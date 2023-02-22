https://sputniknews.com.tr/20230222/afyonkarahisarda-dogan-cift-basli-buzagi-sadece-4-saat-yasayabildi-1067375370.html

Afyonkarahisar'da doğan çift başlı buzağı sadece 4 saat yaşayabildi

Afyonkarahisar'da doğan çift başlı buzağı sadece 4 saat yaşayabildi

Afyonkarahisar’da doğduktan sonra 4 saat hayata tutunabilen çift başlı buzağının sosyal medyada yayınlanan görüntüsü görenleri şaşırttı. 22.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-22T15:39+0300

2023-02-22T15:39+0300

2023-02-22T15:39+0300

yaşam

türkiye

afyonkarahisar

buzağı

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Merkeze bağlı Çayırbağ beldesinde veteriner teknikeri Halil İbrahim Kaçar, bir akrabasına ait ineğin doğum yapacağı bilgisini alması üzerine akrabasının ahırına gitti. Zorlu geçen doğum sonrası Kaçar, hayvanın çift başlı olduğunu görünce büyük şok yaşadı. Ardından buzağıyı Kaçar ailesi biberon ile beslemeye çalışsa da hayvan doğduktan sonra sadece 4 saat yaşama tutunurken ardından telef oldu.

https://sputniknews.com.tr/20221216/antalyada-bulunan-cift-basli-kaplumbaga-yavrusu-korumaya-alindi-1064673236.html

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