https://sputniknews.com.tr/20230221/rusya-basbakan-yardimcisi-novak-petrol-urunlerinin-tavan-fiyatla-satisinin-yasaklanmasi-gorusuluyor-1067336203.html

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Petrol ürünlerinin tavan fiyatla satışının yasaklanması görüşülüyor

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Petrol ürünlerinin tavan fiyatla satışının yasaklanması görüşülüyor

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Rus makamlarının petrol ile ilgili yasağa benzer şekilde petrol ürünleri satan şirketlere tavan fiyat şartı ile satış yasağı... 21.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-21T18:19+0300

2023-02-21T18:19+0300

2023-02-21T18:19+0300

dünya

aleksandr novak

petrol

tavan fiyat

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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ‘(petrol ürünlerinin tavan fiyat şartı ile) tedariki konusunun şu anda bakanlıklar ve şirketler tarafından incelendiği’ bilgisini verdi.Novak, “Bu konuyu tartışacağız” vurgusunu yaptı.Dünya pazarında petrol ve petrol ürünleri arzını sürdürmeyi ancak aynı zamanda Rusya'nın gelirini sınırlamayı planlayan G7 ülkeleri ve AB, şirketlerinin deniz taşımacılığı ve finansmanı ile sigorta hizmetlerinin sağlanmasını yasaklamıştı.AB ülkelerinin Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole yönelik ithalat yasağı ve varil başına 60 dolar tavan fiyat kararlarının uygulanmasına da 5 Aralık'ta, hafif ürünler için varil başına 100 dolar, ağır ürünlere de varil başına 45 dolar olmak üzere petrol ürünleri ile ilgili tavan fiyat uygulaması ise 5 Şubat’ta başlanmıştı.Bu kapsamda, Rus petrolünün üçüncü ülkelere belirlenen fiyattan daha yüksek bir seviyede satılması durumunda G7 ve AB ülkelerindeki şirketler; bu petrole nakliye, sigorta ve aracılık gibi çeşitli hizmetleri sunamıyor. Bu hizmetlerin sağlanabilmesi için Rus petrolünün tavan fiyatın altında işlem görmesi gerekiyor.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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aleksandr novak, petrol, tavan fiyat