https://sputniknews.com.tr/20230222/cekya-basbakani-fiala-ukraynaya-455-milyon-dolarlik-askeri-yardim-sagladik-1067395887.html
Çekya Başbakanı Fiala: Ukrayna’ya 455 milyon dolarlık askeri yardım sağladık
Çekya Başbakanı Fiala: Ukrayna’ya 455 milyon dolarlık askeri yardım sağladık
Çekya Başbakanı Petr Fiala, hükümet olarak Ukrayna’ya toplam değeri 10 milyar kron (yaklaşık 455 milyon dolar) olan askeri yardım sağladıklarını, ülkenin... 22.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-22T23:08+0300
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2023-02-22T23:08+0300
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çekya
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ukrayna
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Idnes’in haberine göre Çekya Başbakanı Petr Fiala, “Rus işgalinin başından bu yana, Çekya hükümetinin Ukrayna’ya yaptığı askeri yardım 10 milyar kronu buldu. Çekya’nın savunma sanayisi de, işgale maruz kalan ülkeye 30 milyar kron değerinde silah gönderdi” açıklamasında bulundu.Ukrayna’ya gönderilen askeri yardım listesinde 89 tank, 226 zırhlı teçhizat ve 39 obüsün bulunduğunu belirten Fiala, ülkesinin, Ukrayna’ya silah gönderen ilk ülkelerden biri olduğunu ve bu konuda diğer ülkeler için motivasyon sağladıklarını öne sürdü.
https://sputniknews.com.tr/20230222/italya-basbakani-meloni-ukraynaya-savas-ucagi-sevkiyati-gorusulmuyor-1067355221.html
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çekya, petr fiala, yardım, avrupa, ukrayna, rusya, harekat
çekya, petr fiala, yardım, avrupa, ukrayna, rusya, harekat
Çekya Başbakanı Fiala: Ukrayna’ya 455 milyon dolarlık askeri yardım sağladık
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Çekya Başbakanı Petr Fiala, hükümet olarak Ukrayna’ya toplam değeri 10 milyar kron (yaklaşık 455 milyon dolar) olan askeri yardım sağladıklarını, ülkenin savunma işletmelerinin de Ukrayna’ya 30 milyar kron (yaklaşık 1 milyar 300 milyon dolar) değerinde silah gönderdiğini belirtti.
Idnes
’in haberine göre Çekya Başbakanı Petr Fiala
, “Rus işgalinin başından bu yana, Çekya hükümetinin Ukrayna’ya yaptığı askeri yardım 10 milyar kronu buldu. Çekya’nın savunma sanayisi de, işgale maruz kalan ülkeye 30 milyar kron değerinde silah gönderdi”
açıklamasında bulundu.
Ukrayna’ya gönderilen askeri yardım listesinde 89 tank, 226 zırhlı teçhizat ve 39 obüsün bulunduğunu belirten Fiala, ülkesinin, Ukrayna’ya silah gönderen ilk ülkelerden biri olduğunu ve bu konuda diğer ülkeler için motivasyon sağladıklarını öne sürdü.