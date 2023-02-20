https://sputniknews.com.tr/20230220/tbmm-baskani-sentop-vatandaslarimizin-hasarli-binalardan-uzak-durmalari-cok-onemli-1067293644.html

TBMM Başkanı Şentop: Vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durmaları çok önemli

TBMM Başkanı Şentop: Vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durmaları çok önemli

TBMM Başkanı Şentop, Hatay'da art arda meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüklerindeki depremler nedeniyle vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. 20.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-20T22:10+0300

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2023-02-20T22:15+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

hatay

deprem

mustafa şentop

tbmm

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından Hatay ve çevresinde hissedilen depremlere ilişkin paylaşımda bulundu.Şentop, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Hatay'da üst üste meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyor, can kaybı yaşanmamasını temenni ediyorum. Devam eden depremler gösteriyor ki; vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durarak kendilerini güvenli noktalarda tutmaları çok önemli."

https://sputniknews.com.tr/20230220/hatayda-hissedilen-bir-deprem-oldu-1067290352.html

hatay

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hatay, deprem, mustafa şentop, tbmm