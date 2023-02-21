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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230221/senol-ipek-istanbul-icin-her-mahallede-bir-arama-kurtarma-timi-olusturacagiz-1067324590.html
Şenol İpek: İstanbul için her mahallede bir arama kurtarma timi oluşturacağız
Şenol İpek: İstanbul için her mahallede bir arama kurtarma timi oluşturacağız
Şenol İpek, Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinden sonra İstanbul'da beklenen deprem öncesi arkadaşlarıyla birlikte bazı hazırlıklar yaptığını duyurdu. 21.02.2023, Sputnik Türkiye
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şenol ipek
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
arama kurtarma
istanbul
sunucu
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Merkez üssü Kahramanmaraş olan yıkıcı felaketin ardından deprem bölgesindeki çalışmalara katılan eski manken, sunucu ve oyuncu Şenol İpek, sosyal medya hesabından dayanışma içinde olduğu arkadaşlarıyla beraber bir arama kurtarma ekibi kurmaya hazırlandıklarını açıkladı.'4. kol arama kurtarma birimini kuruyoruz'Ünlü sunucu, destek için devlet kurumlarına da başvuracaklarını belirterek ekibe katılmak isteyenlere seslendi:
https://sputniknews.com.tr/20230221/canli--kahramanmaras-depremlerinin-2-haftasinda-hatayda-64luk-deprem-1067304119.html
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şenol ipek, arama kurtarma, istanbul, sunucu
şenol ipek, arama kurtarma, istanbul, sunucu

Şenol İpek: İstanbul için her mahallede bir arama kurtarma timi oluşturacağız

14:46 21.02.2023 (güncellendi: 14:50 21.02.2023)
© Instagram/Şenol İpekŞenol İpek
Şenol İpek - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2023
© Instagram/Şenol İpek
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Şenol İpek, Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinden sonra İstanbul'da beklenen deprem öncesi arkadaşlarıyla birlikte bazı hazırlıklar yaptığını duyurdu.
Merkez üssü Kahramanmaraş olan yıkıcı felaketin ardından deprem bölgesindeki çalışmalara katılan eski manken, sunucu ve oyuncu Şenol İpek, sosyal medya hesabından dayanışma içinde olduğu arkadaşlarıyla beraber bir arama kurtarma ekibi kurmaya hazırlandıklarını açıkladı.

'4. kol arama kurtarma birimini kuruyoruz'

Ünlü sunucu, destek için devlet kurumlarına da başvuracaklarını belirterek ekibe katılmak isteyenlere seslendi:

“Yaklaşık 250 kişilik bir grup olarak, sivil inisiyatifimizle bir arama kurtarma ekibi oluşturuyoruz. Bunun resmi dayanağı tabi ki olacak. Devletin organlarından bu anlamda destek alacağız. 4. kol arama kurtarma birimini kuruyoruz. Mahalle timleri kuracağız. Her mahallede bir arama kurtarma timi oluşturacağız. İstanbul’da beklenen deprem felaketi için hazırlanmamız gerekiyor. Tecrübeli hocaların eğitimleri dahilinde programlar başlatacağız. Eğitim programlarımıza mutlaka katılın, çünkü ekiplerin bilgileri ve tecrübeleri dahilinde ne kadar hızlı arama kurtarma yaptıklarını gördük.”

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin 14. gününde enkaz kaldırma ve afetzedelere yardımlar sürerken, bu kez Hatay'ın Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğünde deprem, ardından da Samandağ ilçesinde 5.8 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana geldi. Hatay merkezli depremde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 213 kişinin yaralandığı bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
CANLI | Kahramanmaraş depremlerinin 2. haftasında Hatay'da 6.4'lük deprem
06:33
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