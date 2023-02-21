https://sputniknews.com.tr/20230221/bakan-bozdag-diyarbakirda-yurtlarda-kalan-depremzedeleri-ziyaret-etti-devletimize-guvenin-1067349405.html
Bakan Bozdağ, Diyarbakır'da yurtlarda kalan depremzedeleri ziyaret etti: 'Devletimize güvenin'
Bakan Bozdağ, Diyarbakır'da yurtlarda kalan depremzedeleri ziyaret etti: 'Devletimize güvenin'
Bakan Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da yurtlarda kalan depremzedelerle görüştü. 21.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-21T23:59+0300
2023-02-21T23:59+0300
2023-02-21T23:59+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
türkiye
kahramanmaraş
diyarbakır
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, beraberinde Vali Ali İhsan Su ile Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Selahaddin Eyyubi ile Halid Velid Yurdu'nda barınan depremzedeleri ziyaret etti.Vatandaşlara ihtiyaçlarını soran Bozdağ, "Devletimize güvenin. Bütün ihtiyaçlarınız giderilecek. 1 yıl içinde evleriniz yapılacak, eşyalarınız da verilecek" dedi.Ziyaret sırasında Bozdağ'ın yanına gelen bir depremzede kadın, "Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Gece gündüz duamız sizinle. Allah'a emanet olun" ifadelerini kullandı.Bakan Bozdağ, evinin ağır hasarlı olduğunu aktaran bir kadına da konteyner evlerden yararlanabileceklerini belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20230221/kahraman-kopek-proteonun-heykeli-sariyerdeki-parka-dikilecek-1067347181.html
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türkiye, kahramanmaraş, diyarbakır, deprem, depremzede, yurt, bekir bozdağ, ziyaret
türkiye, kahramanmaraş, diyarbakır, deprem, depremzede, yurt, bekir bozdağ, ziyaret
Bakan Bozdağ, Diyarbakır'da yurtlarda kalan depremzedeleri ziyaret etti: 'Devletimize güvenin'
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Bakan Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da yurtlarda kalan depremzedelerle görüştü.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, beraberinde Vali Ali İhsan Su ile Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Selahaddin Eyyubi ile Halid Velid Yurdu'nda barınan depremzedeleri ziyaret etti.
Vatandaşlara ihtiyaçlarını soran Bozdağ, "Devletimize güvenin. Bütün ihtiyaçlarınız giderilecek. 1 yıl içinde evleriniz yapılacak, eşyalarınız da verilecek" dedi.
Ziyaret sırasında Bozdağ'ın yanına gelen bir depremzede kadın, "Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Gece gündüz duamız sizinle. Allah'a emanet olun" ifadelerini kullandı.
Bakan Bozdağ, evinin ağır hasarlı olduğunu aktaran bir kadına da konteyner evlerden yararlanabileceklerini belirtti.