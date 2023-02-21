https://sputniknews.com.tr/20230221/kuzey-akima-yonelik-teror-saldirilarina-iliskin-sorusturmanin-ne-zaman-tamamlanacagi-belli-degil--1067346927.html

‘Kuzey Akım'a yönelik terör saldırılarına ilişkin soruşturmanın ne zaman tamamlanacağı belli değil’

‘Kuzey Akım'a yönelik terör saldırılarına ilişkin soruşturmanın ne zaman tamamlanacağı belli değil’

Danimarka, İsveç ve Almanya tarafından yapılan ortak açıklamada, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik terör saldırılarıyla ilgili soruşturmanın ne zaman... 21.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-21T22:48+0300

2023-02-21T22:48+0300

2023-02-21T22:48+0300

avrupa'da enerji krizi

kuzey akım

danimarka

isveç

almanya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/02/1062993474_0:25:1146:670_1920x0_80_0_0_123302a42958f248d56d8a89a50ff445.jpg

Danimarka, İsveç ve Almanya’nın Birleşmiş Milletler (BM) daimi temsilcilikleri tarafından yayınlanan ortak açıklamada, Danimarka, İsveç ve Alman makamları tarafından yürütülen Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik terör saldırılarıyla ilgili soruşturmanın ne zaman sona ereceğine dair tarih vermenin mümkün olmadığı kaydedildi.Kuzey Akım 1ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında meydana gelen patlamalarla ilgili olarak Rusya'nın talep ettiği BM Güvenlik Konseyi toplantısı öncesinde Danimarka Dışişleri Bakanlığı tarafından Twitter'da yayınlanan açıklamada, "Soruşturma henüz tamamlanmadı. Şu anda ne zaman tamamlanacağına dair tarih vermek mümkün değil. Danimarka, Almanya ve İsveç yetkilileri gaz sızıntısının soruşturulması için diyalog halindeler ve bu diyalog uygun çerçevede devam edecek” denildi.

https://sputniknews.com.tr/20230221/rusya-bati-kuzey-akim-ile-ilgili-bmgk-toplantisinin-uygun-zamanda-yapilmasina-izin-vermedi-1067341915.html

danimarka

isveç

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kuzey akım, danimarka, isveç, almanya