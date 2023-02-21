https://sputniknews.com.tr/20230221/prof-suleyman-pampaldan-yeni-hatay-uyarisi-hatay-ana-depremini-henuz-yasamamis-olabilir-1067309519.html

Prof. Süleyman Pampal'dan yeni deprem uyarısı: 'Hatay ana depremini henüz yaşamamış olabilir'

Prof. Süleyman Pampal'dan yeni deprem uyarısı: 'Hatay ana depremini henüz yaşamamış olabilir'

Prof. Dr. Süleyman Pampal “Bu fay Hatay’ın güneyine doğru Ölü Deniz fayı olarak devam ediyor. Suriye, Lübnan, İsrail yönünde 8 büyüklüğe varan dönem depremi... 21.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-21T11:04+0300

2023-02-21T11:04+0300

2023-02-21T11:05+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

jeoloji

hatay

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/14/1067295846_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ed947c37e404b8c02b958b246a6bf5a3.jpg

Jeoloji yüksek mühendisi Prof. Dr Süleyman Pampal, TV100'de katıldığı bir programda, Hatay depreminde ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Pampal, "Aslında Hatay hala maalesef ana depremini yaşamamış olabilir" dedi ve şunları ekledi:'Bölgedeki tehlike geçmedi'Bölgedeki tehlikelere dikkat çeken Prof. Dr. Süleyman Pampal ise, “Bu beklenmeyen bir durum değildi. Antakya fayı dediğimiz yerin üzerinde oldu. O bölge hala tehlikenin yüksek olduğu bir bölge. Bu fay 1000 kilometre, fayın kuzeyinde, güneyinde yırtılma devam ediyor” dedi.Prof. Dr. Süleyman Pampal, sözlerinin devamında şu ifadelere yer verdi:

https://sputniknews.com.tr/20230221/jeoloji-muhendisinden-saros-korfezi-uyarisi-tehlikenin-en-buyuk-oldugu-yerlerden-bir-tanesi-1067307562.html

hatay

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deprem, jeoloji, hatay