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İskenderun'da bir yanda hayat diğer yanda enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
İskenderun'da bir yanda hayat diğer yanda enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
Hatay'ın ilçesi İskenderun'da depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Bir yanda enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken diğer yanda da bazı market ve... 22.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-22T12:46+0300
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фото, fotoğraf, iskenderun, deprem, yıkım
фото, fotoğraf, iskenderun, deprem, yıkım

İskenderun'da bir yanda hayat diğer yanda enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

12:46 22.02.2023
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Turan Salcı - Sputnik Türkiye
Turan Salcı
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Hatay'ın ilçesi İskenderun'da depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Bir yanda enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken diğer yanda da bazı market ve mağazaların açıldığı görüldü.
© Sputnik / Turan Salcı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkili İskenderun'da şehrin birçok noktasında enkazlar halen duruyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkili İskenderun&#x27;da şehrin birçok noktasında enkazlar halen duruyor. - Sputnik Türkiye
1/6
© Sputnik / Turan Salcı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkili İskenderun'da şehrin birçok noktasında enkazlar halen duruyor.

© Sputnik / Turan Salcı

Yıkılmış veya ağır hasarlı binalar kaldırılmayı beklerken hayat ise olabildiğince devam ediyor.

Yıkılmış veya ağır hasarlı binalar kaldırılmayı beklerken hayat ise olabildiğince devam ediyor. - Sputnik Türkiye
2/6
© Sputnik / Turan Salcı

Yıkılmış veya ağır hasarlı binalar kaldırılmayı beklerken hayat ise olabildiğince devam ediyor.

© Sputnik / Turan Salcı

Şehirde hasarlı olmayan birçok market ve mağaza açıldı.

Şehirde hasarlı olmayan birçok market ve mağaza açıldı. - Sputnik Türkiye
3/6
© Sputnik / Turan Salcı

Şehirde hasarlı olmayan birçok market ve mağaza açıldı.

© Sputnik / Turan Salcı

Kimi marketlerin ise camlarının kırıldığı ve içerisinin talan edilmiş halde olduğu görüldü.

Kimi marketlerin ise camlarının kırıldığı ve içerisinin talan edilmiş halde olduğu görüldü. - Sputnik Türkiye
4/6
© Sputnik / Turan Salcı

Kimi marketlerin ise camlarının kırıldığı ve içerisinin talan edilmiş halde olduğu görüldü.

© Sputnik / Turan Salcı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybının 42 bin 310'a yükseldiği açıklandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybının 42 bin 310&#x27;a yükseldiği açıklandı. - Sputnik Türkiye
5/6
© Sputnik / Turan Salcı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybının 42 bin 310'a yükseldiği açıklandı.

© Sputnik / Turan Salcı

Hatay merkezli depremde ise 6 kişi yaşamını yitirdi, 18'i ağır, 562 kişi yaralandı.

Hatay merkezli depremde ise 6 kişi yaşamını yitirdi, 18&#x27;i ağır, 562 kişi yaralandı. - Sputnik Türkiye
6/6
© Sputnik / Turan Salcı

Hatay merkezli depremde ise 6 kişi yaşamını yitirdi, 18'i ağır, 562 kişi yaralandı.

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