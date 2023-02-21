https://sputniknews.com.tr/20230221/firattan-blinken-elestirisi-bebek-kucaga-almak-yerine-soba-tasimanin-yorumunu-size-birakiyorum-1067307032.html

Fırat'tan Blinken eleştirisi: 'Bebek kucağa almak yerine soba taşımanın yorumunu size bırakıyorum'

Fırat'tan Blinken eleştirisi: 'Bebek kucağa almak yerine soba taşımanın yorumunu size bırakıyorum'

Hande Fırat, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Türkiye ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve "Bir bebeği kucağa almak yerine soba taşımanın yorumunu... 21.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-21T09:39+0300

2023-02-21T09:39+0300

2023-02-21T09:39+0300

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Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Türkiye ziyaretine ilişkin eleştirilerde bulundu. 1990 Kocaeli depremi sonrasında deprem bölgesini ziyaret eden ABD Başkanı Clinton'ın ziyaretini hatırlatan Fırat, ABD Başkanı'nın bir bebeği kucağına alarak fotoğraf verdiğini söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın dün gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretine ilişkin de bir fotoğraf paylaşan Hande Fırat, "Clinton, 17 Ağustos’ta vuran depremin ardından ABD’liler tarafından Yenimahalle’de kurulan Doğu Kışla Çadırkenti’ni ziyaret edip eşi ve kızı ile birlikte depremde zarar gören ailelerle görüşmüştü. Bir nevi kamu diplomasisi yapmış, o dönemde ABD büyük bir sempati toplamıştı.Gelelim bugüne ve ABD Dışişleri Bakanı’nın ziyaretine, doğal olarak da ikinci fotoğrafa... ABD Dışişleri Bakanı Blinken da sağ olsun, “Yerleşim, su, gıda, ilaç, kıyafet içeren 85 milyon dolar değerinde yardım yaptık. Bugün 100 milyon dolarlık yardım daha yapacağımızı açıklayabilirim. Aynı zamanda Türk meslektaşlarımızla yakın işbirliği içindeyiz” dedi. Bir bebeği kucağa almak yerine soba taşımanın yorumunu ise sizlere bırakıyorum. Blinken’ın Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı ortak basın toplantısındaki vücut dili ile basmakalıp sözleri tekrar etmesi, ABD’nin Türkiye’ye “askeri bakışını” değiştirmediği şeklinde yorumlanabilir" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230220/blinken-ankarada--cavusoglu-abd-ile-genis-bir-gundemimiz-var-1067256801.html

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