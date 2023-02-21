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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230221/prof-suleyman-pampaldan-yeni-hatay-uyarisi-hatay-ana-depremini-henuz-yasamamis-olabilir-1067309519.html
Prof. Süleyman Pampal'dan yeni deprem uyarısı: 'Hatay ana depremini henüz yaşamamış olabilir'
Prof. Süleyman Pampal'dan yeni deprem uyarısı: 'Hatay ana depremini henüz yaşamamış olabilir'
Prof. Dr. Süleyman Pampal “Bu fay Hatay’ın güneyine doğru Ölü Deniz fayı olarak devam ediyor. Suriye, Lübnan, İsrail yönünde 8 büyüklüğe varan dönem depremi... 21.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-21T11:04+0300
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
jeoloji
hatay
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Jeoloji yüksek mühendisi Prof. Dr Süleyman Pampal, TV100'de katıldığı bir programda, Hatay depreminde ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Pampal, "Aslında Hatay hala maalesef ana depremini yaşamamış olabilir" dedi ve şunları ekledi:'Bölgedeki tehlike geçmedi'Bölgedeki tehlikelere dikkat çeken Prof. Dr. Süleyman Pampal ise, “Bu beklenmeyen bir durum değildi. Antakya fayı dediğimiz yerin üzerinde oldu. O bölge hala tehlikenin yüksek olduğu bir bölge. Bu fay 1000 kilometre, fayın kuzeyinde, güneyinde yırtılma devam ediyor” dedi.Prof. Dr. Süleyman Pampal, sözlerinin devamında şu ifadelere yer verdi:
https://sputniknews.com.tr/20230221/jeoloji-muhendisinden-saros-korfezi-uyarisi-tehlikenin-en-buyuk-oldugu-yerlerden-bir-tanesi-1067307562.html
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deprem, jeoloji, hatay
deprem, jeoloji, hatay

Prof. Süleyman Pampal'dan yeni deprem uyarısı: 'Hatay ana depremini henüz yaşamamış olabilir'

11:04 21.02.2023 (güncellendi: 11:05 21.02.2023)
© SputnikHatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki deprem Orta Doğu ve Kuzey Afrika'yı da salladı. Deprem Lübnan'da başkent Beyrut başta olmak üzere tüm kentlerde hissedildi. başkent Beyrut'ta paniğe kapılan vatandaşlar dışarı çıkarak toplanma alanlarına geçti.
Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki deprem Orta Doğu ve Kuzey Afrika'yı da salladı. Deprem Lübnan'da başkent Beyrut başta olmak üzere tüm kentlerde hissedildi. başkent Beyrut'ta paniğe kapılan vatandaşlar dışarı çıkarak toplanma alanlarına geçti. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2023
© Sputnik
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Prof. Dr. Süleyman Pampal “Bu fay Hatay’ın güneyine doğru Ölü Deniz fayı olarak devam ediyor. Suriye, Lübnan, İsrail yönünde 8 büyüklüğe varan dönem depremi var bu fay o fay. Yani sınırlarımızın içindeki kısmı bile daha tamamen kırılmadı” dedi.
Jeoloji yüksek mühendisi Prof. Dr Süleyman Pampal, TV100'de katıldığı bir programda, Hatay depreminde ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Pampal, "Aslında Hatay hala maalesef ana depremini yaşamamış olabilir" dedi ve şunları ekledi:
"Tehlikenin varlığını sürekli vurguladık. Aslında Hatay hala maalesef ana depremini yaşamamış olabilir. Bu Kahramanmaraş depremi Pazarcık üst deprem, Hatay’a doğru yaklaştı Kırıkhan civarına kadar indi ama daha aşağıda kırılacak çok yer var yarısına yakın kısmı duruyor. Yani aşağıda ve kuzeyde de Malatya fayı, Ovacık fayı ve Bingöl civarında Karlıova arasında başka faylar var dedik"

'Bölgedeki tehlike geçmedi'

Bölgedeki tehlikelere dikkat çeken Prof. Dr. Süleyman Pampal ise, “Bu beklenmeyen bir durum değildi. Antakya fayı dediğimiz yerin üzerinde oldu. O bölge hala tehlikenin yüksek olduğu bir bölge. Bu fay 1000 kilometre, fayın kuzeyinde, güneyinde yırtılma devam ediyor” dedi.
Prof. Dr. Süleyman Pampal, sözlerinin devamında şu ifadelere yer verdi:
“Bu fay Hatay’ın güneyine doğru Ölü Deniz fayı olarak devam ediyor. Suriye, Lübnan, İsrail yönünde 8 büyüklüğe varan dönem depremi var bu fay o fay. Yani sınırlarımızın içindeki kısmı bile daha tamamen kırılmadı.”
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