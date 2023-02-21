https://sputniknews.com.tr/20230221/kuzey-akima-yonelik-teror-saldirilarina-iliskin-sorusturmanin-ne-zaman-tamamlanacagi-belli-degil--1067346927.html
‘Kuzey Akım'a yönelik terör saldırılarına ilişkin soruşturmanın ne zaman tamamlanacağı belli değil’
‘Kuzey Akım'a yönelik terör saldırılarına ilişkin soruşturmanın ne zaman tamamlanacağı belli değil’
Danimarka, İsveç ve Almanya tarafından yapılan ortak açıklamada, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik terör saldırılarıyla ilgili soruşturmanın ne zaman... 21.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-21T22:48+0300
2023-02-21T22:48+0300
2023-02-21T22:48+0300
avrupa'da enerji krizi
kuzey akım
danimarka
isveç
almanya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/02/1062993474_0:25:1146:670_1920x0_80_0_0_123302a42958f248d56d8a89a50ff445.jpg
Danimarka, İsveç ve Almanya’nın Birleşmiş Milletler (BM) daimi temsilcilikleri tarafından yayınlanan ortak açıklamada, Danimarka, İsveç ve Alman makamları tarafından yürütülen Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik terör saldırılarıyla ilgili soruşturmanın ne zaman sona ereceğine dair tarih vermenin mümkün olmadığı kaydedildi.Kuzey Akım 1ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında meydana gelen patlamalarla ilgili olarak Rusya'nın talep ettiği BM Güvenlik Konseyi toplantısı öncesinde Danimarka Dışişleri Bakanlığı tarafından Twitter'da yayınlanan açıklamada, "Soruşturma henüz tamamlanmadı. Şu anda ne zaman tamamlanacağına dair tarih vermek mümkün değil. Danimarka, Almanya ve İsveç yetkilileri gaz sızıntısının soruşturulması için diyalog halindeler ve bu diyalog uygun çerçevede devam edecek” denildi.
https://sputniknews.com.tr/20230221/rusya-bati-kuzey-akim-ile-ilgili-bmgk-toplantisinin-uygun-zamanda-yapilmasina-izin-vermedi-1067341915.html
danimarka
isveç
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/02/1062993474_111:0:1036:694_1920x0_80_0_0_c9708ba5d7c02edfa2b41c97662fa90d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kuzey akım, danimarka, isveç, almanya
kuzey akım, danimarka, isveç, almanya
‘Kuzey Akım'a yönelik terör saldırılarına ilişkin soruşturmanın ne zaman tamamlanacağı belli değil’
Abone ol
Danimarka, İsveç ve Almanya tarafından yapılan ortak açıklamada, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik terör saldırılarıyla ilgili soruşturmanın ne zaman tamamlanacağına dair tarih vermenin mümkün olmadığı belirtildi.
Danimarka, İsveç ve Almanya’nın Birleşmiş Milletler (BM) daimi temsilcilikleri tarafından yayınlanan ortak açıklamada, Danimarka, İsveç ve Alman makamları tarafından yürütülen Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik terör saldırılarıyla ilgili soruşturmanın ne zaman sona ereceğine dair tarih vermenin mümkün olmadığı kaydedildi.
Kuzey Akım 1ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında meydana gelen patlamalarla ilgili olarak Rusya'nın talep ettiği BM Güvenlik Konseyi toplantısı öncesinde Danimarka Dışişleri Bakanlığı tarafından Twitter'da yayınlanan açıklamada, "Soruşturma henüz tamamlanmadı. Şu anda ne zaman tamamlanacağına dair tarih vermek mümkün değil. Danimarka, Almanya ve İsveç yetkilileri gaz sızıntısının soruşturulması için diyalog halindeler ve bu diyalog uygun çerçevede devam edecek” denildi.