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https://sputniknews.com.tr/20230221/goldman-sachsdan-tcmbnin-faiz-kararina-iki-secenekli-rapor-1067341251.html
Goldman Sachs'dan, TCMB'nin faiz kararına iki seçenekli rapor
Goldman Sachs'dan, TCMB'nin faiz kararına iki seçenekli rapor
Goldman Sachs tarafından yayımlanan bir rapora göre, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) bu hafta gerçekleştireceği toplantıda politika faizinin 100... 21.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-21T20:34+0300
2023-02-21T20:34+0300
ekonomi
goldman sachs
tcmb
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
faiz
faiz oranı
faiz artırımı
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ABD merkezli ünlü yatırım bankası Goldman Sachs ekonomistleri tarafından hazırlanan bir rapora göre, 23 Şubat'ta gerçekleşecek Para Politikası Kurulu toplantısında, TCMB'nin faiz oranlarını 100 baz puan düşürmesi veya sabit tutması aynı olasılığa sahip.Ekonomim'in aktardığı habere göre mevcut heterodoks politikanın makroihtiyati tedbirlere dayandığını ve bu sebeple arından faiz kararlarının parasal koşullara etkisinin zayıf kaldığını belirten analistler, TCMB tarafından alınacak olan faiz kararını tahmin etmenin normalden daha zor hale geldiğini belirttiler.Deprem sonrası önemli olan mali koşullar6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ekonomiye olan etkisine de raporlarında yer veren Goldman Sachs ekonomistleri “Deprem sonrası atılacak adım parasaldan çok mali taraftan gelebilir” yorumunda bulundular.
https://sputniknews.com.tr/20230206/merkez-bankasi-deprem-bolgesindeki-firmalarin-aldiklari-kredilerin-vadesini-uzatti-1066663516.html
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goldman sachs, tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), faiz, faiz oranı, faiz artırımı
goldman sachs, tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), faiz, faiz oranı, faiz artırımı

Goldman Sachs'dan, TCMB'nin faiz kararına iki seçenekli rapor

20:34 21.02.2023
© İHAMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2023
© İHA
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Goldman Sachs tarafından yayımlanan bir rapora göre, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) bu hafta gerçekleştireceği toplantıda politika faizinin 100 puan düşürülmesi ile sabit bırakılması aynı olasılığa sahip.
ABD merkezli ünlü yatırım bankası Goldman Sachs ekonomistleri tarafından hazırlanan bir rapora göre, 23 Şubat'ta gerçekleşecek Para Politikası Kurulu toplantısında, TCMB'nin faiz oranlarını 100 baz puan düşürmesi veya sabit tutması aynı olasılığa sahip.
Ekonomim'in aktardığı habere göre mevcut heterodoks politikanın makroihtiyati tedbirlere dayandığını ve bu sebeple arından faiz kararlarının parasal koşullara etkisinin zayıf kaldığını belirten analistler, TCMB tarafından alınacak olan faiz kararını tahmin etmenin normalden daha zor hale geldiğini belirttiler.

Deprem sonrası önemli olan mali koşullar

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ekonomiye olan etkisine de raporlarında yer veren Goldman Sachs ekonomistleri “Deprem sonrası atılacak adım parasaldan çok mali taraftan gelebilir” yorumunda bulundular.
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
DÜNYA
Merkez Bankası, deprem bölgesindeki firmaların aldıkları kredilerin vadesini uzattı
6 Şubat, 23:35
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