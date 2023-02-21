https://sputniknews.com.tr/20230221/senol-ipek-istanbul-icin-her-mahallede-bir-arama-kurtarma-timi-olusturacagiz-1067324590.html

Şenol İpek: İstanbul için her mahallede bir arama kurtarma timi oluşturacağız

Şenol İpek: İstanbul için her mahallede bir arama kurtarma timi oluşturacağız

Şenol İpek, Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinden sonra İstanbul'da beklenen deprem öncesi arkadaşlarıyla birlikte bazı hazırlıklar yaptığını duyurdu. 21.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-21T14:46+0300

2023-02-21T14:46+0300

2023-02-21T14:50+0300

şenol ipek

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

arama kurtarma

istanbul

sunucu

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Merkez üssü Kahramanmaraş olan yıkıcı felaketin ardından deprem bölgesindeki çalışmalara katılan eski manken, sunucu ve oyuncu Şenol İpek, sosyal medya hesabından dayanışma içinde olduğu arkadaşlarıyla beraber bir arama kurtarma ekibi kurmaya hazırlandıklarını açıkladı.'4. kol arama kurtarma birimini kuruyoruz'Ünlü sunucu, destek için devlet kurumlarına da başvuracaklarını belirterek ekibe katılmak isteyenlere seslendi:

https://sputniknews.com.tr/20230221/canli--kahramanmaras-depremlerinin-2-haftasinda-hatayda-64luk-deprem-1067304119.html

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