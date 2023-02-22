https://sputniknews.com.tr/20230222/abdli-gazeteci-hersh-amerikan-ve-norvec-ordularinin-gizli-operasyonlarini-anlatti-1067384423.html
ABD'li gazeteci Hersh, Amerikan ve Norveç ordularının gizli operasyonlarını anlattı
ABD'li gazeteci Hersh, Amerikan ve Norveç ordularının gizli operasyonlarını anlattı
Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarının CIA tarafından patlatıldığını yazan ABD'li gazeteci Seymour Hersh, Amerikan ve Norveç ordularının Vietnam Savaşı’ndan beri... 22.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-22T19:08+0300
2023-02-22T19:08+0300
2023-02-22T19:09+0300
seymour hersh
dünya
vietnam savaşı
abd
norveç
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Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik saldırıların emrini ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü Willam Burns'ün verdiğini yazarak büyük ses getiren Pulitzer Ödülü sahibi Seymour Hersh, Amerikan ve Norveç ordularının Vietnam Savaşı’ndan beri ortak gizli operasyonlar yaptıklarını yazdı.Hersh, Substack platformundaki sayfasında yayınlanan yeni makalesinde, “Norveç Donanması, ABD istihbaratıyla uzun ve karanlık bir işbirliği geçmişine sahiptir. Hakkında henüz çok az şey bildiğimiz bu ortak çalışma beş ay önce Başkan (Joe) Biden'ın talimatıyla iki boru hattındaki hasara yol açtı” ifadelerini kullandı.Norveçli denizcilerin daha 1964 yılında Vietnam kıyılarında CIA ile ilgili bir operasyona katıldıklarını kabul ettiklerini kaydeden Hersh, aynı dönemde Norveç Donanması’nın Amerikalılara aralarında devriye botlarının da bulunduğu tekneler sattığını vurguladı.ABD’li gazetecinin kendi kaynaklarına dayandırdığı makaleye göre 1964’ün başlarında devriye botları, Vietnam’daki üsse geldi. Norveçli kaptanların Amerikalı ve Vietnamlı denizcileri eğiteceği söylenmişti, ancak daha sonra bu kişiler saldırılara katıldı. Norveç daha sonra ABD'ye en az 18 bot daha sattı.Makalenin sonunda Rusya'nın gaz boru hatlarına yönelik terör saldırısına yol açmış olabilecek Norveç'teki gizli olaylar hakkında bilinmeyen daha neler olduğunu merak eden Hersh, ABD Kongresi'nde veya medyada gerçeği öğrenmekle ilgilenen birinin olacağından emin olmadığını da itiraf etti.
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seymour hersh, vietnam savaşı, abd, norveç
seymour hersh, vietnam savaşı, abd, norveç
ABD'li gazeteci Hersh, Amerikan ve Norveç ordularının gizli operasyonlarını anlattı
19:08 22.02.2023 (güncellendi: 19:09 22.02.2023) Abone ol
Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarının CIA tarafından patlatıldığını yazan ABD'li gazeteci Seymour Hersh, Amerikan ve Norveç ordularının Vietnam Savaşı’ndan beri ortak gizli operasyonlar yaptıklarını belirtti.
Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik saldırıların emrini ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü Willam Burns'ün verdiğini yazarak büyük ses getiren Pulitzer Ödülü sahibi Seymour Hersh, Amerikan ve Norveç ordularının Vietnam Savaşı’ndan beri ortak gizli operasyonlar yaptıklarını yazdı.
Hersh, Substack platformundaki sayfasında yayınlanan yeni makalesinde, “Norveç Donanması, ABD istihbaratıyla uzun ve karanlık bir işbirliği geçmişine sahiptir. Hakkında henüz çok az şey bildiğimiz bu ortak çalışma beş ay önce Başkan (Joe) Biden'ın talimatıyla iki boru hattındaki hasara yol açtı” ifadelerini kullandı.
Norveçli denizcilerin daha 1964 yılında Vietnam kıyılarında CIA ile ilgili bir operasyona katıldıklarını kabul ettiklerini kaydeden Hersh, aynı dönemde Norveç Donanması’nın Amerikalılara aralarında devriye botlarının da bulunduğu tekneler sattığını vurguladı.
ABD’li gazetecinin kendi kaynaklarına dayandırdığı makaleye göre 1964’ün başlarında devriye botları, Vietnam’daki üsse geldi. Norveçli kaptanların Amerikalı ve Vietnamlı denizcileri eğiteceği söylenmişti, ancak daha sonra bu kişiler saldırılara katıldı. Norveç daha sonra ABD'ye en az 18 bot daha sattı.
Makalenin sonunda Rusya'nın gaz boru hatlarına yönelik terör saldırısına yol açmış olabilecek Norveç'teki gizli olaylar hakkında bilinmeyen daha neler olduğunu merak eden Hersh, ABD Kongresi'nde veya medyada gerçeği öğrenmekle ilgilenen birinin olacağından emin olmadığını da itiraf etti.