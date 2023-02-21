https://sputniknews.com.tr/20230221/bakan-koca-duyurdu-tus-ve-ydus-ertelendi-1067325450.html
Bakan Koca duyurdu: TUS ve YDUS ertelendi
Bakan Koca duyurdu: TUS ve YDUS ertelendi
Bakan Koca, Tıpta Uzmanlık ve Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş sınavlarının ertelendiğini duyurdu. 21.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-21T14:53+0300
2023-02-21T14:53+0300
2023-02-21T15:01+0300
fahrettin koca
türkiye
tus
erteleme
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ve Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (YDUS) ertelendiğini açıkladı.Koca, "Tıpta Uzmanlık Sınavı 26 Mart'tan 15 Nisan'a, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 6 Mayıs'tan 4 Haziran'a ertelenecek. Şu anda camia olarak sınavımız deprem bölgesinde sağlık hizmetleri" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20220923/bakan-kocadan-tus-aciklamasi-9-bin-911-kontenjan-planlandi-1061553513.html
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fahrettin koca, tus, erteleme
fahrettin koca, tus, erteleme
Bakan Koca duyurdu: TUS ve YDUS ertelendi
14:53 21.02.2023 (güncellendi: 15:01 21.02.2023) Abone ol
Bakan Koca, Tıpta Uzmanlık ve Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş sınavlarının ertelendiğini duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ve Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (YDUS) ertelendiğini açıkladı.
Koca, "Tıpta Uzmanlık Sınavı 26 Mart'tan 15 Nisan'a, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 6 Mayıs'tan 4 Haziran'a ertelenecek. Şu anda camia olarak sınavımız deprem bölgesinde sağlık hizmetleri" dedi.