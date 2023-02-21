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https://sputniknews.com.tr/20230221/rusya-basbakan-yardimcisi-novak-petrol-urunlerinin-tavan-fiyatla-satisinin-yasaklanmasi-gorusuluyor-1067336203.html
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Petrol ürünlerinin tavan fiyatla satışının yasaklanması görüşülüyor
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Petrol ürünlerinin tavan fiyatla satışının yasaklanması görüşülüyor
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Rus makamlarının petrol ile ilgili yasağa benzer şekilde petrol ürünleri satan şirketlere tavan fiyat şartı ile satış yasağı... 21.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-21T18:19+0300
2023-02-21T18:19+0300
dünya
aleksandr novak
petrol
tavan fiyat
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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ‘(petrol ürünlerinin tavan fiyat şartı ile) tedariki konusunun şu anda bakanlıklar ve şirketler tarafından incelendiği’ bilgisini verdi.Novak, “Bu konuyu tartışacağız” vurgusunu yaptı.Dünya pazarında petrol ve petrol ürünleri arzını sürdürmeyi ancak aynı zamanda Rusya'nın gelirini sınırlamayı planlayan G7 ülkeleri ve AB, şirketlerinin deniz taşımacılığı ve finansmanı ile sigorta hizmetlerinin sağlanmasını yasaklamıştı.AB ülkelerinin Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole yönelik ithalat yasağı ve varil başına 60 dolar tavan fiyat kararlarının uygulanmasına da 5 Aralık'ta, hafif ürünler için varil başına 100 dolar, ağır ürünlere de varil başına 45 dolar olmak üzere petrol ürünleri ile ilgili tavan fiyat uygulaması ise 5 Şubat’ta başlanmıştı.Bu kapsamda, Rus petrolünün üçüncü ülkelere belirlenen fiyattan daha yüksek bir seviyede satılması durumunda G7 ve AB ülkelerindeki şirketler; bu petrole nakliye, sigorta ve aracılık gibi çeşitli hizmetleri sunamıyor. Bu hizmetlerin sağlanabilmesi için Rus petrolünün tavan fiyatın altında işlem görmesi gerekiyor.
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aleksandr novak, petrol, tavan fiyat
aleksandr novak, petrol, tavan fiyat

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Petrol ürünlerinin tavan fiyatla satışının yasaklanması görüşülüyor

18:19 21.02.2023
© Sputnik / Alexander Wilf / Multimedya arşivine gidinRusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak
Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2023
© Sputnik / Alexander Wilf
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Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Rus makamlarının petrol ile ilgili yasağa benzer şekilde petrol ürünleri satan şirketlere tavan fiyat şartı ile satış yasağı getirme olasılığını hala tartıştıklarını belirtti.
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ‘(petrol ürünlerinin tavan fiyat şartı ile) tedariki konusunun şu anda bakanlıklar ve şirketler tarafından incelendiği’ bilgisini verdi.
Novak, “Bu konuyu tartışacağız” vurgusunu yaptı.
Dünya pazarında petrol ve petrol ürünleri arzını sürdürmeyi ancak aynı zamanda Rusya'nın gelirini sınırlamayı planlayan G7 ülkeleri ve AB, şirketlerinin deniz taşımacılığı ve finansmanı ile sigorta hizmetlerinin sağlanmasını yasaklamıştı.
AB ülkelerinin Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole yönelik ithalat yasağı ve varil başına 60 dolar tavan fiyat kararlarının uygulanmasına da 5 Aralık'ta, hafif ürünler için varil başına 100 dolar, ağır ürünlere de varil başına 45 dolar olmak üzere petrol ürünleri ile ilgili tavan fiyat uygulaması ise 5 Şubat’ta başlanmıştı.
Bu kapsamda, Rus petrolünün üçüncü ülkelere belirlenen fiyattan daha yüksek bir seviyede satılması durumunda G7 ve AB ülkelerindeki şirketler; bu petrole nakliye, sigorta ve aracılık gibi çeşitli hizmetleri sunamıyor. Bu hizmetlerin sağlanabilmesi için Rus petrolünün tavan fiyatın altında işlem görmesi gerekiyor.
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