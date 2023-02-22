https://sputniknews.com.tr/20230222/fenomen-davulcu-evinin-bahcesinde-yanmis-sekilde-olu-bulundu-1067373200.html
Fenomen davulcu evinin bahçesinde yanmış şekilde ölü bulundu
Fenomen davulcu evinin bahçesinde yanmış şekilde ölü bulundu
Davul çalarken çekilmiş videolarıyla sosyal medyada fenomen olan 46 yaşındaki müzisyen Handevi Gündoğan evinin bahçesinde yanmış şekilde ölü bulundu. 22.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-22T14:38+0300
2023-02-22T14:38+0300
2023-02-22T14:38+0300
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Kepez İlçesi Habipler Mahallesi'nde ikamet eden 46 yaşındaki müzisyen Handevi Gündoğan'ın evinin bahçesinde yanmış şekilde hareketsiz olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.Eve gelen sağlık ekipleri Gündoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Gündoğan'ın cenazesi Antalya Adli Tıp morguna götürüldü.Polis, Gündoğan'ın evinin çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.Gündoğan'ın komşusu Neşet Andariman, gazetecilere, "Mahalle halkı tarafından çok sevilen birisiydi. Düğünlerde müzisyenlik yapardı. Çok üzüldük." dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230222/1067367140.html
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türkiye, müzisyen, antalya
türkiye, müzisyen, antalya
Fenomen davulcu evinin bahçesinde yanmış şekilde ölü bulundu
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Davul çalarken çekilmiş videolarıyla sosyal medyada fenomen olan 46 yaşındaki müzisyen Handevi Gündoğan evinin bahçesinde yanmış şekilde ölü bulundu.
Kepez İlçesi Habipler Mahallesi'nde ikamet eden 46 yaşındaki müzisyen Handevi Gündoğan'ın evinin bahçesinde yanmış şekilde hareketsiz olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Eve gelen sağlık ekipleri Gündoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Gündoğan'ın cenazesi Antalya Adli Tıp morguna götürüldü.
Polis, Gündoğan'ın evinin çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.
Gündoğan'ın komşusu Neşet Andariman, gazetecilere, "Mahalle halkı tarafından çok sevilen birisiydi. Düğünlerde müzisyenlik yapardı. Çok üzüldük." dedi.