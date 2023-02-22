İskenderun'da bir yanda hayat diğer yanda enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

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Turan Salcı

Hatay'ın ilçesi İskenderun'da depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Bir yanda enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken diğer yanda da bazı market ve mağazaların açıldığı görüldü.