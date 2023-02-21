https://sputniknews.com.tr/20230221/cinli-diplomat-rusya-ile-stratejik-iliskileri-surdurmek-icin-gerekli-imkanlara-sahibiz-1067346150.html
Çinli diplomat Vang Yi: Rusya ile stratejik ilişkileri sürdürmek için gerekli imkanlara sahibiz
Çinli diplomat Vang Yi: Rusya ile stratejik ilişkileri sürdürmek için gerekli imkanlara sahibiz
Çin'in en kıdemli diplomatı, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Direktörü Vang Yi, Rusya ile stratejik ilişkileri sürdürmek için... 21.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-21T22:33+0300
2023-02-21T22:33+0300
2023-02-21T22:36+0300
rusya
çin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/15/1067346592_0:9:3109:1758_1920x0_80_0_0_22012be589d4a3323be4d28b14162c4b.jpg
Rusya'yı ziyaret eden Vang, başkent Moskova'da Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev ile bir araya geldi.Vang, burada yaptığı konuşmada, ikili ilişkilerin Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in liderliğinde 'sağlam' olduğunu belirterek, "(Rusya ile) Stratejik ilişkilerimizi sürdürmek için gerekli imkanlara sahibiz." dedi.Yüksek düzeyde yapılan anlaşmalar doğrultusunda ikili ilişkileri sürdürmeye hazır olduklarını dile getiren Vang, dünyanın adil şekilde gelişmesine katkıda bulunmaya devam edeceklerini söyledi.Vang, "Çin ile Rusya en büyük iki ülke, gezegenimizde barıştan sorumlu Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) iki daimi üyesidir. Ülkelerimiz arasındaki temaslar büyük öneme sahip." ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230221/patrusev-kolektif-bati-rusya-cin-ve-gelismekte-olan-ulkelere-karsi-1067338253.html
rusya
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/15/1067346592_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_b39316807b2d5bb313118abbe8430ce2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, çin
Çinli diplomat Vang Yi: Rusya ile stratejik ilişkileri sürdürmek için gerekli imkanlara sahibiz
22:33 21.02.2023 (güncellendi: 22:36 21.02.2023) Abone ol
Çin'in en kıdemli diplomatı, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Direktörü Vang Yi, Rusya ile stratejik ilişkileri sürdürmek için gerekli imkanlara sahip olduklarını söyledi.
Rusya'yı ziyaret eden Vang, başkent Moskova'da Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev ile bir araya geldi.
Vang, burada yaptığı konuşmada, ikili ilişkilerin Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in liderliğinde 'sağlam' olduğunu belirterek, "(Rusya ile) Stratejik ilişkilerimizi sürdürmek için gerekli imkanlara sahibiz." dedi.
Yüksek düzeyde yapılan anlaşmalar doğrultusunda ikili ilişkileri sürdürmeye hazır olduklarını dile getiren Vang, dünyanın adil şekilde gelişmesine katkıda bulunmaya devam edeceklerini söyledi.
Vang, "Çin ile Rusya en büyük iki ülke, gezegenimizde barıştan sorumlu Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) iki daimi üyesidir. Ülkelerimiz arasındaki temaslar büyük öneme sahip." ifadelerini kullandı.