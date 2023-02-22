https://sputniknews.com.tr/20230222/fenomen-davulcu-evinin-bahcesinde-yanmis-sekilde-olu-bulundu-1067373200.html

Fenomen davulcu evinin bahçesinde yanmış şekilde ölü bulundu

Fenomen davulcu evinin bahçesinde yanmış şekilde ölü bulundu

Davul çalarken çekilmiş videolarıyla sosyal medyada fenomen olan 46 yaşındaki müzisyen Handevi Gündoğan evinin bahçesinde yanmış şekilde ölü bulundu. 22.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-22T14:38+0300

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türkiye

türkiye

müzisyen

antalya

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Kepez İlçesi Habipler Mahallesi'nde ikamet eden 46 yaşındaki müzisyen Handevi Gündoğan'ın evinin bahçesinde yanmış şekilde hareketsiz olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.Eve gelen sağlık ekipleri Gündoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Gündoğan'ın cenazesi Antalya Adli Tıp morguna götürüldü.Polis, Gündoğan'ın evinin çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.Gündoğan'ın komşusu Neşet Andariman, gazetecilere, "Mahalle halkı tarafından çok sevilen birisiydi. Düğünlerde müzisyenlik yapardı. Çok üzüldük." dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230222/1067367140.html

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