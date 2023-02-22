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https://sputniknews.com.tr/20230222/afyonkarahisarda-dogan-cift-basli-buzagi-sadece-4-saat-yasayabildi-1067375370.html
Afyonkarahisar'da doğan çift başlı buzağı sadece 4 saat yaşayabildi
Afyonkarahisar'da doğan çift başlı buzağı sadece 4 saat yaşayabildi
Afyonkarahisar’da doğduktan sonra 4 saat hayata tutunabilen çift başlı buzağının sosyal medyada yayınlanan görüntüsü görenleri şaşırttı. 22.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-22T15:39+0300
2023-02-22T15:39+0300
yaşam
türkiye
afyonkarahisar
buzağı
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Merkeze bağlı Çayırbağ beldesinde veteriner teknikeri Halil İbrahim Kaçar, bir akrabasına ait ineğin doğum yapacağı bilgisini alması üzerine akrabasının ahırına gitti. Zorlu geçen doğum sonrası Kaçar, hayvanın çift başlı olduğunu görünce büyük şok yaşadı. Ardından buzağıyı Kaçar ailesi biberon ile beslemeye çalışsa da hayvan doğduktan sonra sadece 4 saat yaşama tutunurken ardından telef oldu.
https://sputniknews.com.tr/20221216/antalyada-bulunan-cift-basli-kaplumbaga-yavrusu-korumaya-alindi-1064673236.html
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türkiye, afyonkarahisar, buzağı
türkiye, afyonkarahisar, buzağı

Afyonkarahisar'da doğan çift başlı buzağı sadece 4 saat yaşayabildi

15:39 22.02.2023
© İHA / MEVLÜT TINASAfyonkarahisar'da doğan çift başlı buzağı sadece 4 saat yaşayabildi
Afyonkarahisar'da doğan çift başlı buzağı sadece 4 saat yaşayabildi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2023
© İHA / MEVLÜT TINAS
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Afyonkarahisar’da doğduktan sonra 4 saat hayata tutunabilen çift başlı buzağının sosyal medyada yayınlanan görüntüsü görenleri şaşırttı.
Merkeze bağlı Çayırbağ beldesinde veteriner teknikeri Halil İbrahim Kaçar, bir akrabasına ait ineğin doğum yapacağı bilgisini alması üzerine akrabasının ahırına gitti.
Zorlu geçen doğum sonrası Kaçar, hayvanın çift başlı olduğunu görünce büyük şok yaşadı. Ardından buzağıyı Kaçar ailesi biberon ile beslemeye çalışsa da hayvan doğduktan sonra sadece 4 saat yaşama tutunurken ardından telef oldu.
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