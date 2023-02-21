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Çinli diplomat Vang Yi: Rusya ile stratejik ilişkileri sürdürmek için gerekli imkanlara sahibiz
Çinli diplomat Vang Yi: Rusya ile stratejik ilişkileri sürdürmek için gerekli imkanlara sahibiz
Çin'in en kıdemli diplomatı, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Direktörü Vang Yi, Rusya ile stratejik ilişkileri sürdürmek için... 21.02.2023, Sputnik Türkiye
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Rusya'yı ziyaret eden Vang, başkent Moskova'da Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev ile bir araya geldi.Vang, burada yaptığı konuşmada, ikili ilişkilerin Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in liderliğinde 'sağlam' olduğunu belirterek, "(Rusya ile) Stratejik ilişkilerimizi sürdürmek için gerekli imkanlara sahibiz." dedi.Yüksek düzeyde yapılan anlaşmalar doğrultusunda ikili ilişkileri sürdürmeye hazır olduklarını dile getiren Vang, dünyanın adil şekilde gelişmesine katkıda bulunmaya devam edeceklerini söyledi.Vang, "Çin ile Rusya en büyük iki ülke, gezegenimizde barıştan sorumlu Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) iki daimi üyesidir. Ülkelerimiz arasındaki temaslar büyük öneme sahip." ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230221/patrusev-kolektif-bati-rusya-cin-ve-gelismekte-olan-ulkelere-karsi-1067338253.html
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Çinli diplomat Vang Yi: Rusya ile stratejik ilişkileri sürdürmek için gerekli imkanlara sahibiz

22:33 21.02.2023 (güncellendi: 22:36 21.02.2023)
© Sputnik / Виталий Белоусов / Multimedya arşivine gidinВстреча секретаря Совбеза России Н. Патрушева и заведующего канцелярией комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И
Встреча секретаря Совбеза России Н. Патрушева и заведующего канцелярией комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2023
© Sputnik / Виталий Белоусов
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Çin'in en kıdemli diplomatı, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Direktörü Vang Yi, Rusya ile stratejik ilişkileri sürdürmek için gerekli imkanlara sahip olduklarını söyledi.
Rusya'yı ziyaret eden Vang, başkent Moskova'da Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev ile bir araya geldi.

Vang, burada yaptığı konuşmada, ikili ilişkilerin Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in liderliğinde 'sağlam' olduğunu belirterek, "(Rusya ile) Stratejik ilişkilerimizi sürdürmek için gerekli imkanlara sahibiz." dedi.
Yüksek düzeyde yapılan anlaşmalar doğrultusunda ikili ilişkileri sürdürmeye hazır olduklarını dile getiren Vang, dünyanın adil şekilde gelişmesine katkıda bulunmaya devam edeceklerini söyledi.
Vang, "Çin ile Rusya en büyük iki ülke, gezegenimizde barıştan sorumlu Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) iki daimi üyesidir. Ülkelerimiz arasındaki temaslar büyük öneme sahip." ifadelerini kullandı.
Nikolay Patruşev - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2023
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