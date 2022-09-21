https://sputniknews.com.tr/20220921/ingilterede-haftada-4-gun-calisma-denemesine-katilan-firmalar-uygulamayi-kalici-hale-getirecek-1061474355.html

İngiltere'de haftada 4 gün çalışma denemesine katılan firmalar, uygulamayı kalıcı hale getirecek

İngiltere'de haftada 4 gün çalışma denemesine katılan firmalar, uygulamayı kalıcı hale getirecek

İngiltere'de haftada 4 gün çalışma denemesine katılan birçok İngiliz firması, 6 aylık pilot uygulama sona erdikten sonra uygulamayı kalıcı hale getirmeyi... 21.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-21T17:18+0300

2022-09-21T17:18+0300

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İngiltere'de kar amacı gütmeyen '4 Day Week Global' adlı kuruluşun geçen haziranda başlattığı ve 6 ay boyunca 3 binden fazla çalışanın haftada 4 gün çalıştığı pilot uygulama devam ediyor. Veriler, 6 aylık denemenin yarısında, firmaların çoğunda üretkenliğin korunduğunu veya iyileştirildiğini ortaya koydu. Haftada 4 gün çalışma denemesine katılan 73 şirketten 41'i ile pilot uygulamanın yarısında bir anket yapıldı. Ankete katılanların yaklaşık yüzde 86'sı, pilot uygulama sona erdikten sonra haftada 4 gün çalışma politikasını sürdüreceklerini belirtti. Firmaların yüzde 95'i, 4 gün çalışma denemesinde verimliliğin aynı kaldığını veya arttığını kaydetti. Bu yıl sonunda sona erecek denemenin sonuçları Cambridge Üniversitesi, Oxford Üniversitesi ve Boston College'dan araştırmacılarca değerlendirilecek. İzlanda'da haftada 4 gün çalışma denemesi başarıyla sonuçlanmıştı İzlanda'da araştırmacılar, 2021'de yaptıkları açıklamada, dünyanın şimdiye kadarki en büyük haftada 4 gün çalışma denemesinin büyük başarıyla sonuçlandığını ve İngiltere'de de test edilmesi gerektiğini belirtmişti. İngiltere'de de ana muhalefetteki İşçi Partisi dahil farklı partilerden 45 milletvekili, 2020'de hükümeti haftada 4 gün çalışma önerisini incelemek için bir komisyon kurmaya çağıran önergeye imza atmıştı.

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