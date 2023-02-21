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https://sputniknews.com.tr/20230221/afrika-birligi-komisyon-baskani-faki-kovulan-israil-heyeti-zaten-zirveye-davet-edilmemisti-1067303108.html
Afrika Birliği Komisyon Başkanı Faki: Kovulan İsrail heyeti zaten zirveye davet edilmemişti
Afrika Birliği Komisyon Başkanı Faki: Kovulan İsrail heyeti zaten zirveye davet edilmemişti
Afrika Birliği Komisyon Başkanı Musa Faki, Afrika Birliği Zirvesi’nin açılış töreninde koruma tarafından salondan çıkarılan İsrailli diplomatların etkinliğe... 21.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-21T04:57+0300
2023-02-21T04:57+0300
dünya
afrika birliği
musa faki
israil
davet
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Afrika Birliği Zirvesi'nin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Komisyon Başkanı Musa Faki, “İsrailli yetkili, zirvenin açılış töreninden çıkarıldı, çünkü İsrailli yetkilileri davet etmedik” ifadesini kullandı.Faki, İsrail’e gözlemci statüsünü verme kararının 'bu konu, özel olarak oluşturulan komitede tartışılıncaya kadar' askıya alındığını söyledi.İsrail Dışişleri Bakanlığı, heyetlerinin Etiyopya’daki Afrika Birliği Zirvesi’nin açılış töreninden kovulduğunu bildirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230219/turk-yahudi-toplumu-israilli-ekibin-yaninda-goturdugu-ester-yazmalari-hahambasimizin-korumasinda-1067229665.html
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afrika birliği, musa faki, israil, davet
afrika birliği, musa faki, israil, davet

Afrika Birliği Komisyon Başkanı Faki: Kovulan İsrail heyeti zaten zirveye davet edilmemişti

04:57 21.02.2023
© AFP 2023 / EDUARDO SOTERASAfrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed
Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2023
© AFP 2023 / EDUARDO SOTERAS
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Afrika Birliği Komisyon Başkanı Musa Faki, Afrika Birliği Zirvesi’nin açılış töreninde koruma tarafından salondan çıkarılan İsrailli diplomatların etkinliğe davet edilmediğini belirtti.
Afrika Birliği Zirvesi'nin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Komisyon Başkanı Musa Faki, “İsrailli yetkili, zirvenin açılış töreninden çıkarıldı, çünkü İsrailli yetkilileri davet etmedik” ifadesini kullandı.
Faki, İsrail’e gözlemci statüsünü verme kararının 'bu konu, özel olarak oluşturulan komitede tartışılıncaya kadar' askıya alındığını söyledi.
İsrail Dışişleri Bakanlığı, heyetlerinin Etiyopya’daki Afrika Birliği Zirvesi’nin açılış töreninden kovulduğunu bildirmişti.
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