https://sputniknews.com.tr/20230221/gida-muhendisleri-odasi-deprem-bolgelerinde-tarihi-gecmis-urunlerle-karsilasildi-1067328916.html
Gıda Mühendisleri Odası: Deprem bölgelerinde tarihi geçmiş ürünlerle karşılaşıldı
Gıda Mühendisleri Odası: Deprem bölgelerinde tarihi geçmiş ürünlerle karşılaşıldı
TMMOB Gıda Mühendisleri Odası, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgelerinde yaptıkları araştırmalara ilişkin yayımladıkları raporda... 21.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-21T16:06+0300
2023-02-21T16:06+0300
2023-02-21T16:06+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
gıda
gıda mühendisleri odası
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Raporda ayrıca deprem bölgelerindeki yardım dağıtım alanlarında son tüketim tarihi geçmiş ürünlerle karşılaşıldığı belirtildi.MMOB Gıda Mühendisleri Odası, yıkımın yaşandığı 10 ildeki deprem bölgesinde yapılan incelemelerinin ardından hazırladığı “6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Merkezli Depremler Ön Gözlem Raporu’nu” yayımladı.Raporda, koordinasyonsuzluk ve sorumlulukların yerine getirilmemesi sebebiyle gıda yardımların geç ulaştığı vurgulandı.'Alanda STT ve TETT geçmiş ürünlerle karşılaşılmıştır'Koordinasyon sorununa ilişkin raporda şu tespitler sıralandı:"Soğuk zincir ile taşınması ve depolanması gereken ürünlerin bazı noktalarda havanın soğuk olması olumsuz riskleri görece azaltmış olsa da deprem alanlarında açıkta ve soğuk zincir kuralları takip edilmeden bulunduğu gözlenmiştir.Bazı noktalarda sıcak yemek üretimleri başladıktan sonra alana ulaşan konserve vb. dayanıklı gıdalara ihtiyaç kalmadığı için bu ürünler âtıl durumda kalmıştır.Alanda ve yardım dağıtım alanlarında STT ve TETT geçmiş ürünlerle karşılaşılmıştır. Bu, zaten bağışıklık ve sinir sistemleri zayıflamış olan depremzede ve yakınlarının, gıda zehirlenmesi ve gıda kaynaklı risklerle karşılaşmasına sebebiyet verebilecek bir durumdur."
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gıda, gıda mühendisleri odası
gıda, gıda mühendisleri odası
Gıda Mühendisleri Odası: Deprem bölgelerinde tarihi geçmiş ürünlerle karşılaşıldı
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TMMOB Gıda Mühendisleri Odası, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgelerinde yaptıkları araştırmalara ilişkin yayımladıkları raporda, 'Koordinasyonsuzluk ve sorumlulukların yerine getirilmemesi' sebebiyle gıda yardımların geç ulaştığı vurgulandı.
Raporda ayrıca
deprem bölgelerindeki yardım dağıtım alanlarında son tüketim tarihi geçmiş ürünlerle karşılaşıldığı belirtildi.
MMOB Gıda Mühendisleri Odası, yıkımın yaşandığı 10 ildeki deprem bölgesinde yapılan incelemelerinin ardından hazırladığı “6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Merkezli Depremler Ön Gözlem Raporu’nu” yayımladı.
Raporda, koordinasyonsuzluk ve sorumlulukların yerine getirilmemesi sebebiyle gıda yardımların geç ulaştığı vurgulandı.
'Alanda STT ve TETT geçmiş ürünlerle karşılaşılmıştır'
Koordinasyon sorununa ilişkin raporda şu tespitler sıralandı:
"Soğuk zincir ile taşınması ve depolanması gereken ürünlerin bazı noktalarda havanın soğuk olması olumsuz riskleri görece azaltmış olsa da deprem alanlarında açıkta ve soğuk zincir kuralları takip edilmeden bulunduğu gözlenmiştir.
Bazı noktalarda sıcak yemek üretimleri başladıktan sonra alana ulaşan konserve vb. dayanıklı gıdalara ihtiyaç kalmadığı için bu ürünler âtıl durumda kalmıştır.
Alanda ve yardım dağıtım alanlarında STT ve TETT geçmiş ürünlerle karşılaşılmıştır. Bu, zaten bağışıklık ve sinir sistemleri zayıflamış olan depremzede ve yakınlarının, gıda zehirlenmesi ve gıda kaynaklı risklerle karşılaşmasına sebebiyet verebilecek bir durumdur."