https://sputniknews.com.tr/20230221/cinli-diplomat-rusya-ile-stratejik-iliskileri-surdurmek-icin-gerekli-imkanlara-sahibiz-1067346150.html

Çinli diplomat Vang Yi: Rusya ile stratejik ilişkileri sürdürmek için gerekli imkanlara sahibiz

Çinli diplomat Vang Yi: Rusya ile stratejik ilişkileri sürdürmek için gerekli imkanlara sahibiz

Çin'in en kıdemli diplomatı, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Direktörü Vang Yi, Rusya ile stratejik ilişkileri sürdürmek için... 21.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-21T22:33+0300

2023-02-21T22:33+0300

2023-02-21T22:36+0300

rusya

çin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/15/1067346592_0:9:3109:1758_1920x0_80_0_0_22012be589d4a3323be4d28b14162c4b.jpg

Rusya'yı ziyaret eden Vang, başkent Moskova'da Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev ile bir araya geldi.Vang, burada yaptığı konuşmada, ikili ilişkilerin Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in liderliğinde 'sağlam' olduğunu belirterek, "(Rusya ile) Stratejik ilişkilerimizi sürdürmek için gerekli imkanlara sahibiz." dedi.Yüksek düzeyde yapılan anlaşmalar doğrultusunda ikili ilişkileri sürdürmeye hazır olduklarını dile getiren Vang, dünyanın adil şekilde gelişmesine katkıda bulunmaya devam edeceklerini söyledi.Vang, "Çin ile Rusya en büyük iki ülke, gezegenimizde barıştan sorumlu Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) iki daimi üyesidir. Ülkelerimiz arasındaki temaslar büyük öneme sahip." ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230221/patrusev-kolektif-bati-rusya-cin-ve-gelismekte-olan-ulkelere-karsi-1067338253.html

rusya

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, çin