https://sputniknews.com.tr/20230221/ingilterede-haftada-4-gun-calisma-denemesine-katilan-firmalar-uygulamaya-devam-edecek-1067338120.html

İngiltere'de 'haftada 4 gün çalışma denemesine' katılan firmalar, uygulamaya devam edecek

İngiltere'de 'haftada 4 gün çalışma denemesine' katılan firmalar, uygulamaya devam edecek

İngiltere'de "haftada 4 gün çalışma denemesine" katılan birçok İngiliz firması, 6 aylık pilot uygulamayı kalıcı hale getirdi. 21.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-21T19:11+0300

2023-02-21T19:11+0300

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İngiltere'de kar amacı gütmeyen "4 Day Week Global" adlı kuruluşun Haziran 2022'de başlattığı ve 6 ay boyunca 3 binden fazla çalışanın haftada 4 gün çalıştığı pilot uygulamanın etkisini değerlendiren bir rapor, özellikle çalışanların esenliği için bunun "kapsamlı faydaları" olduğunu tespit etti.BBC'nin haberine göre, uygulamaya katılan 61 şirketten 56'sı, en azından şimdilik haftada 4 gün çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.Raporun genel bulguları arasında, personelin hasta olduğunu bildirmeye çok daha az yatkın olması, işverenleriyle kalmaya daha fazla meyilli olması, işe alım maliyetlerinin azaltılması ve personeli eğitmenin daha değerli hale gelmesi yer aldı.İngiltere genelinde 6 ofisi bulunan bir çevre danışmanlığı şirketi olan Tyler Grange, yeni çalışma modelini devam ettireceğini açıkladı.Genel Müdür Simon Ursell, uygulamanın ilk ayının "biraz tehlikeli" olduğunu ifade ederek, "Temel olarak, insanlara bu inanılmaz teşviki verirseniz, bunun işe yaraması için gerçekten çok çalışacaklar" dedi.Ursell, ekibinin daha mutlu olduğunu, işe gelmeme oranının üçte iki azaldığını ve şirketin birçok iş başvurusu aldığını söyledi.Denemenin sonuçları Cambridge Üniversitesi, Oxford Üniversitesi ve Boston College'dan araştırmacılarca değerlendirildi.

https://sputniknews.com.tr/20220921/ingilterede-haftada-4-gun-calisma-denemesine-katilan-firmalar-uygulamayi-kalici-hale-getirecek-1061474355.html

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