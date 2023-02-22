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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230222/cekya-basbakani-fiala-ukraynaya-455-milyon-dolarlik-askeri-yardim-sagladik-1067395887.html
Çekya Başbakanı Fiala: Ukrayna’ya 455 milyon dolarlık askeri yardım sağladık
Çekya Başbakanı Fiala: Ukrayna’ya 455 milyon dolarlık askeri yardım sağladık
Çekya Başbakanı Petr Fiala, hükümet olarak Ukrayna’ya toplam değeri 10 milyar kron (yaklaşık 455 milyon dolar) olan askeri yardım sağladıklarını, ülkenin... 22.02.2023, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
çekya
petr fiala
yardım
avrupa
ukrayna
rusya
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Idnes’in haberine göre Çekya Başbakanı Petr Fiala, “Rus işgalinin başından bu yana, Çekya hükümetinin Ukrayna’ya yaptığı askeri yardım 10 milyar kronu buldu. Çekya’nın savunma sanayisi de, işgale maruz kalan ülkeye 30 milyar kron değerinde silah gönderdi” açıklamasında bulundu.Ukrayna’ya gönderilen askeri yardım listesinde 89 tank, 226 zırhlı teçhizat ve 39 obüsün bulunduğunu belirten Fiala, ülkesinin, Ukrayna’ya silah gönderen ilk ülkelerden biri olduğunu ve bu konuda diğer ülkeler için motivasyon sağladıklarını öne sürdü.
https://sputniknews.com.tr/20230222/italya-basbakani-meloni-ukraynaya-savas-ucagi-sevkiyati-gorusulmuyor-1067355221.html
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çekya, petr fiala, yardım, avrupa, ukrayna, rusya, harekat
çekya, petr fiala, yardım, avrupa, ukrayna, rusya, harekat

Çekya Başbakanı Fiala: Ukrayna’ya 455 milyon dolarlık askeri yardım sağladık

23:08 22.02.2023
© AP Photo / Olivier MatthysPetr Fiala
Petr Fiala - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
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Çekya Başbakanı Petr Fiala, hükümet olarak Ukrayna’ya toplam değeri 10 milyar kron (yaklaşık 455 milyon dolar) olan askeri yardım sağladıklarını, ülkenin savunma işletmelerinin de Ukrayna’ya 30 milyar kron (yaklaşık 1 milyar 300 milyon dolar) değerinde silah gönderdiğini belirtti.
Idnes’in haberine göre Çekya Başbakanı Petr Fiala, “Rus işgalinin başından bu yana, Çekya hükümetinin Ukrayna’ya yaptığı askeri yardım 10 milyar kronu buldu. Çekya’nın savunma sanayisi de, işgale maruz kalan ülkeye 30 milyar kron değerinde silah gönderdi” açıklamasında bulundu.
Ukrayna’ya gönderilen askeri yardım listesinde 89 tank, 226 zırhlı teçhizat ve 39 obüsün bulunduğunu belirten Fiala, ülkesinin, Ukrayna’ya silah gönderen ilk ülkelerden biri olduğunu ve bu konuda diğer ülkeler için motivasyon sağladıklarını öne sürdü.
Giorgia Meloni - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2023
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