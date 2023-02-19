Türk Yahudi Toplumu: İsrailli ekibin yanında götürdüğü Ester Yazmaları hahambaşımızın korumasında
© Fotoğraf : Twitter/Rabbi Mendy Chitrik@mchitrikKahramanmaraş depreminde yıkılan Antakya Sinagogu'nda bulunan Ester Yazmalarını (Parşömenlerini) yanına alıp İsrail'e götüren İsrailli kurtarma ekibinden geri alan Türkiye Aşkenaz Yahudi Cemaati Hahambaşısı Mendy Chitrik
© Fotoğraf : Twitter/Rabbi Mendy Chitrik@mchitrik
Kahramanmaraş merkezli depremin kurtarma çalışmalarına katılan İsrailli ekip ZAKA, yıkılan Antakya Sinagogu'nda bulunan tarihi Ester Yazmalarını (Parşömenleri) koruma amaçlı olarak yanlarında İsrail'e götürdüğünü duyurdu. Türk Yahudi Toplumu, yazmayı İsrail’den geri aldıklarını ve Antakya Sinagogu'nun tadili sonrası yerine koyacaklarını açıkladı.
Depremden Antakya’nın Yahudi cemaati de büyük yara alırken, Antakya Yahudi Toplumu Başkanı Şaul Cenudioğlu ile eşi Tuna Cenudioğlu'nun enkazdaki cansız bedenlerine ulaşan İsrailli ekiplerden biri olan ZAKA'nın Ester Yazmalarına ulaştığı İsrail basınına yansıdı.
Haberlere göre İsrail ekipleri enkazda arama kurtarma çalışması yaparken yanlarına yaklaşan yaşlı bir Yahudi, depremden önce Antakya Sinagogu'nda saklanan iki asırlık Ester Kitabı parşömenlerini ekiplere teslim etti.
Ancient Book of Esther scrolls survive Turkey earthquake, brought to Israelhttps://t.co/0d3LWqxd0g— Ynetnews (@ynetnews) February 16, 2023
(Photo: ZAKA) pic.twitter.com/XZP5KtN0wv
Ynet'in 16 Şubat tarihli haberinde gözü yaşlı ihtiyar adamın ZAKA arama kurtarma kuvveti komutanı Binbaşı Haim Otmazgin'e yazmaları uzatıp "Topluluğumuzun son başkanı trajik bir şekilde aramızdan ayrıldı. Suriye'ye yakınlığımız nedeniyle parşömenlerin yanlış ellere geçmesini istemem. Lütfen onları koruyun ve topluluğumuzun hatırlandığından emin olun" dediği aktarıldı.
'Yazmaları korumayı kabul ettiğini' söyleyen Binbaşı Otmazgin, Ynet'e "On yıllardır ZAKA gönüllüsüyüm, bu hayatımın en duygulandırıcı anlarından biriydi. Depremle neredeyse yerle yeksan olduktan sonra bile böylesine önemli bir tarihi belgeyi kurtarmaktan ve ve Antakya'daki Yahudi cemaatinin mirasının bozulmadan kalmasını sağlamaktan gerçekten onur duyuyorum" dedi.
Otmazgin, "Parşömenleri kime emanet etmemiz gerektiğini öğrenmek için İstanbul'daki Çabad (Ortodoks Yahudi tarikatı) temsilcisiyle görüşeceğiz" diye ekledi.
Bugün Türk Yahudi Toplumu'nun sosyal medya hesabından 2003 yılından beri Türkiye Aşkenaz Yahudi cemaatinin hahamlığını üstlenmiş Amerikalı, İsrailli ve Türk din adamı Mendy Chitrik'in mesajı da alıntılanarak bir açıklama yapıldı.
Açıklamada "İlgili Ester parşömeni İsrael den teslim alınıp Hahambaşılığımızda muhafaza altındadır. Antakya sinagogumuzun tadili sonrası yuvasına dönecektir" denildi.
İlgili Ester parşömeni İsrael den teslim alınıp Hahambaşılığımızda muhafaza altındadır. Antakya sinagogumuzun tadili sonrası yuvasına dönecektir.— Türk Yahudi Toplumu (@tyahuditoplumu) February 19, 2023
Saygılarımızla https://t.co/aatVXQwHg5
Parşömenler, İbranice Eski Ahit'in üçüncü bölümünden bir kitap içerdiklerinden, Yahudi cemaati için özel anlam taşıyor.