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https://sputniknews.com.tr/20230221/bakan-koca-duyurdu-tus-ve-ydus-ertelendi-1067325450.html
Bakan Koca duyurdu: TUS ve YDUS ertelendi
Bakan Koca duyurdu: TUS ve YDUS ertelendi
Bakan Koca, Tıpta Uzmanlık ve Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş sınavlarının ertelendiğini duyurdu. 21.02.2023, Sputnik Türkiye
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tus
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ve Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (YDUS) ertelendiğini açıkladı.Koca, "Tıpta Uzmanlık Sınavı 26 Mart'tan 15 Nisan'a, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 6 Mayıs'tan 4 Haziran'a ertelenecek. Şu anda camia olarak sınavımız deprem bölgesinde sağlık hizmetleri" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20220923/bakan-kocadan-tus-aciklamasi-9-bin-911-kontenjan-planlandi-1061553513.html
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fahrettin koca, tus, erteleme
fahrettin koca, tus, erteleme

Bakan Koca duyurdu: TUS ve YDUS ertelendi

14:53 21.02.2023 (güncellendi: 15:01 21.02.2023)
© AASınav
Sınav - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2023
© AA
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Bakan Koca, Tıpta Uzmanlık ve Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş sınavlarının ertelendiğini duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ve Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (YDUS) ertelendiğini açıkladı.
Koca, "Tıpta Uzmanlık Sınavı 26 Mart'tan 15 Nisan'a, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 6 Mayıs'tan 4 Haziran'a ertelenecek. Şu anda camia olarak sınavımız deprem bölgesinde sağlık hizmetleri" dedi.
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2022
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