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AB'nin gaz tüketimi son 6 ayda yüzde 19.3 düştü
AB'nin gaz tüketimi son 6 ayda yüzde 19.3 düştü
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin toplam doğalgaz tüketimleri, Ağustos 2022-Ocak 2023 döneminde önceki yılların aynı dönemindeki ortalamanın yüzde 19.3 altına... 22.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-22T02:22+0300
2023-02-22T02:22+0300
ekonomi
ab
gaz
doğalgaz
tüketim
düşüş
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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB üyesi ülkelerin doğal gaz tüketimlerine ilişkin güncel verileri paylaştı.Verilere göre, AB'nin doğalgaz tüketimi ağustos-ocak döneminde, 2017-2022 yıllarının aynı döneminin ortalama gaz tüketiminin yüzde 19.3 altında gerçekleşti. Bu dönemde, AB üyesi 23 ülkenin doğalgaz tüketimi önceki 6 yılın ortalamasının altında kaldı.Tüketimi en çok azaltan FinlandiyaAyrıca, AB üyesi 21 ülkede doğalgaz tüketimi yüzde 15'ten fazla azaldı. Gaz tüketimi en fazla düşen AB ülkeleri yüzde 57.3 ile Finlandiya, yüzde 47.9 ile Litvanya ve yüzde 40.2 ile İsveç oldu.İrlanda, İspanya ve Slovenya'da ise gaz tüketimindeki düşüş yüzde 15 hedefini yakalayamadı.2 ülkede artış Öte yandan, doğalgaz tüketimi Malta ve Slovakya'da artış gösterdi.AB ülkeleri enerji krizi nedeniyle doğalgaz tüketimlerini Ağustos 2022 ile Mart 2023 döneminde önceki 5 yılın ortalamasının yüzde 15 altına indirme hedefi belirlemişti.
https://sputniknews.com.tr/20230217/putin-dogalgaz-uzun-yillar-talep-edilen-bir-enerji-kaynagi-olmayi-surdurecek-1067169427.html
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ab, gaz, doğalgaz, tüketim, düşüş
ab, gaz, doğalgaz, tüketim, düşüş

AB'nin gaz tüketimi son 6 ayda yüzde 19.3 düştü

02:22 22.02.2023
© REUTERS / Ralph OrlowskiAvrupa Birliği bayrak
Avrupa Birliği bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2023
© REUTERS / Ralph Orlowski
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Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin toplam doğalgaz tüketimleri, Ağustos 2022-Ocak 2023 döneminde önceki yılların aynı dönemindeki ortalamanın yüzde 19.3 altına indi.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB üyesi ülkelerin doğal gaz tüketimlerine ilişkin güncel verileri paylaştı.
Verilere göre, AB'nin doğalgaz tüketimi ağustos-ocak döneminde, 2017-2022 yıllarının aynı döneminin ortalama gaz tüketiminin yüzde 19.3 altında gerçekleşti. Bu dönemde, AB üyesi 23 ülkenin doğalgaz tüketimi önceki 6 yılın ortalamasının altında kaldı.

Tüketimi en çok azaltan Finlandiya

Ayrıca, AB üyesi 21 ülkede doğalgaz tüketimi yüzde 15'ten fazla azaldı. Gaz tüketimi en fazla düşen AB ülkeleri yüzde 57.3 ile Finlandiya, yüzde 47.9 ile Litvanya ve yüzde 40.2 ile İsveç oldu.
İrlanda, İspanya ve Slovenya'da ise gaz tüketimindeki düşüş yüzde 15 hedefini yakalayamadı.

2 ülkede artış

Öte yandan, doğalgaz tüketimi Malta ve Slovakya'da artış gösterdi.
AB ülkeleri enerji krizi nedeniyle doğalgaz tüketimlerini Ağustos 2022 ile Mart 2023 döneminde önceki 5 yılın ortalamasının yüzde 15 altına indirme hedefi belirlemişti.
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