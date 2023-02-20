https://sputniknews.com.tr/20230220/tbmm-baskani-sentop-vatandaslarimizin-hasarli-binalardan-uzak-durmalari-cok-onemli-1067293644.html
TBMM Başkanı Şentop: Vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durmaları çok önemli
TBMM Başkanı Şentop: Vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durmaları çok önemli
TBMM Başkanı Şentop, Hatay'da art arda meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüklerindeki depremler nedeniyle vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. 20.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-20T22:10+0300
2023-02-20T22:10+0300
2023-02-20T22:15+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
hatay
deprem
mustafa şentop
tbmm
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından Hatay ve çevresinde hissedilen depremlere ilişkin paylaşımda bulundu.Şentop, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Hatay'da üst üste meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyor, can kaybı yaşanmamasını temenni ediyorum. Devam eden depremler gösteriyor ki; vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durarak kendilerini güvenli noktalarda tutmaları çok önemli."
https://sputniknews.com.tr/20230220/hatayda-hissedilen-bir-deprem-oldu-1067290352.html
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hatay, deprem, mustafa şentop, tbmm
hatay, deprem, mustafa şentop, tbmm
TBMM Başkanı Şentop: Vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durmaları çok önemli
22:10 20.02.2023 (güncellendi: 22:15 20.02.2023) Abone ol
TBMM Başkanı Şentop, Hatay'da art arda meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüklerindeki depremler nedeniyle vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından Hatay ve çevresinde hissedilen depremlere ilişkin paylaşımda bulundu.
Şentop, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Hatay'da üst üste meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyor, can kaybı yaşanmamasını temenni ediyorum. Devam eden depremler gösteriyor ki; vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durarak kendilerini güvenli noktalarda tutmaları çok önemli."