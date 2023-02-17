https://sputniknews.com.tr/20230217/putin-dogalgaz-uzun-yillar-talep-edilen-bir-enerji-kaynagi-olmayi-surdurecek-1067169427.html

Putin: Doğalgaz uzun yıllar talep edilen bir enerji kaynağı olmayı sürdürecek

Putin: Doğalgaz uzun yıllar talep edilen bir enerji kaynağı olmayı sürdürecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, doğalgazın uzun yıllar boyunca değerli bir enerji kaynağı olacağına inandığını belirterek bu kaynağa olan küresel talebin... 17.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-17T14:31+0300

2023-02-17T14:31+0300

2023-02-17T14:31+0300

ukrayna krizi

doğalgaz

rusya

vladimir putin

gazprom

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Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus devlet enerji şirketi Gazprom’un kuruluşunun 30. yılı sebebiyle düzenlenen toplantılarda video-konferans yöntemiyle yaptığı konuşmada “Gazprom’un yeni projeleri, uzmanların detaylı analizleri ve küresel pazarlardaki değişim trendleri ile ilgili tahminler üstünden şekillendiriliyor. Söz konusu analizler, geçmişte olduğu gibi gazın çok uzun bir süre daha çok değerli bir kaynak, gerçek bir servet olduğunu söylüyor” dedi.Putin, “Gaza olan küresel talep de düşmeyecek, aksine artmayı sürdürecek” diye konuştı.Gazprom Başkanı Aleksey Miller de söz konusu toplantı sırasında, “Alıcılarımız emin olsunlar ki Rusya’da bulunan mevcut gaz kaynakları on yıllar boyunca yeterli olacak düzeyde” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230215/lavrov-kuzey-akimlardaki-patlamalar-bati-icin-almanyadaki-gaz-sorununun-cozumu-oldu-1067093433.html

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