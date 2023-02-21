Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve kar yağışı uyarısı: 'Çığ tehlikesine dikkat'
© AA / Şırnak İl Özel İdaresiŞırnak'ta devam eden yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 32 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin çalışması sonucu merkezde 2, ilçelerden Uludere'de 3 köy yolu açıldı. Kapalı diğer yolların ulaşıma açılması için çalışmalar sürdü
© AA / Şırnak İl Özel İdaresi
Meteroloji 21 Şubat 2023 Salı gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Bazı illerde kar yağışınin etkili olduğu belirtilirken deprem bölgesindeki illerde de sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji, kuvvetli rüzgar ve olası çığ düşmelerine karşı da uyarıda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Artvin'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Hatay, Rize ve Siirt çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ve Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarda çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Deprem bölgesindeki illerde hava durumu
HATAY °C, 16°C
Parçalı bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
K.MARAŞ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
ADANA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 9°C
Parçalı çok bulutlu
Parçalı çok bulutlu
DİYARBAKIR °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu
Parçalı çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 14°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 15°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
Marmara
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Ege
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 11°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
KÜTAHYA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Akdeniz
Parçalı ve çok bulutlu, Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
İç Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 13°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
SİVAS °C, 3°C
Parçalı çok bulutlu
Parçalı çok bulutlu
Batı Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 9°C
Parçalı çok bulutlu
Parçalı çok bulutlu
DÜZCE °C, 16°C
Parçalı çok bulutlu
Parçalı çok bulutlu
KASTAMONU °C, 10°C
Parçalı çok bulutlu
Parçalı çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu
Parçalı çok bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 Km/Saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
AMASYA °C, 13°C
Parçalı çok bulutlu
Parçalı çok bulutlu
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu
Parçalı çok bulutlu
TOKAT °C, 10°C
Parçalı çok bulutlu
Parçalı çok bulutlu
TRABZON °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
Doğu Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 Km/Saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
ELAZIĞ °C, 8°C
Parçalı çok bulutlu
Parçalı çok bulutlu
ERZURUM °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı
KARS °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı
Güneydoğu Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, Siirt çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
SİİRT °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu