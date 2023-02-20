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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230220/tbmm-baskani-sentop-vatandaslarimizin-hasarli-binalardan-uzak-durmalari-cok-onemli-1067293644.html
TBMM Başkanı Şentop: Vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durmaları çok önemli
TBMM Başkanı Şentop: Vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durmaları çok önemli
TBMM Başkanı Şentop, Hatay'da art arda meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüklerindeki depremler nedeniyle vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. 20.02.2023, Sputnik Türkiye
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
hatay
deprem
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından Hatay ve çevresinde hissedilen depremlere ilişkin paylaşımda bulundu.Şentop, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Hatay'da üst üste meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyor, can kaybı yaşanmamasını temenni ediyorum. Devam eden depremler gösteriyor ki; vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durarak kendilerini güvenli noktalarda tutmaları çok önemli."
https://sputniknews.com.tr/20230220/hatayda-hissedilen-bir-deprem-oldu-1067290352.html
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hatay, deprem, mustafa şentop, tbmm
hatay, deprem, mustafa şentop, tbmm

TBMM Başkanı Şentop: Vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durmaları çok önemli

22:10 20.02.2023 (güncellendi: 22:15 20.02.2023)
© AATBMM Başkanı Mustafa Şentop
TBMM Başkanı Mustafa Şentop - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2023
© AA
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TBMM Başkanı Şentop, Hatay'da art arda meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüklerindeki depremler nedeniyle vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından Hatay ve çevresinde hissedilen depremlere ilişkin paylaşımda bulundu.
Şentop, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Hatay'da üst üste meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyor, can kaybı yaşanmamasını temenni ediyorum. Devam eden depremler gösteriyor ki; vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durarak kendilerini güvenli noktalarda tutmaları çok önemli."
Hatay'ın Defne ilçesinde 6,4, Samandağ ilçesinde 5,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremlerin ardından Hatay'ın İskenderun ilçesinde hasarlı bazı binaların yıkıldığı görüldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde peş peşe iki deprem
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