İskenderun'da bir yanda hayat diğer yanda enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkili İskenderun'da şehrin birçok noktasında enkazlar halen duruyor.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkili İskenderun'da şehrin birçok noktasında enkazlar halen duruyor.
Yıkılmış veya ağır hasarlı binalar kaldırılmayı beklerken hayat ise olabildiğince devam ediyor.
Yıkılmış veya ağır hasarlı binalar kaldırılmayı beklerken hayat ise olabildiğince devam ediyor.
Şehirde hasarlı olmayan birçok market ve mağaza açıldı.
Şehirde hasarlı olmayan birçok market ve mağaza açıldı.
Kimi marketlerin ise camlarının kırıldığı ve içerisinin talan edilmiş halde olduğu görüldü.
Kimi marketlerin ise camlarının kırıldığı ve içerisinin talan edilmiş halde olduğu görüldü.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybının 42 bin 310'a yükseldiği açıklandı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybının 42 bin 310'a yükseldiği açıklandı.
Hatay merkezli depremde ise 6 kişi yaşamını yitirdi, 18'i ağır, 562 kişi yaralandı.
Hatay merkezli depremde ise 6 kişi yaşamını yitirdi, 18'i ağır, 562 kişi yaralandı.