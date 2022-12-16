Antalya'da bulunan çift başlı kaplumbağa yavrusu korumaya alındı

© AA Çift başlı kaplumbağanın sağlıklı olduğunu belirten Erkan, "Beslenirken iki başını da kullanıyor. Biz burada büyütmek istiyoruz. Görmek isteyen vatandaşlara da göstereceğiz. Daha önce çift başlı bir kaplumbağa görmemiştim. Vatandaşlarımız çift başlı kaplumbağanın olduğu yerde zenginlik olur diyorlar. O da bize denk geldi. Sağlık durumu çok iyi. Tekke Mahallemizde görevli bir imam arkadaşımız bize 7 gün önce getirmişti. Normal büyümesi devam ediyor. O da normal kaplumbağalar gibi büyüyecek" ifadesini kullandı.