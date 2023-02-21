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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230221/kahraman-kopek-proteonun-heykeli-sariyerdeki-parka-dikilecek-1067347181.html
Kahraman köpek Proteo'nun heykeli Sarıyer'deki parka dikilecek
Kahraman köpek Proteo'nun heykeli Sarıyer'deki parka dikilecek
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Meksika'dan gelen arama kurtarma ekibiyle Adıyaman'da görev yaparken ölen 'Proteo' adlı köpeğin heykeli... 21.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-21T22:58+0300
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
sarıyer
meksika
japonya
arama kurtarma
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Sarıyer Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 2011 Van depreminde arama kurtarma çalışması yaparken yaşamını yitiren Japon yardım gönüllüsü Dr. Atsushi Miyazaki'nin adını taşıyan parkta, Miyazaki ve kahraman köpek Proteo için anma töreni düzenlendi.Törene, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Hindistan'ın İstanbul Başkonsolosu Sudhi Choudhary, Meksika'nın İstanbul Başkonsolosu Isabel Arvide, Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Kasahara Kenichi ve Sarıyer Belediyesi Sivil Savunma Ekibi katıldı.Anma töreninde konuşan Genç, 80 ülkeden yaklaşık 10 bin kişinin arama kurtarma çalışmalarından sağlık alanındaki faaliyetlere kadar çok farklı şekilde depremzedelere yardım ettiğini kaydetti.Dayanışmanın uluslararası boyuta taşındığını vurgulayan Genç, şöyle devam etti:
sarıyer
meksika
japonya
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sarıyer, meksika, japonya, arama kurtarma
sarıyer, meksika, japonya, arama kurtarma

Kahraman köpek Proteo'nun heykeli Sarıyer'deki parka dikilecek

22:58 21.02.2023 (güncellendi: 23:02 21.02.2023)
© AA2011 Van depreminde arama kurtarma çalışması yaparken yaşamını yitiren Japon yardım gönüllüsü Dr. Atsushi Miyazaki'nin adını taşıyan parkta, Miyazaki ve kahraman köpek Proteo için anma töreni düzenlendi
2011 Van depreminde arama kurtarma çalışması yaparken yaşamını yitiren Japon yardım gönüllüsü Dr. Atsushi Miyazaki'nin adını taşıyan parkta, Miyazaki ve kahraman köpek Proteo için anma töreni düzenlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2023
© AA
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Meksika'dan gelen arama kurtarma ekibiyle Adıyaman'da görev yaparken ölen 'Proteo' adlı köpeğin heykeli, Sarıyer'deki bir parka dikilecek.
Sarıyer Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 2011 Van depreminde arama kurtarma çalışması yaparken yaşamını yitiren Japon yardım gönüllüsü Dr. Atsushi Miyazaki'nin adını taşıyan parkta, Miyazaki ve kahraman köpek Proteo için anma töreni düzenlendi.
Törene, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Hindistan'ın İstanbul Başkonsolosu Sudhi Choudhary, Meksika'nın İstanbul Başkonsolosu Isabel Arvide, Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Kasahara Kenichi ve Sarıyer Belediyesi Sivil Savunma Ekibi katıldı.
Anma töreninde konuşan Genç, 80 ülkeden yaklaşık 10 bin kişinin arama kurtarma çalışmalarından sağlık alanındaki faaliyetlere kadar çok farklı şekilde depremzedelere yardım ettiğini kaydetti.
Dayanışmanın uluslararası boyuta taşındığını vurgulayan Genç, şöyle devam etti:

"Tıpkı 2011'de yaşadığımız Van depremi gibi Japon yardım gönüllüsü Atsushi Miyazaki, işte o depremde yıkılan Bayram Oteli'nin enkazında kalarak hayatını kaybetti. Gayretli çalışmaları ve sevecenliğiyle bölge halkının büyük sevgisini kazandı. Binlerce vatandaşımızı kaybettiğimiz bu deprem için Proteo, kilometrelerce uzaktan, Meksika'dan geldi. Hiç tanımadığı bu topraklarda kendi sıcaklığıyla insanlarımızın sıcaklığını birleştirerek, enkaz altından vatandaşlarımızı kurtarmaya geldi ve başardı da. Fakat yaşı, yorgunluğu, yolun uzunluğu da eklenince burada yaptı son görevini. Proteo da şimdi vefa borcumuz olan isimlerden bir tanesidir. Parkımızda onun da heykeline yer vermek istiyoruz."

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