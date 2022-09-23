https://sputniknews.com.tr/20220923/bakan-kocadan-tus-aciklamasi-9-bin-911-kontenjan-planlandi-1061553513.html

Bakan Koca'dan TUS açıklaması: 9 bin 911 kontenjan planlandı

Bakan Koca'dan TUS açıklaması: 9 bin 911 kontenjan planlandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 Eylül'de düzenlenen Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) kapsamında eğitim kurumlarında 9 bin 911 kontenjan planlandığını, kontenjan... 23.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-23T16:36+0300

2022-09-23T16:36+0300

2022-09-23T16:36+0300

türkiye

fahrettin koca

tus

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Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 4 Eylül'de düzenlenen TUS'a 24 bin 459 uzman adayının katıldığını aktardı.Koca, "Bu dönem için eğitim kurumlarına 9 bin 338, yabancı uyruklu ve KKTC vatandaşı öğrenciler dahil edildiğinde toplam 9 bin 911 kontenjan planlandı. Eğitim kurumları kontenjan dağılımları, kılavuzda yayımlanmak üzere, bugün ÖSYM'ye gönderildi." ifadesini kullandı.

türkiye

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fahrettin koca, tus