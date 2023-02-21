Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230221/bakan-bozdag-diyarbakirda-yurtlarda-kalan-depremzedeleri-ziyaret-etti-devletimize-guvenin-1067349405.html
Bakan Bozdağ, Diyarbakır'da yurtlarda kalan depremzedeleri ziyaret etti: 'Devletimize güvenin'
Bakan Bozdağ, Diyarbakır'da yurtlarda kalan depremzedeleri ziyaret etti: 'Devletimize güvenin'
Bakan Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da yurtlarda kalan depremzedelerle görüştü. 21.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-21T23:59+0300
2023-02-21T23:59+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
türkiye
kahramanmaraş
diyarbakır
deprem
depremzede
yurt
bekir bozdağ
ziyaret
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/15/1067349548_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_0f1efb952abd0de4dbc23554eecd36ca.jpg
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, beraberinde Vali Ali İhsan Su ile Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Selahaddin Eyyubi ile Halid Velid Yurdu'nda barınan depremzedeleri ziyaret etti.Vatandaşlara ihtiyaçlarını soran Bozdağ, "Devletimize güvenin. Bütün ihtiyaçlarınız giderilecek. 1 yıl içinde evleriniz yapılacak, eşyalarınız da verilecek" dedi.Ziyaret sırasında Bozdağ'ın yanına gelen bir depremzede kadın, "Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Gece gündüz duamız sizinle. Allah'a emanet olun" ifadelerini kullandı.Bakan Bozdağ, evinin ağır hasarlı olduğunu aktaran bir kadına da konteyner evlerden yararlanabileceklerini belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20230221/kahraman-kopek-proteonun-heykeli-sariyerdeki-parka-dikilecek-1067347181.html
kahramanmaraş
diyarbakır
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/15/1067349548_91:0:739:486_1920x0_80_0_0_bf1de5652e972f406fdd028dd4d157d6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, kahramanmaraş, diyarbakır, deprem, depremzede, yurt, bekir bozdağ, ziyaret
türkiye, kahramanmaraş, diyarbakır, deprem, depremzede, yurt, bekir bozdağ, ziyaret

Bakan Bozdağ, Diyarbakır'da yurtlarda kalan depremzedeleri ziyaret etti: 'Devletimize güvenin'

23:59 21.02.2023
© AABakan Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da yurtlarda kalan depremzedelerle görüştü.
Bakan Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da yurtlarda kalan depremzedelerle görüştü. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2023
© AA
Abone olTelegram
Bakan Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da yurtlarda kalan depremzedelerle görüştü.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, beraberinde Vali Ali İhsan Su ile Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Selahaddin Eyyubi ile Halid Velid Yurdu'nda barınan depremzedeleri ziyaret etti.
Vatandaşlara ihtiyaçlarını soran Bozdağ, "Devletimize güvenin. Bütün ihtiyaçlarınız giderilecek. 1 yıl içinde evleriniz yapılacak, eşyalarınız da verilecek" dedi.
Ziyaret sırasında Bozdağ'ın yanına gelen bir depremzede kadın, "Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Gece gündüz duamız sizinle. Allah'a emanet olun" ifadelerini kullandı.
Bakan Bozdağ, evinin ağır hasarlı olduğunu aktaran bir kadına da konteyner evlerden yararlanabileceklerini belirtti.
2011 Van depreminde arama kurtarma çalışması yaparken yaşamını yitiren Japon yardım gönüllüsü Dr. Atsushi Miyazaki'nin adını taşıyan parkta, Miyazaki ve kahraman köpek Proteo için anma töreni düzenlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Kahraman köpek Proteo'nun heykeli Sarıyer'deki parka dikilecek
Dün, 22:58
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала