin-faiz-kararina-iki-secenekli-rapor-1067341251.html

Goldman Sachs'dan, TCMB'nin faiz kararına iki seçenekli rapor

Goldman Sachs'dan, TCMB'nin faiz kararına iki seçenekli rapor

Goldman Sachs tarafından yayımlanan bir rapora göre, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) bu hafta gerçekleştireceği toplantıda politika faizinin 100... 21.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-21T20:34+0300

2023-02-21T20:34+0300

2023-02-21T20:34+0300

ekonomi

goldman sachs

tcmb

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

faiz

faiz oranı

faiz artırımı

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ABD merkezli ünlü yatırım bankası Goldman Sachs ekonomistleri tarafından hazırlanan bir rapora göre, 23 Şubat'ta gerçekleşecek Para Politikası Kurulu toplantısında, TCMB'nin faiz oranlarını 100 baz puan düşürmesi veya sabit tutması aynı olasılığa sahip.Ekonomim'in aktardığı habere göre mevcut heterodoks politikanın makroihtiyati tedbirlere dayandığını ve bu sebeple arından faiz kararlarının parasal koşullara etkisinin zayıf kaldığını belirten analistler, TCMB tarafından alınacak olan faiz kararını tahmin etmenin normalden daha zor hale geldiğini belirttiler.Deprem sonrası önemli olan mali koşullar6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ekonomiye olan etkisine de raporlarında yer veren Goldman Sachs ekonomistleri “Deprem sonrası atılacak adım parasaldan çok mali taraftan gelebilir” yorumunda bulundular.

https://sputniknews.com.tr/20230206/merkez-bankasi-deprem-bolgesindeki-firmalarin-aldiklari-kredilerin-vadesini-uzatti-1066663516.html

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goldman sachs, tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), faiz, faiz oranı, faiz artırımı