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https://sputniknews.com.tr/20230206/merkez-bankasi-deprem-bolgesindeki-firmalarin-aldiklari-kredilerin-vadesini-uzatti-1066663516.html
Merkez Bankası, deprem bölgesindeki firmaların aldıkları kredilerin vadesini uzattı
Merkez Bankası, deprem bölgesindeki firmaların aldıkları kredilerin vadesini uzattı
Merkez Bankası, deprem bölgesindeki firmaların reeskont kredileri ile Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) geri ödemelerinde vade süresinin 180 güne kadar... 06.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-06T23:35+0300
2023-02-06T23:35+0300
dünya
merkez bankası
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), deprem bölgesindeki firmaların reeskont kredileri ile Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) geri ödemelerinin vadelerinin uzatılması konusunda bazı kararlar aldı. Alınan kararla, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa olmak üzere deprem bölgesindeki illerde kurulu firmaların 6 Şubat-30 Nisan dönemindeki ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredileri ile YTAK geri ödemelerine 180 güne kadar faizsiz olarak vade uzatımı imkanı tanındı. 6 Şubat öncesinde kullanılmış ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerine ise 6 ay ilave ihracat ve döviz kazandırıcı hizmet taahhüdü kapatma süresi verildi.Deprem bağış hesaplarına yapılan para transferlerinden ücret alınmayacakÖte yandan, Merkez Bankası, deprem bağış hesaplarına yapılan para transferlerinden ücret alınmaması yönünde bankalara talimat gönderildiğini duyurdu.TCMB'nin, deprem bağış hesaplarına yapılan para transferlerine ilişkin duyurusunda, şunlar kaydedildi:
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merkez bankası, bağış
merkez bankası, bağış

Merkez Bankası, deprem bölgesindeki firmaların aldıkları kredilerin vadesini uzattı

23:35 06.02.2023
© İHAMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
© İHA
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Merkez Bankası, deprem bölgesindeki firmaların reeskont kredileri ile Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) geri ödemelerinde vade süresinin 180 güne kadar faizsiz olarak uzatıldığını duyurdu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), deprem bölgesindeki firmaların reeskont kredileri ile Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) geri ödemelerinin vadelerinin uzatılması konusunda bazı kararlar aldı.
Alınan kararla, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa olmak üzere deprem bölgesindeki illerde kurulu firmaların 6 Şubat-30 Nisan dönemindeki ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredileri ile YTAK geri ödemelerine 180 güne kadar faizsiz olarak vade uzatımı imkanı tanındı.
6 Şubat öncesinde kullanılmış ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerine ise 6 ay ilave ihracat ve döviz kazandırıcı hizmet taahhüdü kapatma süresi verildi.

Deprem bağış hesaplarına yapılan para transferlerinden ücret alınmayacak

Öte yandan, Merkez Bankası, deprem bağış hesaplarına yapılan para transferlerinden ücret alınmaması yönünde bankalara talimat gönderildiğini duyurdu.
TCMB'nin, deprem bağış hesaplarına yapılan para transferlerine ilişkin duyurusunda, şunlar kaydedildi:
"Ülkemizde meydana gelen depremlere yönelik AFAD ve Kızılay gibi yardım kuruluşlarımız başta olmak üzere deprem bağış hesaplarına yapılan para transferlerinden ücret alınmaması yönünde Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) üyesi bankalara talimat gönderilmiştir."
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