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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20230221/kuzey-akima-yonelik-teror-saldirilarina-iliskin-sorusturmanin-ne-zaman-tamamlanacagi-belli-degil--1067346927.html
‘Kuzey Akım'a yönelik terör saldırılarına ilişkin soruşturmanın ne zaman tamamlanacağı belli değil’
‘Kuzey Akım'a yönelik terör saldırılarına ilişkin soruşturmanın ne zaman tamamlanacağı belli değil’
Danimarka, İsveç ve Almanya tarafından yapılan ortak açıklamada, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik terör saldırılarıyla ilgili soruşturmanın ne zaman... 21.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-21T22:48+0300
2023-02-21T22:48+0300
avrupa'da enerji krizi
kuzey akım
danimarka
isveç
almanya
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Danimarka, İsveç ve Almanya’nın Birleşmiş Milletler (BM) daimi temsilcilikleri tarafından yayınlanan ortak açıklamada, Danimarka, İsveç ve Alman makamları tarafından yürütülen Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik terör saldırılarıyla ilgili soruşturmanın ne zaman sona ereceğine dair tarih vermenin mümkün olmadığı kaydedildi.Kuzey Akım 1ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında meydana gelen patlamalarla ilgili olarak Rusya'nın talep ettiği BM Güvenlik Konseyi toplantısı öncesinde Danimarka Dışişleri Bakanlığı tarafından Twitter'da yayınlanan açıklamada, "Soruşturma henüz tamamlanmadı. Şu anda ne zaman tamamlanacağına dair tarih vermek mümkün değil. Danimarka, Almanya ve İsveç yetkilileri gaz sızıntısının soruşturulması için diyalog halindeler ve bu diyalog uygun çerçevede devam edecek” denildi.
https://sputniknews.com.tr/20230221/rusya-bati-kuzey-akim-ile-ilgili-bmgk-toplantisinin-uygun-zamanda-yapilmasina-izin-vermedi-1067341915.html
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kuzey akım, danimarka, isveç, almanya
kuzey akım, danimarka, isveç, almanya

‘Kuzey Akım'a yönelik terör saldırılarına ilişkin soruşturmanın ne zaman tamamlanacağı belli değil’

22:48 21.02.2023
© Sputnik / Командование обороны ДанииKuzey Akım 1
Kuzey Akım 1 - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2023
© Sputnik / Командование обороны Дании
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Danimarka, İsveç ve Almanya tarafından yapılan ortak açıklamada, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik terör saldırılarıyla ilgili soruşturmanın ne zaman tamamlanacağına dair tarih vermenin mümkün olmadığı belirtildi.
Danimarka, İsveç ve Almanya’nın Birleşmiş Milletler (BM) daimi temsilcilikleri tarafından yayınlanan ortak açıklamada, Danimarka, İsveç ve Alman makamları tarafından yürütülen Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik terör saldırılarıyla ilgili soruşturmanın ne zaman sona ereceğine dair tarih vermenin mümkün olmadığı kaydedildi.
Kuzey Akım 1ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında meydana gelen patlamalarla ilgili olarak Rusya'nın talep ettiği BM Güvenlik Konseyi toplantısı öncesinde Danimarka Dışişleri Bakanlığı tarafından Twitter'da yayınlanan açıklamada, "Soruşturma henüz tamamlanmadı. Şu anda ne zaman tamamlanacağına dair tarih vermek mümkün değil. Danimarka, Almanya ve İsveç yetkilileri gaz sızıntısının soruşturulması için diyalog halindeler ve bu diyalog uygun çerçevede devam edecek” denildi.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), BM Lübnan Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) görev süresinin bir yıl daha uzatılmasını onayladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2023
DÜNYA
Rusya: Batı, ‘Kuzey Akım’ ile ilgili BMGK toplantısının uygun zamanda yapılmasına izin vermedi
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