https://sputniknews.com.tr/20230221/meteorolojiden-kuvvetli-ruzgar-ve-kar-yagisi-uyarisi-cig-tehlikesine-dikkat-1067305173.html

Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve kar yağışı uyarısı: 'Çığ tehlikesine dikkat'

Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve kar yağışı uyarısı: 'Çığ tehlikesine dikkat'

Meteroloji 21 Şubat 2023 Salı gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Bazı illerde kar yağışınin etkili olduğu belirtilirken deprem bölgesindeki illerde... 21.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-21T08:02+0300

2023-02-21T08:02+0300

2023-02-21T08:02+0300

türkiye

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meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Artvin'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Hatay, Rize ve Siirt çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ve Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarda çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Deprem bölgesindeki illerde hava durumuHATAY °C, 16°CParçalı bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıK.MARAŞ °C, 13°CParçalı ve çok bulutluADANA °C, 18°CParçalı ve çok bulutluMALATYA °C, 9°CParçalı çok bulutluDİYARBAKIR °C, 12°CParçalı çok bulutluGAZİANTEP °C, 14°CParçalı bulutluŞANLIURFA °C, 15°CParçalı bulutluMarmaraParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 21°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 14°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 18°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ °C, 17°CParçalı ve az bulutluEgeParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 11°CParçalı bulutluDENİZLİ °C, 17°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 20°CParçalı ve az bulutluKÜTAHYA °C, 12°CParçalı ve az bulutluAkdenizParçalı ve çok bulutlu, Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.ANTALYA °C, 20°CParçalı bulutluİç AnadoluParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.ANKARA °C, 10°CParçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR °C, 13°CParçalı ve çok bulutluKONYA °C, 13°CParçalı bulutluSİVAS °C, 3°CParçalı çok bulutluBatı KaradenizParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 9°CParçalı çok bulutluDÜZCE °C, 16°CParçalı çok bulutluKASTAMONU °C, 10°CParçalı çok bulutluZONGULDAK °C, 15°CParçalı çok bulutluOrta ve Doğu KaradenizParçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 Km/Saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.AMASYA °C, 13°CParçalı çok bulutluSAMSUN °C, 15°CParçalı çok bulutluTOKAT °C, 10°CParçalı çok bulutluTRABZON °C, 10°CParçalı ve çok bulutluDoğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 Km/Saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.ELAZIĞ °C, 8°CParçalı çok bulutluERZURUM °C, 0°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlıKARS °C, 0°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlıGüneydoğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu, Siirt çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.SİİRT °C, 11°CParçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

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hava durumu, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü