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https://sputniknews.com.tr/20230221/jeoloji-muhendisinden-saros-korfezi-uyarisi-tehlikenin-en-buyuk-oldugu-yerlerden-bir-tanesi-1067307562.html
Jeoloji mühendisinden Saros Körfezi uyarısı: 'Tehlikenin en büyük olduğu yerlerden bir tanesi'
Jeoloji mühendisinden Saros Körfezi uyarısı: 'Tehlikenin en büyük olduğu yerlerden bir tanesi'
Edirne’nin Saros Körfezi’nden başlayıp, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Aras Vadisi’ne kadar uzanan Kuzey Anadolu Fay hattının devamı niteliğindeki hattın Saros... 21.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-21T09:56+0300
2023-02-21T10:03+0300
türkiye
edirne
saros körfezi
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Marmara Denizi’nin içerisinden devam edip Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinden geçen ve Saros Körfezi’nin içerisine devam eden fay hattının, Kuzey Anadolu Fay hattının devamı niteliğinde olduğunu vurgulayan jeoloji mühendisi Can Yılmaz, “Bu hattın Edirne genelinde en yakın yeri Saros Körfezi sahil şeridinin 5 kilometre uzağında olduğu görülmektedir. Enez ilçemiz de bu hatta 25-30 kilometre yakınlıkta yer almaktadır” dedi.Saros Körfezinin büyük bir kısmının alüvyon düzlüklerden oluştuğunu ifade eden jeoloji mühendisi Can Yılmaz, “Bu bölgede çok ciddi yazlık alanlar var. Bu yapıların fazlası 1999 yılı öncesine ait. Bu bölgedeki vatandaşlarımızın öncelikli olarak yapılarına yönelik gerekli testleri yaptırmalarını öneririz. Bu bölgelerin oluştuğu alanlar alüvyon düzlüklerden dolayı ve depreme yakınlığını dikkate aldığımızda tehlikeli durumunun en büyük olduğu yerlerden bir tanesi” açıklamasında bulundu.Jeoloji mühendisi Can Yılmaz, “Hatay’da da görüldüğü üzere alüvyon düzlüklerde yıkımın daha fazla olduğu kayaç bölgelerde ise yıkımların görülmediği tespit edilen durumlardan bir tanesidir. Daha sağlam ve sıkı zeminlerin olduğu bölgelerde yapılaşmalara yönelmeli. Bu alanların öncelikli olarak tercih edilmesi gerekmektedir” ifadelerine yer verdi.
türkiye
edirne
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edirne, saros körfezi, deprem
edirne, saros körfezi, deprem

Jeoloji mühendisinden Saros Körfezi uyarısı: 'Tehlikenin en büyük olduğu yerlerden bir tanesi'

09:56 21.02.2023 (güncellendi: 10:03 21.02.2023)
© İHA / ŞENER URFAJeoloji Mühendisleri Odası Edirne temsilcisi ve jeoloji mühendisi Can Yılmaz
Jeoloji Mühendisleri Odası Edirne temsilcisi ve jeoloji mühendisi Can Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2023
© İHA / ŞENER URFA
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Edirne’nin Saros Körfezi’nden başlayıp, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Aras Vadisi’ne kadar uzanan Kuzey Anadolu Fay hattının devamı niteliğindeki hattın Saros Körfezi sahil şeridinin 5 kilometre uzağında olduğunu belirten jeoloji mühendisi Can Yılmaz, “Bu bölgelerin oluştuğu alanlar tehlikeli durumun en büyük olduğu yerlerden bir tanesi” dedi.
Marmara Denizi’nin içerisinden devam edip Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinden geçen ve Saros Körfezi’nin içerisine devam eden fay hattının, Kuzey Anadolu Fay hattının devamı niteliğinde olduğunu vurgulayan jeoloji mühendisi Can Yılmaz, “Bu hattın Edirne genelinde en yakın yeri Saros Körfezi sahil şeridinin 5 kilometre uzağında olduğu görülmektedir. Enez ilçemiz de bu hatta 25-30 kilometre yakınlıkta yer almaktadır” dedi.

Saros Körfezinin büyük bir kısmının alüvyon düzlüklerden oluştuğunu ifade eden jeoloji mühendisi Can Yılmaz, “Bu bölgede çok ciddi yazlık alanlar var. Bu yapıların fazlası 1999 yılı öncesine ait. Bu bölgedeki vatandaşlarımızın öncelikli olarak yapılarına yönelik gerekli testleri yaptırmalarını öneririz. Bu bölgelerin oluştuğu alanlar alüvyon düzlüklerden dolayı ve depreme yakınlığını dikkate aldığımızda tehlikeli durumunun en büyük olduğu yerlerden bir tanesi” açıklamasında bulundu.

Jeoloji mühendisi Can Yılmaz, “Hatay’da da görüldüğü üzere alüvyon düzlüklerde yıkımın daha fazla olduğu kayaç bölgelerde ise yıkımların görülmediği tespit edilen durumlardan bir tanesidir. Daha sağlam ve sıkı zeminlerin olduğu bölgelerde yapılaşmalara yönelmeli. Bu alanların öncelikli olarak tercih edilmesi gerekmektedir” ifadelerine yer verdi.
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