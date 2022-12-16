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Antalya'da bulunan çift başlı kaplumbağa yavrusu korumaya alındı
Antalya'da bulunan çift başlı kaplumbağa yavrusu korumaya alındı
Antalya'nın Serik ilçesinde görevli imamın arazide bulduğu çift başlı kaplumbağa yavrusu, veteriner hekime teslim edildi. 16.12.2022, Sputnik Türkiye
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kaplumbağa, фото, antalya
kaplumbağa, фото, antalya

Antalya'da bulunan çift başlı kaplumbağa yavrusu korumaya alındı

16:37 16.12.2022 (güncellendi: 16:39 16.12.2022)
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Antalya'nın Serik ilçesinde görevli imamın arazide bulduğu çift başlı kaplumbağa yavrusu, veteriner hekime teslim edildi.
© AATekke Mahallesi'nde bir camide görevli imam, arazide 7 gün önce bulduğu çift başlı kaplumbağa yavrusunu tedavi ve bakım için Gebiz Mahallesi'nde serbest veterinerlik yapan Ercan Erkan'a getirdi.
Antalya'da bulunan çift başlı kaplumbağa yavrusu korumaya alındı - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
Tekke Mahallesi'nde bir camide görevli imam, arazide 7 gün önce bulduğu çift başlı kaplumbağa yavrusunu tedavi ve bakım için Gebiz Mahallesi'nde serbest veterinerlik yapan Ercan Erkan'a getirdi.
© AAAynı klinikte çalıştığı üç çocuğu Tuncay, Hüseyin ve Yunus da veteriner olan Erkan, yavruyu korumaya aldı.
Antalya'da bulunan çift başlı kaplumbağa yavrusu korumaya alındı - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
Aynı klinikte çalıştığı üç çocuğu Tuncay, Hüseyin ve Yunus da veteriner olan Erkan, yavruyu korumaya aldı.
© AAKlinikte çift başlı kaplumbağa olduğunu duyarak görmeye gelenler de şaşkınlık yaşıyor.
Antalya'da bulunan çift başlı kaplumbağa yavrusu korumaya alındı - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
Klinikte çift başlı kaplumbağa olduğunu duyarak görmeye gelenler de şaşkınlık yaşıyor.
© AAKaplumbağa yavrusunu korumaya alan Ercan Erkan, meslek hayatında ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını dile getirdi.
Antalya'da bulunan çift başlı kaplumbağa yavrusu korumaya alındı - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
Kaplumbağa yavrusunu korumaya alan Ercan Erkan, meslek hayatında ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını dile getirdi.
© AAÇift başlı kaplumbağanın sağlıklı olduğunu belirten Erkan, "Beslenirken iki başını da kullanıyor. Biz burada büyütmek istiyoruz. Görmek isteyen vatandaşlara da göstereceğiz. Daha önce çift başlı bir kaplumbağa görmemiştim. Vatandaşlarımız çift başlı kaplumbağanın olduğu yerde zenginlik olur diyorlar. O da bize denk geldi. Sağlık durumu çok iyi. Tekke Mahallemizde görevli bir imam arkadaşımız bize 7 gün önce getirmişti. Normal büyümesi devam ediyor. O da normal kaplumbağalar gibi büyüyecek" ifadesini kullandı.
Antalya'da bulunan çift başlı kaplumbağa yavrusu korumaya alındı - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Çift başlı kaplumbağanın sağlıklı olduğunu belirten Erkan, "Beslenirken iki başını da kullanıyor. Biz burada büyütmek istiyoruz. Görmek isteyen vatandaşlara da göstereceğiz. Daha önce çift başlı bir kaplumbağa görmemiştim. Vatandaşlarımız çift başlı kaplumbağanın olduğu yerde zenginlik olur diyorlar. O da bize denk geldi. Sağlık durumu çok iyi. Tekke Mahallemizde görevli bir imam arkadaşımız bize 7 gün önce getirmişti. Normal büyümesi devam ediyor. O da normal kaplumbağalar gibi büyüyecek" ifadesini kullandı.
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