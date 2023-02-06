https://sputniknews.com.tr/20230206/merkez-bankasi-deprem-bolgesindeki-firmalarin-aldiklari-kredilerin-vadesini-uzatti-1066663516.html

Merkez Bankası, deprem bölgesindeki firmaların aldıkları kredilerin vadesini uzattı

Merkez Bankası, deprem bölgesindeki firmaların aldıkları kredilerin vadesini uzattı

Merkez Bankası, deprem bölgesindeki firmaların reeskont kredileri ile Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) geri ödemelerinde vade süresinin 180 güne kadar... 06.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-06T23:35+0300

2023-02-06T23:35+0300

2023-02-06T23:35+0300

dünya

merkez bankası

bağış

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/16/1061528009_53:0:1948:1066_1920x0_80_0_0_b413ee028b8bc749e1deaa8479a0379a.jpg

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), deprem bölgesindeki firmaların reeskont kredileri ile Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) geri ödemelerinin vadelerinin uzatılması konusunda bazı kararlar aldı. Alınan kararla, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa olmak üzere deprem bölgesindeki illerde kurulu firmaların 6 Şubat-30 Nisan dönemindeki ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredileri ile YTAK geri ödemelerine 180 güne kadar faizsiz olarak vade uzatımı imkanı tanındı. 6 Şubat öncesinde kullanılmış ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerine ise 6 ay ilave ihracat ve döviz kazandırıcı hizmet taahhüdü kapatma süresi verildi.Deprem bağış hesaplarına yapılan para transferlerinden ücret alınmayacakÖte yandan, Merkez Bankası, deprem bağış hesaplarına yapılan para transferlerinden ücret alınmaması yönünde bankalara talimat gönderildiğini duyurdu.TCMB'nin, deprem bağış hesaplarına yapılan para transferlerine ilişkin duyurusunda, şunlar kaydedildi:

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

merkez bankası, bağış