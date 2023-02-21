https://sputniknews.com.tr/20230221/bakan-koca-duyurdu-tus-ve-ydus-ertelendi-1067325450.html

Bakan Koca duyurdu: TUS ve YDUS ertelendi

Bakan Koca duyurdu: TUS ve YDUS ertelendi

Bakan Koca, Tıpta Uzmanlık ve Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş sınavlarının ertelendiğini duyurdu. 21.02.2023, Sputnik Türkiye

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2023-02-21T14:53+0300

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fahrettin koca

türkiye

tus

erteleme

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ve Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (YDUS) ertelendiğini açıkladı.Koca, "Tıpta Uzmanlık Sınavı 26 Mart'tan 15 Nisan'a, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 6 Mayıs'tan 4 Haziran'a ertelenecek. Şu anda camia olarak sınavımız deprem bölgesinde sağlık hizmetleri" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20220923/bakan-kocadan-tus-aciklamasi-9-bin-911-kontenjan-planlandi-1061553513.html

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fahrettin koca, tus, erteleme