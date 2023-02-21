https://sputniknews.com.tr/20230221/afrika-birligi-komisyon-baskani-faki-kovulan-israil-heyeti-zaten-zirveye-davet-edilmemisti-1067303108.html
Afrika Birliği Komisyon Başkanı Faki: Kovulan İsrail heyeti zaten zirveye davet edilmemişti
Afrika Birliği Komisyon Başkanı Faki: Kovulan İsrail heyeti zaten zirveye davet edilmemişti
Afrika Birliği Komisyon Başkanı Musa Faki, Afrika Birliği Zirvesi’nin açılış töreninde koruma tarafından salondan çıkarılan İsrailli diplomatların etkinliğe... 21.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-21T04:57+0300
2023-02-21T04:57+0300
2023-02-21T04:57+0300
dünya
afrika birliği
musa faki
israil
davet
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Afrika Birliği Zirvesi'nin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Komisyon Başkanı Musa Faki, “İsrailli yetkili, zirvenin açılış töreninden çıkarıldı, çünkü İsrailli yetkilileri davet etmedik” ifadesini kullandı.Faki, İsrail’e gözlemci statüsünü verme kararının 'bu konu, özel olarak oluşturulan komitede tartışılıncaya kadar' askıya alındığını söyledi.İsrail Dışişleri Bakanlığı, heyetlerinin Etiyopya’daki Afrika Birliği Zirvesi’nin açılış töreninden kovulduğunu bildirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230219/turk-yahudi-toplumu-israilli-ekibin-yaninda-goturdugu-ester-yazmalari-hahambasimizin-korumasinda-1067229665.html
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afrika birliği, musa faki, israil, davet
afrika birliği, musa faki, israil, davet
Afrika Birliği Komisyon Başkanı Faki: Kovulan İsrail heyeti zaten zirveye davet edilmemişti
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Afrika Birliği Komisyon Başkanı Musa Faki, Afrika Birliği Zirvesi’nin açılış töreninde koruma tarafından salondan çıkarılan İsrailli diplomatların etkinliğe davet edilmediğini belirtti.
Afrika Birliği Zirvesi'nin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Komisyon Başkanı Musa Faki, “İsrailli yetkili, zirvenin açılış töreninden çıkarıldı, çünkü İsrailli yetkilileri davet etmedik” ifadesini kullandı.
Faki, İsrail’e gözlemci statüsünü verme kararının 'bu konu, özel olarak oluşturulan komitede tartışılıncaya kadar' askıya alındığını söyledi.
İsrail Dışişleri Bakanlığı, heyetlerinin Etiyopya’daki Afrika Birliği Zirvesi’nin açılış töreninden kovulduğunu bildirmişti.