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Patruşev: Kolektif Batı, Rusya, Çin ve gelişmekte olan ülkelere karşı
Patruşev: Kolektif Batı, Rusya, Çin ve gelişmekte olan ülkelere karşı
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, kolektif Batı'nın Rusya, Çin ve gelişmekte olan ülkelerin aleyhine hareket ettiğini söyledi. 21.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-21T19:14+0300
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nikolay patruşev
dünya
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Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev, Moskova'yı ziyaret eden Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi'yle bir görüşme yaptı.Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Patruşev, kolektif Batı'nın Rusya, Çin ve gelişmekte olan ülkelerin aleyhine hareket ettiğini ve bundan dolayı Moskova-Pekin koordinasyonunun derinleştirilmesinin özel önem taşıdığını kaydetti.Patruşev, "Batı'nın Ukrayna'da başlattığı kanlı olaylar sadece örneklerden biri. Tüm bunlar Rusya ve Çin'e karşı ve gelişmekte olan ülkelere zarar vermek için yapılıyor. Kolektif Batı tarafından Rusya ve Çin'e çifte çevreleme yapmaya yönelik kampanya bağlamında, uluslararası arenada Rusya-Çin koordinasyonunun ve etkileşiminin daha da derinleştirilmesi özel önem taşıyor" dedi.Rusya ve Çin'in daha adil bir dünya düzeninden yana olduğunu kaydeden Patruşev, özgür, egemen kalkınma yolunu tercih eden ülkelerin sayısındaki artıştan memnuniyet duyduklarının altını çizdi.Patruşev, bu bağlamda Çin'le stratejik ortaklığın geliştirilmesinin Rus dış politikasının mutlak önceliğini olduğunu vurguladı.
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nikolay patruşev, rusya, çin
nikolay patruşev, rusya, çin

Patruşev: Kolektif Batı, Rusya, Çin ve gelişmekte olan ülkelere karşı

19:14 21.02.2023 (güncellendi: 19:17 21.02.2023)
© SputnikNikolay Patruşev
Nikolay Patruşev - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2023
© Sputnik
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Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, kolektif Batı'nın Rusya, Çin ve gelişmekte olan ülkelerin aleyhine hareket ettiğini söyledi.
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev, Moskova'yı ziyaret eden Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi'yle bir görüşme yaptı.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Patruşev, kolektif Batı'nın Rusya, Çin ve gelişmekte olan ülkelerin aleyhine hareket ettiğini ve bundan dolayı Moskova-Pekin koordinasyonunun derinleştirilmesinin özel önem taşıdığını kaydetti.

Patruşev, "Batı'nın Ukrayna'da başlattığı kanlı olaylar sadece örneklerden biri. Tüm bunlar Rusya ve Çin'e karşı ve gelişmekte olan ülkelere zarar vermek için yapılıyor. Kolektif Batı tarafından Rusya ve Çin'e çifte çevreleme yapmaya yönelik kampanya bağlamında, uluslararası arenada Rusya-Çin koordinasyonunun ve etkileşiminin daha da derinleştirilmesi özel önem taşıyor" dedi.

Rusya ve Çin'in daha adil bir dünya düzeninden yana olduğunu kaydeden Patruşev, özgür, egemen kalkınma yolunu tercih eden ülkelerin sayısındaki artıştan memnuniyet duyduklarının altını çizdi.

Patruşev, bu bağlamda Çin'le stratejik ortaklığın geliştirilmesinin Rus dış politikasının mutlak önceliğini olduğunu vurguladı.
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