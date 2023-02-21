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https://sputniknews.com.tr/20230221/sakaryada-ruzgar-ortaligi-birbirine-katti-masa-sandalye-ve-tabaklar-havada-ucustu-1067327301.html
Sakarya'da rüzgar ortalığı birbirine kattı: Masa, sandalye ve tabaklar havada uçuştu
Sakarya'da rüzgar ortalığı birbirine kattı: Masa, sandalye ve tabaklar havada uçuştu
Sapanca ilçesinde aniden çıkan rüzgar, göl kenarında kahvaltı yapanlara zor anlar yaşattı. Masa, sandalye ve yiyeceklerin havada uçuştuğu, vatandaşların ise... 21.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-21T15:36+0300
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yaşam
sakarya
rüzgar
masa
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Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bulunan bir işletmede pazar günü göl kenarında kahvaltı yapmak isteyen vatandaşlar, aniden çıkan rüzgarla panik yaşadı.Göl kenarında aniden kuvvetlenen rüzgar, gölde dalgalanmaya sebep olurken, masa, sandalye ve yiyeceklerin de uçmasına sebep oldu. Paniğe kapılan müşteriler ise işletmeye doğru yöneldi.Panik ve korku dolu o anlar işletmenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Restoran müdürü o anları anlattıRestoran müdürü Yılmaz Aydın, masa, sandalye ve tabakların havada uçuştuğu, vatandaşların ise panik halinde kaçtığı o anları anlattı.Aydın şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20230221/meteorolojiden-kuvvetli-ruzgar-ve-kar-yagisi-uyarisi-cig-tehlikesine-dikkat-1067305173.html
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sakarya, rüzgar, masa, göl
sakarya, rüzgar, masa, göl

Sakarya'da rüzgar ortalığı birbirine kattı: Masa, sandalye ve tabaklar havada uçuştu

15:36 21.02.2023 (güncellendi: 15:54 21.02.2023)
© İHASakarya'nın Sapanca ilçesinde aniden çıkan rüzgar
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde aniden çıkan rüzgar - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2023
© İHA
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Sapanca ilçesinde aniden çıkan rüzgar, göl kenarında kahvaltı yapanlara zor anlar yaşattı. Masa, sandalye ve yiyeceklerin havada uçuştuğu, vatandaşların ise güçlükle ayakta durduğu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bulunan bir işletmede pazar günü göl kenarında kahvaltı yapmak isteyen vatandaşlar, aniden çıkan rüzgarla panik yaşadı.
Göl kenarında aniden kuvvetlenen rüzgar, gölde dalgalanmaya sebep olurken, masa, sandalye ve yiyeceklerin de uçmasına sebep oldu. Paniğe kapılan müşteriler ise işletmeye doğru yöneldi.
Panik ve korku dolu o anlar işletmenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Restoran müdürü o anları anlattı

Restoran müdürü Yılmaz Aydın, masa, sandalye ve tabakların havada uçuştuğu, vatandaşların ise panik halinde kaçtığı o anları anlattı.
Aydın şu ifadeleri kullandı:

“Dün öğle saatlerinde kısa ve etkili bir hortum yaşandı ve yaklaşık 30 saniye sürdü ama bayağı etkili oldu. Burada önemli olan nokta herhangi bir misafirimize zarar gelmemesiydi. Ancak restoranımızda bulunan masa, sandalye ve tabaklara zarar gelmiştir. O dağılan eşyalar toparlandı zaten gün içinde servisin devam etmesi için. Bu hortum esnasında insanlar panikle sağa sola kaçışmaya başladılar ve biz de hemen sonrasında önce insanların, daha sonrasında tesisin güvenliğini almaya çalıştık. Zaten görüntülerde de görünüyor eşyalar göle düşüyor ve daha sonrasında bot yardımıyla onları topladık. Bu işlemlerden sonra tesis servisine devam etmiştir. Önemli olan bu olayda kimseye zarar gelmemesidir, kısa sürmesi de buna etken olmuştur."

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