https://sputniknews.com.tr/20230221/rusya-bati-kuzey-akim-ile-ilgili-bmgk-toplantisinin-uygun-zamanda-yapilmasina-izin-vermedi-1067341915.html

Rusya: Batı, ‘Kuzey Akım’ ile ilgili BMGK toplantısının uygun zamanda yapılmasına izin vermedi

Rusya: Batı, ‘Kuzey Akım’ ile ilgili BMGK toplantısının uygun zamanda yapılmasına izin vermedi

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Polyanskiy, Batı’nın BM Güvenlik Konseyi’nin ‘Kuzey Akım’ boru hatlarına yönelik sabotaj ile... 21.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-21T20:47+0300

2023-02-21T20:47+0300

2023-02-21T20:47+0300

dmitriy polyanskiy

dünya

bmgk

kuzey akım

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Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Batı’nın Rusya tarafından talep edilen BM Güvenlik Konseyi’nin ‘Kuzey Akım’ boru hatlarına yönelik sabotaj ile ilgili toplantısının uygun zamanda yapılmasına izin vermediğini ifade etti.Polyanskiy, “Çarşamba günü için Kuzey Akım’ın havaya uçurulması konusunda talep ettiğimiz BM Güvenlik Konseyi toplantısı nihayet bugün, 21 Şubat'ta yapılacak, yayın Moskova saatiyle 23.00'te başlayacak. Üst rütbeli Batılılar, aynı zamanda yeniden başlayan Ukrayna ile ilgili BM Genel Kurulu Olağanüstü Özel Oturumunun etkisini ‘bulanıklaştırmamak’ için Maltalılara bizim için uygun bir zamanda toplantı atamasına izin vermedi” ifadelerini kullandı.

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dmitriy polyanskiy, bmgk, kuzey akım