https://sputniknews.com.tr/20230221/rusya-basbakan-yardimcisi-novak-petrol-urunlerinin-tavan-fiyatla-satisinin-yasaklanmasi-gorusuluyor-1067336203.html
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Petrol ürünlerinin tavan fiyatla satışının yasaklanması görüşülüyor
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Petrol ürünlerinin tavan fiyatla satışının yasaklanması görüşülüyor
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Rus makamlarının petrol ile ilgili yasağa benzer şekilde petrol ürünleri satan şirketlere tavan fiyat şartı ile satış yasağı... 21.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-21T18:19+0300
2023-02-21T18:19+0300
2023-02-21T18:19+0300
dünya
aleksandr novak
petrol
tavan fiyat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103040/55/1030405529_0:0:3089:1739_1920x0_80_0_0_fab48177fc7c5fa6e84259373276956e.jpg
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ‘(petrol ürünlerinin tavan fiyat şartı ile) tedariki konusunun şu anda bakanlıklar ve şirketler tarafından incelendiği’ bilgisini verdi.Novak, “Bu konuyu tartışacağız” vurgusunu yaptı.Dünya pazarında petrol ve petrol ürünleri arzını sürdürmeyi ancak aynı zamanda Rusya'nın gelirini sınırlamayı planlayan G7 ülkeleri ve AB, şirketlerinin deniz taşımacılığı ve finansmanı ile sigorta hizmetlerinin sağlanmasını yasaklamıştı.AB ülkelerinin Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole yönelik ithalat yasağı ve varil başına 60 dolar tavan fiyat kararlarının uygulanmasına da 5 Aralık'ta, hafif ürünler için varil başına 100 dolar, ağır ürünlere de varil başına 45 dolar olmak üzere petrol ürünleri ile ilgili tavan fiyat uygulaması ise 5 Şubat’ta başlanmıştı.Bu kapsamda, Rus petrolünün üçüncü ülkelere belirlenen fiyattan daha yüksek bir seviyede satılması durumunda G7 ve AB ülkelerindeki şirketler; bu petrole nakliye, sigorta ve aracılık gibi çeşitli hizmetleri sunamıyor. Bu hizmetlerin sağlanabilmesi için Rus petrolünün tavan fiyatın altında işlem görmesi gerekiyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103040/55/1030405529_358:0:3089:2048_1920x0_80_0_0_b537bc9be72c2680d1cb2581ba8e038f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
aleksandr novak, petrol, tavan fiyat
aleksandr novak, petrol, tavan fiyat
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Petrol ürünlerinin tavan fiyatla satışının yasaklanması görüşülüyor
Abone ol
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Rus makamlarının petrol ile ilgili yasağa benzer şekilde petrol ürünleri satan şirketlere tavan fiyat şartı ile satış yasağı getirme olasılığını hala tartıştıklarını belirtti.
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ‘(petrol ürünlerinin tavan fiyat şartı ile) tedariki konusunun şu anda bakanlıklar ve şirketler tarafından incelendiği’ bilgisini verdi.
Novak, “Bu konuyu tartışacağız” vurgusunu yaptı.
Dünya pazarında petrol ve petrol ürünleri arzını sürdürmeyi ancak aynı zamanda Rusya'nın gelirini sınırlamayı planlayan G7 ülkeleri ve AB, şirketlerinin deniz taşımacılığı ve finansmanı ile sigorta hizmetlerinin sağlanmasını yasaklamıştı.
AB ülkelerinin Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole yönelik ithalat yasağı ve varil başına 60 dolar tavan fiyat kararlarının uygulanmasına da 5 Aralık'ta, hafif ürünler için varil başına 100 dolar, ağır ürünlere de varil başına 45 dolar olmak üzere petrol ürünleri ile ilgili tavan fiyat uygulaması ise 5 Şubat’ta başlanmıştı.
Bu kapsamda, Rus petrolünün üçüncü ülkelere belirlenen fiyattan daha yüksek bir seviyede satılması durumunda G7 ve AB ülkelerindeki şirketler; bu petrole nakliye, sigorta ve aracılık gibi çeşitli hizmetleri sunamıyor. Bu hizmetlerin sağlanabilmesi için Rus petrolünün tavan fiyatın altında işlem görmesi gerekiyor.